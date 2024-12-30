Güney Kore'deki uçak faciası için yeni iddia: Kazaya havalimanı inşaatı mı yol açtı?

KARA KUTU BULUNDU

Güney Kore'nin sağlam bir hava güvenliği sicili var ve 2216 sefer sayılı uçağın her iki kara kutusu da bulundu.

Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamaya göre, Güney Koreli müfettişler 179 kurbandan 141'inin kimliklerinin DNA analizi ya da parmak izi toplama yöntemiyle tespit edildiğini belirtti.

Kurbanların aileleri, sevdiklerinden haber almak için bekledikleri uzun ve acı dolu bir günün ardından gece boyunca havaalanında kurulan özel çadırlarda kamp kurdu.

Havaalanı bekleme salonunda bekleyen yaşlı bir adam “O uçakta bir oğlum vardı” dedi. Oğlunun cesedinin henüz teşhis edilemediğini söyledi.