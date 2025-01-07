Güney Kore'nin en ölümcül uçak kazasının perde arkası: "İstifalar, iddialar ve ihmal"

İHMALİ KABUL ETTİLER

Sivil Havacılıktan Sorumlu Ulaştırma Bakan Yardımcısı Joo Jong-wan, set inşa edilirken güvenlik önlemlerinin yeterli olmadığını kabul etti.

Ancak havalimanındaki inşaatın Kore ve denizaşırı ülkelerdeki düzenlemelere uygun olarak yapıldığını söyledi.

Polis geçen hafta kazayla ilgili soruşturmanın bir parçası olarak Jeju Air ve Muan Uluslararası Havaalanı işletmecisine baskın düzenledi.