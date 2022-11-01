Güney Koreli yetkililerden itiraf: Cadılar Bayramı'ndaki izdihamı yönetmek için hazırlığımız yoktu

Güney Kore'nin başkenti Seul'de'hafta sonu Cadılar Bayramı kutlamalarında çıkan izdihamda 156 kişi hayatını kaybetti, 19'u ağır 82 kişi yaralandı. Ölenlerden 22'sinin yabancı uyruklu olduğu belirlendi. Yakınlarını kaybeden üzüntülü aileler, pazar gününün çoğunu hastanelerde ve morglarda temasa geçerek geçirdi.
Tüm kurbanların kimlikleri belirlendiğinde, ülke şimdiye kadarki en kötü felaketlerden biriyle boğuşurken panik ulusal bir kedere dönüştü. Pazartesi günü Seul'ün merkezinde resmi anma sunakları kuruldu ve çok sayıda kişi tarafından ziyaret edildi. Ziyaretçilerin birçoğu gözyaşları içindeydi ve anıtlara beyaz çiçekler bıraktı.
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, eşi Kim Keon-hee ve Başbakan Han Duck-soo ve Seul Belediye Başkanı Oh Se-hoon da dahil olmak üzere üst düzey yetkililer yas tutanlara katıldı.
Bununla birlikte, bir haftalık ulusal yas dönemi nedeniyle birçok dükkan ve işletme kapatıldı. Seul'ün merkezinin bir kısmı neredeyse terk edildi. Yas tutanlar arasında, 2014 yılında çoğu okul gezisinde olan 304 kişiyi öldüren Sewol Feribotu felaketinin yaslı ailelerinden oluşan bir sivil grup vardı.
Grup üyelerinden biri anma töreninde gazetecilere verdiği demeçte, "Aynı acıyı çekmiş biri olarak kalbim paramparça oldu ve suskun kaldım" dedi ve ailelerin "böyle büyük bir felaketin tekrarlanmasından" üzüntü duyduklarını söyledi.
Diğer taraftan, kalabalık yas tutarken hükümetin olayı ele alış biçimi ve trajediden önce kalabalığın kontrolü eksikliği hakkında sorular ortaya çıktı. Olayda hayatta kalan 22 yaşındaki Fransız değişim öğrencisi Anne-Lou Chevalier, arkadaşları tarafından "ezildikten" sonra kalabalığın içinde bayıldığını söyledi. Chevalier, “Bir noktada nefes alamadım ve diğer insanlarla o kadar sıkışmıştım ki hbayıldım" dedi. Birkaç görgü tanığı ve hayatta kalanlar ise durum kötüleşmeden önce bölgede çok az polis memuru gördüklerini ya da hiç görmediklerini söyledi.
Güney Kore İçişleri ve Güvenlik Bakanı Itaewon'a yalnızca "normal" düzeyde bir güvenlik personelinin konuşlandırıldığını çünkü oradaki kalabalığın alışılmadık derecede büyük görünmediğini söyledi. Ancak, Koreli politikacılardan ve sosyal medyada bir tepkiyle karşı karşıya kalan yetkililer, pandemiden önceki yıllarda yaklaşık 30 ila 70 personele kıyasla, o gece Itaewon'a yaklaşık 137 personel yerleştirdiklerini söyledi.
Ulusal Polis Teşkilatı Şiddet İçeren Suç Soruşturma Bölümü Müdürü Oh Seung-jin, “Bu seferki Cadılar Bayramı festivali için, Itaewon'da birçok insanın toplanması beklendiği için, bunun diğer yıllara göre daha fazla polis gücü koyarak hazırlandığını anlıyorum” dedi.
Ancak Oh Seung-jin, “Şu anda, bir kalabalığın toplanmasının beklendiği böyle bir durum için ayrı bir hazırlık kılavuzu yok. Polis kalabalığı kontrol etmek için değil, suçu önlemek ve çeşitli yasa dışı faaliyetleri önlemek için görevlendirildi” dedi.
İçişleri ve Güvenlik Bakanlığı'nın afet ve güvenlik yönetimi bölümü müdürü Kim Seong-ho da böyle "benzeri görülmemiş bir durum" için "yönergeleri veya kılavuzları" olmadığını söyleyerek bu yorumları yineledi.