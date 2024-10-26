Gürcistan halkı milletvekillerini seçmek için sandık başında

"AVRUPA İLE RUSYA ARASINDA TERCİH"

Gürcü muhalefeti seçimi "Avrupa ile Rusya arasında bir tercih", hükümet ise "barış ya da savaş meselesi" olarak nitelendiriyor.

“Yabancı Etkinin Şeffaflığı” yasası, yıllık finansmanlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından alan Gürcistan'daki sivil toplum ve medya kuruluşlarının her yılın Ocak ayında kendilerini “yabancı ajan” olarak kaydettirmelerini, yapmazlarsa para cezalarıyla karşı karşıya kalmalarını içeriyor.