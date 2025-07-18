Güney Kore’deki şiddetli yağışlar 3’üncü gününde: Dört kişi öldü

Güney Kore’nin batı ve güney bölgelerinde üç gündür etkili olan şiddetli yağışlar sebebiyle en az dört kişi yaşamını yitirdi, bir kişinin halen kayıp olduğu bildirildi.

Güney Kore’deki şiddetli yağışlar 3’üncü gününde: Dört kişi öldü - 1

Güney Kore’de etkili olan şiddetli yağışlar üçüncü gününde devam ediyor. 5 bini aşkın kişinin barınma merkezlerine alınmasına sebep olan şiddetli yağışlarda şu ana kadar en az dört kişi hayatını kaybetti. Ülkenin özellikle batı ve güney bölgelerinde etkili olan yağışlar sebebiyle altyapı da dahil olmak üzere hasar oluştu. 

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Güney Kore’deki şiddetli yağışlar 3’üncü gününde: Dört kişi öldü - 2

GWANGJU'DA REKOR YAĞIŞ

Güney Kore Meteoroloji Müdürlüğü, cumartesi günü de devam etmesi beklenen yağışların etkisiyle oluşabilecek toprak kayması ve sellere karşı uyarıda bulundu.

Güney Kore Güvenlik Bakanlığı da konuya ilişkin açıklamasında, ülkenin güneyindeki Gwangju kentinin bazı bölgelerine rekor miktarda yağış düştüğünü, söz konusu alanların bugün erken saatler itibarıyla son 24 saat içinde 400 milimetrenin üzerinde yağış aldığını açıkladı. 

Güney Kore’deki şiddetli yağışlar 3’üncü gününde: Dört kişi öldü - 3

BİR KİŞİ KAYIP

Güvenlik Bakanlığı’nın açıklamasına göre, şu ana kadar dört can kaybının yaşandığı şiddetli yağışlar sebebiyle bir kişi de halen kayıp. İki kişinin sel suları altında kalan araçlarında mahsur kaldığını belirten bakanlık, bir kişinin ise ülkenin iç kesimlerindeki Chungcheong’da sel sularının dolduğu bodrum katında hayatını kaybettiğini bildirdi. 

Güney Kore’deki şiddetli yağışlar 3’üncü gününde: Dört kişi öldü - 4

DUVAR ARACIN ÜZERİNE YIKILDI: BİR ÖLÜ

İtfaiyeden yapılan açıklamada da çarşamba günü Osan’da seyir halindeki bir aracın üzerine yol kenarındaki 10 metre yüksekliğinde bir duvarın çökmesi üzerine bir sürücünün yaşamını yitirdiği bilgisi verildi. 

Güney Kore’deki şiddetli yağışlar 3’üncü gününde: Dört kişi öldü - 5

DEVLET BAŞKANI: DAHA FAZLA ŞEY YAPILABİLİR

Hükümetin afet önleme ve müdahale konusundaki rolünün artması yönünde daha önce de açıklamalarda bulunan Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, doğal afetleri önlemenin zor olduğuna ancak hasarı tahmin etmek ve halkı uyarmak için daha fazlasının yapılabileceğine dikkat çekti. Cuma günü yapılan acil durum toplantısında tüm mevcut kaynakların seferber edilmesi çağrısında bulunan Lee, “Durumun makul bir şekilde öngörülebilir olduğu bir zamanda kötü müdahale sebebiyle can kaybı ve yaralanmaların olduğu durumlar yaşandığını görüyorum” diye konuştu.

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