Günlük 15 dakikalık yürüyüş vücudumuzdaki bu 6 önemli şeyi değiştiriyor

Kısa günlük yürüyüşler alışkanlık haline geldiğinde ortaya çıkan altı ilginç değişim şöyle:



SİNDİRİM SİSTEMİNİ ÇALIŞTIRIYOR



Yemekten sonra kısa bir yürüyüş sindirim için harikalar yaratabilir. Yiyeceklerin mide ve bağırsaklarda düzgün bir şekilde hareket etmesine yardımcı olarak şişkinliği ve rahatsızlığı azaltır. Yürüyüş ayrıca bağırsak dostu bakterileri uyararak besin emilimini iyileştirir. Zamanla sindirim sistemi daha verimli hale gelir ve düzensiz bağırsak hareketleri ve yavaş sindirim geçmişte kalır.





