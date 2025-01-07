Güney Kore'nin en ölümcül uçak kazasının perde arkası: "İstifalar, iddialar ve ihmal"
Güney Kore'de 175 yolcu ve 6 uçuş görevlisinin bulunduğu yolcu uçağı pistten çıkarak duvara çarptı. Kazada, uçakta bulunan 181 kişiden 179'u hayatını kaybetti. Ülkenin Ulaştırma Bakanı, kazadan duyduğu sorumluluk nedeniyle istifa edeceğini duyurdu. Kazanın gerçekleştiği Muan Havalimanı'nda enkaz temizleme çalışmaları devam ederken çeşitli soru işaretleri tartışılıyor. Hava güvenliği uzmanları, kazanın ölümcül sonuçlarına yol açan ihmaller dizisini ele alırken, enkazdan çıkarılan motorlardan birinde kuş tüyleri bulunduğu açıklandı.
ULAŞTIRMA BAKANI'NDAN İSTİFA
Güney Kore Ulaştırma Bakanı Park Sang-woo, 29 Aralık'ta Jeju Air'e ait bir Boeing uçağının ölümcül kazasının sorumluluğunu üstlenmek üzere istifa etmek istediğini açıkladı.