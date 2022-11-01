Güney Koreli yetkililerden itiraf: Cadılar Bayramı'ndaki izdihamı yönetmek için hazırlığımız yoktu

YETERİNCE POLİS YOKTU

Diğer taraftan, kalabalık yas tutarken hükümetin olayı ele alış biçimi ve trajediden önce kalabalığın kontrolü eksikliği hakkında sorular ortaya çıktı. Olayda hayatta kalan 22 yaşındaki Fransız değişim öğrencisi Anne-Lou Chevalier, arkadaşları tarafından "ezildikten" sonra kalabalığın içinde bayıldığını söyledi. Chevalier, “Bir noktada nefes alamadım ve diğer insanlarla o kadar sıkışmıştım ki hbayıldım" dedi. Birkaç görgü tanığı ve hayatta kalanlar ise durum kötüleşmeden önce bölgede çok az polis memuru gördüklerini ya da hiç görmediklerini söyledi.