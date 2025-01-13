Güney Kore'deki tartışmalı kural: Bu meslek için kör olmanız şart!

ANAYASA MAHKEMESİ'NİN KARARI

2008 yılında Güney Kore Anayasa Mahkemesi, masaj sektörünün yalnızca görme engellilere özel bir alan olarak kalmasına karar verdi. Mahkeme, bu kararın görme engelli bireylerin ekonomik hayata katılımını sağlamak ve onlara tutarlı bir gelir garantisi vermek için gerekli olduğunu belirtti.



Mahkeme, ayrıca görme engeli olmayan bireylerin diğer iş alanlarında daha fazla fırsata sahip olduğunu ifade etti. Karara karşı dört kez temyiz başvurusu yapıldı ancak mahkeme her seferinde aynı yönde karar verdi.