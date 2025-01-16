Günlerce süren işkence, taciz ve tutsaklık: Isabel Eriksson'un hayatta kalma mücadelesi

SİLAH VERDİ VURMASINI İSTEDİ!

Dördüncü gün, Trenneborg ona yemek pişirmesini söyledi ve birlikte oturup “normal” bir ilişki gibi sohbet etmeye başlamalarını istedi. Fakat bu, Isabel’in yaşadığı dehşetin daha da artmasına neden oldu.

Beşinci gün Trenneborg, elinde silahla geri döndü. Isabel, önce onun onu öldüreceğini düşündü; ancak Trenneborg, silahı ona vererek sadece ateş etmesi gerektiğini söyledi. Ancak Isabel, çıkış yolu olsa bile cesaret edemedi ve silahı geri verdi.