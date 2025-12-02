Güneydoğu Asya'nın sel ve heyelan bilançosu

Geçtiğimiz hafta iki ayrı tropikal siklonla birleşen şiddetli muson mevsimi sağanakları, Sri Lanka ve Endonezya'nın Sumatra eyaletinin bazı bölgeleri, Tayland'ın güneyi ve Malezya'nın kuzeyine yoğun yağış bıraktı. İklim değişikliğinin de etkisiyle yağışların oranı çok fazlaydı. Çok sayıda insan hayatını kaybetti ve birçok kişi de kayıp.