Gürcistan halkı milletvekillerini seçmek için sandık başında

Gürcistan’da halk, 150 sandalyeli parlamentoda kendilerini temsil edecek milletvekillerini belirlemek üzere yerel saatle 08.00'den itibaren oy kullanmaya başladı.

Gürcistan halkı milletvekillerini seçmek için sandık başında - 1

Gürcistan halkı, 11. parlamentoyu seçmek için sandık başına gidiyor.

Nispi temsil sistemi ile düzenlenen seçimde oy verme işlemi yerel saatle 08.00’de başladı.

Gürcistan Merkezi Seçim Komisyonu'na (MSK) göre ülkede kayıtlı 3 milyon 508 bin 294 seçmen, 150 milletvekilini belirlemek üzere saat 20.00'ye kadar oy kullanabilecek.

DÜNYA HABERLERİ

Gürcistan halkı milletvekillerini seçmek için sandık başında - 2

İLK KEZ ELEKTRONİK OYLAMA

MSK'nın 6 Şubat 2023'te aldığı karara göre seçimde Gürcistan'da ilk defa elektronik oylama da yapılıyor.

Toplam 3 milyon 113 bin 747 seçmen elektronik sistemle oy verecek.

Yurt dışındaki seçmenler ise Türkiye de dahil olmak üzere 47 ülkenin 53 şehrindeki 67 noktada oy kullanabilecek.

Gürcistan halkı milletvekillerini seçmek için sandık başında - 3

YÜZDE BEŞ BARAJI

Aralarında 4 seçim bloku olmak üzere toplam 18 parti, Gürcistan’ın bağımsızlığını kazandığı 1991’den bu yana 11. kez seçilecek parlamentoya girebilmek için yüzde 5 barajını aşmaya çalışacak.

Seçim sonuçlarına göre parlamentoda 76 koltuğu elde eden siyasi parti veya seçim bloku, tek başına iktidarı kurabilecek.

Gürcistan halkı milletvekillerini seçmek için sandık başında - 4

DÖRDÜNCÜ KEZ İKTİDAR İÇİN MÜCADELE

2012 seçimlerinden bu yana iktidarda olan Gürcü Hayali Partisi, üst üste 4. seçim zaferini kazanmaya çalışıyor. Anketlerde ilk sırada mevcut iktidar partisi Gürcü Hayali, ikinci sırada ise hapisteki eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin Birlik - Ulusal Hareket Partisi yer alıyor.

Gürcistan halkı milletvekillerini seçmek için sandık başında - 5

TİFLİS VE BATI İLİŞKİLERİ

NATO ve Avrupa Birliği ile entegrasyon süreci Gürcistan için öncelikli konular olmaya devam ederken, Tiflis yönetimi ile bazı Batı ülkeleri arasında son dönemde gerginleşen ilişkiler dikkat çekiyor.

Gürcistan halkı milletvekillerini seçmek için sandık başında - 6

RUS YASASI

Nisan ve Mayıs aylarında uzun süreli gösterilere yol açan ve muhalifler tarafından "Rus yasası" olarak nitelendirilen "Yabancı Etkinin Şeffaflığı Hakkında" yasası nedeniyle Gürcistan'ın AB'ye katılım süreci askıya alındı.

Gürcistan halkı milletvekillerini seçmek için sandık başında - 7

AB, Gürcistan ordusuna 2024 için planlanan 30 milyon Euro tutarındaki yardımı durdururken, ABD de bazı yaptırımlar açıkladı.

ABD ayrıca Gürcistan'a yapacağı 95 milyon dolarlık yardımı ve bu yıl yapılması planlanan ortak askeri tatbikatı askıya aldığını, bazı Gürcistanlı yetkililere de vize yasağı getirdiğini duyurdu.

Gürcistan halkı milletvekillerini seçmek için sandık başında - 8

"AVRUPA İLE RUSYA ARASINDA TERCİH"

Gürcü muhalefeti seçimi "Avrupa ile Rusya arasında bir tercih", hükümet ise "barış ya da savaş meselesi" olarak nitelendiriyor.

“Yabancı Etkinin Şeffaflığı” yasası, yıllık finansmanlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından alan Gürcistan'daki sivil toplum ve medya kuruluşlarının her yılın Ocak ayında kendilerini “yabancı ajan” olarak kaydettirmelerini, yapmazlarsa para cezalarıyla karşı karşıya kalmalarını içeriyor.

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