Güneydoğu Asya'nın sel ve heyelan bilançosu
02.12.2025 16:20
AFP
Asya'da son zamanlarda yaşanan şiddetli yağışlar sel ve heyelanlara neden oldu. Yerleşim yerleri yıkılırken birçok kişi de hayatını kaybetti.
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
Geçtiğimiz hafta iki ayrı tropikal siklonla birleşen şiddetli muson mevsimi sağanakları, Sri Lanka ve Endonezya'nın Sumatra eyaletinin bazı bölgeleri, Tayland'ın güneyi ve Malezya'nın kuzeyine yoğun yağış bıraktı. İklim değişikliğinin de etkisiyle yağışların oranı çok fazlaydı. Çok sayıda insan hayatını kaybetti ve birçok kişi de kayıp.
EN BÜYÜK NEDEN ORMANSIZLAŞMA
Endonezya'da ölü sayısı 712'ye yükselirken, 500'den fazla kişi kayıp ve çoğunluğu Sumatra'nın kuzeyindeki Aceh eyaletinde ve batısındaki Padang civarında olmak üzere 1,1 milyon kişi tahliye edildi.
Çevreciler, uzmanlar ve hatta Endonezya hükümeti, geçen ayın başlarında Java adasında meydana gelen şiddetli hava olaylarında en az 38 kişinin hayatını kaybettiği bu afetlerin meydana gelme nedeni ormansızlaşma olarak görüldü.
SRİ LANKA'DAKİ KÖYLERİN TAMAMI SU ALTINDA KALDI
Sri Lanka'yı son günlerde vuran Ditwah Kasırgası, sellere ve toprak kaymalarına neden olarak köylerin tamamının sular altında kalmasına yol açtı.
Sri Lanka Afet Yönetim Ajansı'nın yayınladığı rapora göre, 410 kişi hayatını kaybetti, 336 kişi ise kayıp. 1,5 milyon kişi ise afetten etkilendi.
Uydu gözlemleri ve hava durumu modellerinin birleştirilmesiyle elde edilen verilere göre, Tayland'ın güneydoğusunda kasım ayındaki yağış miktarı bazı bölgelerde 1,5 metreyi aştı.