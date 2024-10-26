Gürcistan halkı milletvekillerini seçmek için sandık başında
Gürcistan’da halk, 150 sandalyeli parlamentoda kendilerini temsil edecek milletvekillerini belirlemek üzere yerel saatle 08.00'den itibaren oy kullanmaya başladı.
Gürcistan halkı, 11. parlamentoyu seçmek için sandık başına gidiyor.
Nispi temsil sistemi ile düzenlenen seçimde oy verme işlemi yerel saatle 08.00’de başladı.
Gürcistan Merkezi Seçim Komisyonu'na (MSK) göre ülkede kayıtlı 3 milyon 508 bin 294 seçmen, 150 milletvekilini belirlemek üzere saat 20.00'ye kadar oy kullanabilecek.