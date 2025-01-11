Güney Kore'deki uçak kazası: Kara kutular faciadan 4 dakika önce kayıt yapmayı durdurmuş!

VERİ KAYBININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, iki kayıt cihazına atıfta bulunularak, “Analiz, uçağın yerelleştirici ile çarpışmasına kadar geçen dört dakika boyunca hem CVR hem de FDR verilerinin kaydedilmediğini ortaya koydu” denildi.

Pistin sonunda bulunan ve uçakların inişine yardımcı olan bariyerin kazanın şiddetini arttırdığı belirtilmişti.

Hasarlı uçuş veri kayıt cihazı Güney Koreli yetkililer tarafından veri çıkarımı için kurtarılamaz olarak değerlendirilmiş ve ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu laboratuvarında analiz edilmek üzere ABD'ye gönderilmişti.

Ancak uçuşun son anlarına ilişkin ipuçlarını barındıran kutularda veri kaybı yaşandığı anlaşıldı ve yetkililer ne olduğunu bulmaya çalışıyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Devam eden kaza soruşturması sırasında veri kaybının nedenini araştırmak için planlar yapılıyor” denildi.