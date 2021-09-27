Günlük olarak tükettiğiniz kahve, Dünya'ya ne kadar zarar veriyor? Kahve ayak izinizi hesaplayın

Diğer taraftan, araştırmalar, küresel kahve talebinin 2050 yılına kadar üretimin üç katına çıkacağını tahmin ediyor. Ancak, aynı zamanda pek çok ülke, net sıfır olarak bilinen atmosfere herhangi bir ek karbondioksit emisyonu eklememe hedeflerini açıkladı. Bu nedenle sürdürülebilir kahve üretim ve tüketim yöntemlerine gittikçe daha çok ihtiyaç duyuluyor.