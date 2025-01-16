Günlerce süren işkence, taciz ve tutsaklık: Isabel Eriksson'un hayatta kalma mücadelesi
İsveç’in Stockholm kentinde 2015 yılında başlayan romantik bir buluşma, korkunç bir kaçırılma ve esaret olayına dönüştü. 38 yaşındaki Isabel Eriksson, günlerce Martin Trenneborg isimli adamın esaretinde kaldı. Trenneborg, çiçekler ve çileklerle başlayan ilişkiyi, ardında gizlediği tehlikeli bir planla karanlık bir boyuta taşıdı.
İsveç'in Stockholm kentinde 2015 yılında başlayan masum gibi görünen bir romantik ilişki, 38 yaşındaki Isabel Eriksson'un hayatını kabusa çeviren korkunç bir kaçırılma ve esaret olayına dönüştü.