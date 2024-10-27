Gürcistan'da AB destekçileri kaybetti: Seçimin galibi Rus yanlısı Gürcü Rüyası

"RUS YASASI" SONRASI DEĞİŞEN DENGELER

NATO ve Avrupa Birliği ile entegrasyon süreci Gürcistan için öncelikli konular olmaya devam ederken, Tiflis yönetimi ile bazı Batı ülkeleri arasında son dönemde gerginleşen ilişkiler dikkat çekiyor.

Nisan ve mayıs aylarında uzun süreli gösterilere yol açan ve muhalifler tarafından "Rus yasası" olarak nitelendirilen "Yabancı Etkinin Şeffaflığı" diğer adıyla "Yabancı Ajan" yasası nedeniyle Gürcistan'ın AB'ye katılım süreci askıya alındı.

AB, Gürcistan ordusuna 2024 için planlanan 30 milyon Euro tutarındaki yardımı durdururken, Amerika da bazı yaptırımlar açıkladı.

ABD ayrıca Gürcistan'a yapacağı 95 milyon dolarlık yardımı ve bu yıl yapılması planlanan ortak askeri tatbikatı askıya aldığını, bazı Gürcistanlı yetkililere de vize yasağı getirdiğini duyurdu.