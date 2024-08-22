Güney Kore'den Kuzey'e gözdağı: “İşgal girişimi rejimin sonu olur”

ASKERİ GERGİNLİK SÜRÜYOR

Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki askeri gerginlik sürerken, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol gözdağı verdi.

Yongin şehrinde bulunan Kara Operasyonları Komutanlığı’nı ziyaret ederek ABD ile ortaklaşa gerçekleştirilen Ulchi Özgürlük Kalkanı (Ulchi Freedom Shield) tatbikatı hakkında yetkililerden bilgi alan Yoon, burada yaptığı konuşmada Kuzey Kore’nin provokasyonları konusunda uyardı.