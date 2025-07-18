Güney Kore’deki şiddetli yağışlar 3’üncü gününde: Dört kişi öldü
Güney Kore’nin batı ve güney bölgelerinde üç gündür etkili olan şiddetli yağışlar sebebiyle en az dört kişi yaşamını yitirdi, bir kişinin halen kayıp olduğu bildirildi.
Güney Kore’de etkili olan şiddetli yağışlar üçüncü gününde devam ediyor. 5 bini aşkın kişinin barınma merkezlerine alınmasına sebep olan şiddetli yağışlarda şu ana kadar en az dört kişi hayatını kaybetti. Ülkenin özellikle batı ve güney bölgelerinde etkili olan yağışlar sebebiyle altyapı da dahil olmak üzere hasar oluştu.