Güney Kore'deki tartışmalı kural: Bu meslek için kör olmanız şart!
Güney Kore'de masör ya da masöz olarak lisans alabilmek için görme engelli olma şartı aranıyor. Görme engelli olmayan birinin mesleği yapması ise yasa dışı ve 30 milyon Won (yaklaşık 725 bin TL) cezası var. Peki bu yasa nasıl ortaya çıktı?
Güney Kore’de masaj sektörü, ilginç ve tartışmalı bir yasa ile şekillenirken, bu mesleği sadece görme engelli bireylerin yapabilmesi, yıllardır toplumda tartışma konusu olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde, "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında "Güney Kore'de yasal olarak sadece kimler masör ya da masöz olabilir?" sorusu ülkedeki bazı engelli grupların istihdam edilebilirliğini sorgulayan bir konuyu tekrar gündeme taşıdı.