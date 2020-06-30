Güney kutbu Dünya’nın geri kalanından üç kat daha hızlı ısınıyor

Yeni Zelanda’da yapılan bir araştırmada, Güney Kutbu’nun geri kalanından üç kat daha hızlı ısındığı ortaya konuldu. Bilim insanları, dünyanın en güney noktasında rekor kıran yüksek sıcaklıkların sera gazlarındaki artışlar ve tropik bölgelerdeki hava değişimlerinden kaynaklandığını açıkladı.

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ntv.com.tr 30.06.2020 - 12:07

SON 30 YILDIR 3 KAT HIZLI ISINIYOR Yeni Zelanda’da yer alan Wellington Üniversitesi’nden araştırmacılar, Güney Kutbu’nun sera gazı artışları ve tropikal okyanuslardaki sıcaklık değişimleri nedeniyle son 30 yıldır dünyanın geri kalanından üç kat daha hızlı ısındığını ortaya koydu. Antarktika'nın sıcaklığı mevsime ve bölgeye göre büyük ölçüde değişiyor, bu nedenle daha önceki yapılan çalışmalarda kıtanın ısınmasına rağmen Güney Kutbu’nun etkilenmediği düşünülüyordu.

Çalışmanın baş yazarı Kyle Clem, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu da küresel ısınmanın gerçekten küresel olduğunu ve uzak yerlere doğru yol aldığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Bilim insanları, 60 yıllık hava durumu verilerini analiz ettiler ve hızlandırılmış ısınmaya neyin neden olduğunu göstermek için bilgisayar modellemesi kullandılar.

HER ON YIL İÇİN 0,6 DERECE Uzmanlar, Batı Pasifik'teki daha yüksek okyanus sıcaklıklarının onlarca yıldır Güney Atlantik'teki Weddell Denizi üzerindeki atmosfer basıncını düşürdüğünü keşfetti. Bu durum ise sıcak hava akışınnı doğrudan Güney Kutbu'nun üzerinde artmasına neden oldu ve Güney Kutbu’nda sıcaklıkların 1989'dan bu yana 1,83 derece yükselmesine neden oldu. Veriler, dünyanın en uzak noktası olan Güney Kutbu'nun gezegenin geri kalanı için ile karşılaştırıldığında, her on yılda yaklaşık 0,6 derece ısındığını gösterdi.

Bununla birlikte araştırmanın yazarları, okyanus sıcaklıklarının insan yapımı sera gazı emisyonları ile arttığını ve karbon kirliliğinin Güney Kutbu üzerindeki ısıtma etkisini maskeleyebileceğini söyledi.

Nature Climate Change dergisinde yayımlanan araştırmada uzmanlar değişikliği Interdecadal Pasifik Salınımı (IPO) olarak bilinen bir fenomene bağladılar.

Pasifik Okyanusu'ndaki sıcaklıkları yönlendiren Interdecadal Pasifik Salınımı (IPO) adlı bir iklim fenomeni, 21’inci yüzyılın başında pozitif durumdan negatife dönüşmesiyle bölgede şiddetli siklon ve fırtınalara neden oldu. Aynı zamanda, Arktik salınım adı verilen bir rüzgar sistemi güneye doğru hareket ederek tropik bölgelerden Antarktika'ya ekstra sıcaklık getirdi.

DOĞAL BİR SÜREÇ OLMASI ÇOK DÜŞÜK İHTİMAL Diğer taraftan, Güney Kutbu’na ait sıcaklık kayıtlarının 1957'den itibaren tutulması, araştırmacıların ısınmanın insan kaynaklı olup olmadığı konusunda kesin bir sonuca varmasını engelliyor. Bu yüzden, çalışmada insan etkisinin olmadığı durum ile sera gazı emisyonların bulunduğu endükstriyel iklim durum ayrı ayrı bilgisayarda simule edildi.



Araştırmacılar, simülasyonlarda Güney Kutbu'nda oluşabilecek 30 yıllık tüm eğilimleri hesapladı. Gözlemlenen 1,8 derecelik ısınmanın, insan etkisi olmadan gerçekleşen tüm 30 yıllık eğilimlerin yüzde 99,9'undan daha yüksek olduğu bildirildi.



Diğer taraftan Clem, kesin bir sonuca ulaşmak mümkün olmasa da Güney Kutbu'ndaki ısınmanın sadece doğal süreçlerle gerçekleşme ihtimalinin oldukça düşük olduğunu açıkladı.