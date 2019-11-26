Gürcistan'da göstericiler parlamento binasını yeniden kuşattı

Başkent Tiflis'te gece saatlerinde sokağa çıkan protestocular, Şota Rustaveli Caddesi'nden parlamento binası önüne yürüdü.

Çeşitli muhalefet partileri ile sivil toplum kuruluşlarının organize ettiği gösteride eylemciler, ülkede genel seçimlerin nispi temsil sistemine göre yapılması isteklerini yineledi.