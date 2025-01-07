Güney Kore'nin en ölümcül uçak kazasının perde arkası: "İstifalar, iddialar ve ihmal"

Güney Kore'de 175 yolcu ve 6 uçuş görevlisinin bulunduğu yolcu uçağı pistten çıkarak duvara çarptı. Kazada, uçakta bulunan 181 kişiden 179'u hayatını kaybetti. Ülkenin Ulaştırma Bakanı, kazadan duyduğu sorumluluk nedeniyle istifa edeceğini duyurdu. Kazanın gerçekleştiği Muan Havalimanı'nda enkaz temizleme çalışmaları devam ederken çeşitli soru işaretleri tartışılıyor. Hava güvenliği uzmanları, kazanın ölümcül sonuçlarına yol açan ihmaller dizisini ele alırken, enkazdan çıkarılan motorlardan birinde kuş tüyleri bulunduğu açıklandı.

Güney Kore'nin en ölümcül uçak kazasının perde arkası: "İstifalar, iddialar ve ihmal" - 1

ULAŞTIRMA BAKANI'NDAN İSTİFA

Güney Kore Ulaştırma Bakanı Park Sang-woo, 29 Aralık'ta Jeju Air'e ait bir Boeing uçağının ölümcül kazasının sorumluluğunu üstlenmek üzere istifa etmek istediğini açıkladı.

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Güney Kore'nin en ölümcül uçak kazasının perde arkası: "İstifalar, iddialar ve ihmal" - 2

GÜNEY KORE'NİN EN ÖLÜMCÜL HAVACILIK KAZASI

Tayland'ın başkenti Bangkok'tan Güney Kore'nin güneybatısındaki Muan'a gitmek üzere havalanan Jeju Air uçağı, havaalanının pistini aşarak göbekten iniş yapmış ve beton bir duvara çarptıktan sonra alevler içinde kalmıştı.

Güney Kore'nin en ölümcül uçak kazasının perde arkası: "İstifalar, iddialar ve ihmal" - 3

"AĞIR BİR SORUMLULUK HİSSEDİYORUM"

Bakan Park Sang-woo bir basın brifinginde, “Bu felaket için ağır bir sorumluluk hissediyorum” dedi.

Mevcut durumu ele aldıktan sonra istifa etmek için doğru zamanı bulmaya çalışacağını söyledi.

Güney Kore'nin en ölümcül uçak kazasının perde arkası: "İstifalar, iddialar ve ihmal" - 4

İNİŞ SİSTEMLERİNİN GÜVENLİĞİ TARTIŞMA KONUSU

Ulaştırma Bakanlığı ayrıca, uzmanların 179 kişinin ölümüne neden olan feci kazaya katkıda bulunduğunu söylediği havaalanı iniş sistemlerinin güvenliğinin hızla artırılacağını duyurdu.

Güney Kore'nin en ölümcül uçak kazasının perde arkası: "İstifalar, iddialar ve ihmal" - 5

KONUMLANDIRMA HATASI

Hava güvenliği uzmanları, kötü görüş koşullarında inişleri yönlendirmek için kullanılan “localizer” antenini desteklemek üzere tasarlanan setin çok sert ve pistin sonuna çok yakın olduğunu söyledi.

Güney Kore'nin en ölümcül uçak kazasının perde arkası: "İstifalar, iddialar ve ihmal" - 6

İHMALİ KABUL ETTİLER

Sivil Havacılıktan Sorumlu Ulaştırma Bakan Yardımcısı Joo Jong-wan, set inşa edilirken güvenlik önlemlerinin yeterli olmadığını kabul etti.

Ancak havalimanındaki inşaatın Kore ve denizaşırı ülkelerdeki düzenlemelere uygun olarak yapıldığını söyledi.

Polis geçen hafta kazayla ilgili soruşturmanın bir parçası olarak Jeju Air ve Muan Uluslararası Havaalanı işletmecisine baskın düzenledi.

Güney Kore'nin en ölümcül uçak kazasının perde arkası: "İstifalar, iddialar ve ihmal" - 7

KUŞ TÜYLERİ BULUNDU

Güney Koreli araştırmacılar son olarak kaza yerinden çıkarılan motorlardan birinde kuş tüylerinin bulunduğunu açıkladı.

Uçağın, kuş çarpması sonrası acil iniş istediği öne sürülüyordu.

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