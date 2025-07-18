Güney Kore’deki şiddetli yağışlar 3’üncü gününde: Dört kişi öldü

DEVLET BAŞKANI: DAHA FAZLA ŞEY YAPILABİLİR

Hükümetin afet önleme ve müdahale konusundaki rolünün artması yönünde daha önce de açıklamalarda bulunan Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, doğal afetleri önlemenin zor olduğuna ancak hasarı tahmin etmek ve halkı uyarmak için daha fazlasının yapılabileceğine dikkat çekti. Cuma günü yapılan acil durum toplantısında tüm mevcut kaynakların seferber edilmesi çağrısında bulunan Lee, “Durumun makul bir şekilde öngörülebilir olduğu bir zamanda kötü müdahale sebebiyle can kaybı ve yaralanmaların olduğu durumlar yaşandığını görüyorum” diye konuştu.