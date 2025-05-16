Günlük 10 bin adımı unutun: Uzmanlar 13 kanser türünü önleyen adım sayısını açıkladı
Sağlıklı bir vücudun altın anahtarı olarak görülen günlük 10 bin adım atmanın şart olmadığı ortaya çıktı. İngiltere’de 85 binden fazla kişinin katılımıyla yapılan geniş çaplı araştırmaya göre, günlük sadece 7 bin adım atmak bile 13 farklı kanser türüne yakalanma riskini kayda değer oranda düşürüyor.
Uzun süredir fiziksel ve ruhsal sağlığın anahtarı olarak görülen "günlük 10 bin adım" hedefi, Oxford Üniversitesi’nin yeni çalışmasıyla sorgulanıyor. İngiltere’de 85 binden fazla kişinin katılımıyla yapılan geniş çaplı araştırmaya göre, günlük sadece 7 bin adım atmak bile 13 farklı kanser türüne yakalanma riskini kayda değer oranda düşürüyor.