Güney Kore'deki uçak faciası için yeni iddia: Kazaya havalimanı inşaatı mı yol açtı?
Güney Kore, kendi topraklarında meydana gelen en kötü uçak kazasında ölen 179 kişinin yasını tutuyor. Şimdi en önemli tartışma konusu kazaya yol açan etkenler. Yetkililerin açıkladığına göre Jeju Air jet pilotu, hava trafik kontrolüne uçağın bir kuş çarpmasına maruz kaldığını ve acil durum ilan ettiğini söyledi. Uzmanlar ise kazayı yaratan bir başka ihtimalin üzerinde daha duruyor. Bu da havalimanını inşaatı. Güney Koreli eski bir pilot, pistin sonundaki engelin yarattığı tehlikeyi anlattı. (Haber: Derya Doğan)
Güney Kore'deki uçak faciasında ölen 179 kişi için ülkede yas havası hakim.
Yetkilier, Jeju Air uçağının neden düşüp alev aldığını araştırırken ülkede bugün bayraklar yarıya indi. Yas, yedi gün boyunca sürecek.
Boeing 737-800 tipi uçak, 181 kişiyi Tayland'dan Güney Kore'ye taşırken bir yardım çağrısı yapmış ve ardından bariyere çarpıp patlamıştı.
Enkazdan çıkarılan iki uçuş görevlisi dışında, 2216 sefer sayılı Jeju Air uçağındaki herkes hayatını kaybetti.