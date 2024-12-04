Gürcistan parlamentosu önünde tansiyon düşmüyor: 22 gözaltı
Gürcistan'da hükümetin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerini 2028 yılına kadar durdurma kararı nedeniyle başkent Tiflis'teki parlamento binası önünde 6. günde devam eden protestolarda 22 gösterici gözaltına alındı.
Gürcistan'da Başbakan İrakli Kobakhidze hükümetinin AB'ye katılım müzakerelerini 2028'e kadar durdurma kararına karşı düzenlenen protestolar 6. gününde devam etti.
Başkent Tiflis'in Şota Rustaveli Caddesi'ndeki parlamento önünde yerel saatle 20.00'de başlayan protestoda göstericilerin havai fişek ve yabancı maddeler fırlatmasıyla bir kez daha tansiyon yükseldi.