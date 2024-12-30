Güney Kore'deki uçak faciası için yeni iddia: Kazaya havalimanı inşaatı mı yol açtı?

Güney Kore, kendi topraklarında meydana gelen en kötü uçak kazasında ölen 179 kişinin yasını tutuyor. Şimdi en önemli tartışma konusu kazaya yol açan etkenler. Yetkililerin açıkladığına göre Jeju Air jet pilotu, hava trafik kontrolüne uçağın bir kuş çarpmasına maruz kaldığını ve acil durum ilan ettiğini söyledi. Uzmanlar ise kazayı yaratan bir başka ihtimalin üzerinde daha duruyor. Bu da havalimanını inşaatı. Güney Koreli eski bir pilot, pistin sonundaki engelin yarattığı tehlikeyi anlattı. (Haber: Derya Doğan)

Güney Kore'deki uçak faciası için yeni iddia: Kazaya havalimanı inşaatı mı yol açtı? - 1

Güney Kore'deki uçak faciasında ölen 179 kişi için ülkede yas havası hakim.

Yetkilier, Jeju Air uçağının neden düşüp alev aldığını araştırırken ülkede bugün bayraklar yarıya indi. Yas,  yedi gün boyunca sürecek.

Boeing 737-800 tipi uçak, 181 kişiyi Tayland'dan Güney Kore'ye taşırken bir yardım çağrısı yapmış ve ardından bariyere çarpıp patlamıştı.

Enkazdan çıkarılan iki uçuş görevlisi dışında, 2216 sefer sayılı Jeju Air uçağındaki herkes hayatını kaybetti.

DÜNYA HABERLERİ

Güney Kore'deki uçak faciası için yeni iddia: Kazaya havalimanı inşaatı mı yol açtı? - 2

BOEİNG'LERE İNCELEME

İtfaiye yetkililerine göre, yetkililer başlangıçta kazanın muhtemel nedeni olarak yolcuları uçaktan fırlatan ve uçağı neredeyse tamamen tahrip eden bir kuş çarpmasını gösterdi.

Ancak Seul, bugün yaptığı açıklamada ülkede faaliyet gösteren 101 adet Boeing 737-800'ün tamamında özel bir inceleme yapılacağını ve muhtemelen uçak üreticisi Boeing'in de aralarında bulunduğu ABD'li müfettişlerin kazayla ilgili soruşturmaya katılacağını bildirdi.

Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı Havacılık Politikası Bürosu Başkanı Joo Jong-wan, “B737-800 uçakları üzerinde özel bir inceleme yapma planlarını gözden geçiriyoruz” dedi.

Güney Kore'deki uçak faciası için yeni iddia: Kazaya havalimanı inşaatı mı yol açtı? - 3

KARA KUTU BULUNDU

Güney Kore'nin sağlam bir hava güvenliği sicili var ve 2216 sefer sayılı uçağın her iki kara kutusu da  bulundu.

Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamaya göre, Güney Koreli müfettişler 179 kurbandan 141'inin kimliklerinin DNA analizi ya da parmak izi toplama yöntemiyle tespit edildiğini belirtti.

Kurbanların aileleri, sevdiklerinden haber almak için bekledikleri uzun ve acı dolu bir günün ardından gece boyunca havaalanında kurulan özel çadırlarda kamp kurdu.

Havaalanı bekleme salonunda bekleyen yaşlı bir adam “O uçakta bir oğlum vardı” dedi. Oğlunun cesedinin henüz teşhis edilemediğini söyledi.

Güney Kore'deki uçak faciası için yeni iddia: Kazaya havalimanı inşaatı mı yol açtı? - 4

HAVADA HALA KAN KOKUSU VAR

Bugün olay yerindeki havada hâlâ kan kokusu olduğu aktarıldı.

Askerler pistin yanındaki sazlık alanı dikkatle tarayarak ceset parçalarını aramaya devam ediyorlar.

Güney Kore'nin Cuma gününden bu yana görevde olan geçici Devlet Başkanı Choi Sang-mok, hükümetin kurbanların kimliklerini tespit etmek ve yaslı ailelere destek olmak için “her türlü çabayı” gösterdiğini söyledi.

İki selefinin görevden alınmasının ardından başkan vekili olan ve seçilmemiş bir bürokrat olan Choi, “kazanın nedenine ilişkin kapsamlı bir soruşturma” yürütüleceğini dile getirdi.

Ayrıca Güney Kore'nin gelecekteki havacılık felaketlerini önlemek için tüm uçak işletim sisteminin acil bir güvenlik incelemesini yapacağını bildirdi.

Güney Kore'deki uçak faciası için yeni iddia: Kazaya havalimanı inşaatı mı yol açtı? - 5

KUŞ ÇARPMASI MI NEDEN OLDU?

Yetkililer, yaşları 3 ilE 78 arasında değişen yolcuların iki Taylandlı dışında hepsinin Güney Koreli olduğunu söyledi.

Düşük maliyetli havayolu şirketi Jeju Air “içtenlikle” özür dilediğini açıkladı.

Yonhap Haber Ajansının bildirdiğine göre, aynı model uçağı kullanan bir başka Jeju Havayolları uçağı iniş takımlarıyla bağlantılı bir arıza yaşadı ve kalkıştan kısa bir süre sonra Seul'ün Gimpo havaalanına geri dönmek zorunda kaldı.

Bir Jeju Air temsilcisi AFP'ye yaptığı açıklamada “Geri dönüş olayının farkındayız ve nedenini araştırıyoruz. Şu anda iniş takımı arızasıyla ilgili olduğunu söyleyemeyiz, soruşturma devam ediyor" dedi.

Yetkililer Pazar günkü kazada muhtemel bir faktör olarak kuş çarpmasına işaret etti. Kazadan dakikalar önce kontrol kulesi tarafından bir uyarı yapılmıştı.

Güney Kore'deki uçak faciası için yeni iddia: Kazaya havalimanı inşaatı mı yol açtı? - 6

"NORMALDE BÖYLE BİR ENGEL BULUNMAZ"

Ancak 2216 sefer sayılı uçağın inişine ilişkin video görüntülerini inceleyen uzmanların eleştirileri, havaalanı inşaatının bir rolü olup olmadığına odaklandı.

Silla Üniversitesi'nde Havacılık Bilimi Profesörü ve eski bir pilot olan Kim Kwang-il, AFP'ye yaptığı açıklamada, “O bölgede hiç de sağlam bir yapı olmamalıydı. Normalde bir pistin sonunda böyle katı bir engel bulunmaz, bu uluslararası havacılık güvenliği standartlarına aykırıdır. Söz konusu yapı uçağın düşmesine ve alev almasına neden olmuştur" diye konuştu.

Kim, şunları ekledi: “Havaalanının dışında genellikle sadece çitler vardır, bunlar yumuşaktır ve önemli bir hasara neden olmazlar. Uçak daha fazla savrulabilir ve doğal bir şekilde durabilirdi. Gereksiz yapı son derece üzücü.”

Güney Kore'deki uçak faciası için yeni iddia: Kazaya havalimanı inşaatı mı yol açtı? - 7
Güney Kore'deki uçak faciası için yeni iddia: Kazaya havalimanı inşaatı mı yol açtı? - 8
DAHA FAZLA GÖSTER