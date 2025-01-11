Güney Kore'deki uçak kazası: Kara kutular faciadan 4 dakika önce kayıt yapmayı durdurmuş!
Güney Kore'de 179 kişinin ölümüne neden olan Jeju Air uçağına ilişkin Ulaştırma Bakanlığı önemli bir açıklama yaptı. Bakanlık, uçuş verileri ve kokpit ses kayıt cihazlarının bulunduğu kara kutuların felaketten 4 dakika önce kayıt yapmayı durdurduğunu bildirdi. Yetkilier, uçuşun son anlarına ilişkin ipuçlarını barındıran kutulardaki veri kaybının nedenini bulmaya çalışıyor.
Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı, 179 kişinin ölümüne neden olan Jeju Air uçağının uçuş verileri ve kokpit ses kayıt cihazlarının bulunduğu kara kutuların felaketten 4 dakika önce kayıt yapmayı durdurduğunu açıkladı.
Boeing 737-800, 29 Aralık'ta Tayland'dan Güney Kore'nin Muan kentine uçarken 181 yolcu ve mürettebatla Muan havaalanına iniş yapmış ve beton bir bariyere çarptıktan sonra bir alev topu halinde patlamıştı.
Bu, Güney Kore topraklarında yaşanan en kötü havacılık felaketiydi.