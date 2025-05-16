Günlük 10 bin adımı unutun: Uzmanlar 13 kanser türünü önleyen adım sayısını açıkladı

Sağlıklı bir vücudun altın anahtarı olarak görülen günlük 10 bin adım atmanın şart olmadığı ortaya çıktı. İngiltere’de 85 binden fazla kişinin katılımıyla yapılan geniş çaplı araştırmaya göre, günlük sadece 7 bin adım atmak bile 13 farklı kanser türüne yakalanma riskini kayda değer oranda düşürüyor.

Günlük 10 bin adımı unutun: Uzmanlar 13 kanser türünü önleyen adım sayısını açıkladı - 1

Uzun süredir fiziksel ve ruhsal sağlığın anahtarı olarak görülen "günlük 10 bin adım" hedefi, Oxford Üniversitesi’nin yeni çalışmasıyla sorgulanıyor. İngiltere’de 85 binden fazla kişinin katılımıyla yapılan geniş çaplı araştırmaya göre, günlük sadece 7 bin adım atmak bile 13 farklı kanser türüne yakalanma riskini kayda değer oranda düşürüyor.

DÜNYA HABERLERİ

Günlük 10 bin adımı unutun: Uzmanlar 13 kanser türünü önleyen adım sayısını açıkladı - 2

Katılımcılara bir hafta boyunca aktivite ölçen cihazlar takıldı. Altı yıl boyunca takip edilen kişiler arasında günde 7 bin adım atanların kanser geliştirme riski %11 azalırken, 9 bin adım atanlarda bu oran %16'ya çıktı. Ancak araştırmacılar, bu seviyenin ötesinde ekstra adım atmanın ek bir fayda sağlamadığını vurguluyor.

Günlük 10 bin adımı unutun: Uzmanlar 13 kanser türünü önleyen adım sayısını açıkladı - 3

Araştırma, yemek borusu, karaciğer, akciğer, böbrek, mide, endometriyal, miyeloid lösemi, miyelom, bağırsak, baş-boyun, rektal, mesane ve meme kanseri gibi daha önce düşük fiziksel aktiviteyle ilişkilendirilen kanser türlerini kapsıyor.

Günlük 10 bin adımı unutun: Uzmanlar 13 kanser türünü önleyen adım sayısını açıkladı - 4

GÜNDE 5 BİN ADIM BİLE FARK YARATIYOR

Araştırma sonuçları, günlük 5.000 ila 9.000 adım arasında yürümenin – adım temposundan bağımsız olarak – kanser riskini önemli ölçüde azalttığını gösterdi. Araştırma süresince katılımcıların sadece %3’ünde bu kanser türlerinden biri gelişti.

KADINLARDA MEME, ERKEKLERDE AKCİĞER VE BAĞIRSAK KANSERİ İLK SIRADA

British Journal of Sports Medicine dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, erkeklerde en sık görülen kanser türleri bağırsak ve akciğer kanseri olurken, kadınlarda meme, bağırsak, endometriyal ve akciğer kanseri öne çıkıyor.

Günlük 10 bin adımı unutun: Uzmanlar 13 kanser türünü önleyen adım sayısını açıkladı - 5

AZ HAREKET, YÜKSEK RİS: OBEZİTE İKİNCİ BÜYÜK NEDEN 

Kanser Araştırma Enstitüsü’ne göre, düzenli yürüyüş insülin seviyelerini dengede tutarak kanserin gelişmesini önleyebiliyor. Hareketsiz yaşamın yol açtığı aşırı kilo ve obezite, Cancer Research UK'ye göre kanserin ikinci en büyük nedeni. Fazla vücut yağı, hücrelere daha sık bölünme sinyali göndererek tümör oluşumuna zemin hazırlayabiliyor.


Günlük 10 bin adımı unutun: Uzmanlar 13 kanser türünü önleyen adım sayısını açıkladı - 6

ADIM SAYISINI GÜN İÇİNE YAYMAK YETERLİ 

Loughborough Üniversitesi’nden biyokimyacı Dr. Mhairi Morris, The Conversation için kaleme aldığı yazısında, 7 bin adımın gün içine yayılabileceğini belirtiyor. Asansör yerine merdiven kullanmak, öğle aralarında kısa yürüyüşler yapmak ya da telefon görüşmeleri sırasında yürümek gibi küçük değişikliklerle bu hedefin kolaylıkla ulaşılabilir olduğunu vurguluyor.


Günlük 10 bin adımı unutun: Uzmanlar 13 kanser türünü önleyen adım sayısını açıkladı - 7

İngiltere'de her yıl 400 binden fazla kişiye kanser teşhisi konulurken, bu hastalık 167 bin kişinin ölümüne neden oluyor. Doktorlar, özellikle 40 yaş altındaki bireylerde görülen kanser vakalarındaki artışa dikkat çekiyor.

Günlük 10 bin adımı unutun: Uzmanlar 13 kanser türünü önleyen adım sayısını açıkladı - 8

2025 yılı içinde yalnızca bu yaş grubunda 80 bin yeni kanser teşhisi bekleniyor. En hızlı artış gösteren türlerden biri ise bağırsak kanseri. Verilere göre, 20-34 yaş arasında erken teşhis oranı 2010'dan 2030'a kadar %90 oranında artacak.

DAHA FAZLA GÖSTER