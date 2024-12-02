Gürcistan'da gösteriler devam ediyor: Protestocular parlamento binasına havai fişekle saldırdı
Gürcistan'da hükümetin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerini 2028 yılına kadar durdurma kararı nedeniyle başkent Tiflis'teki protesto sırasında göstericiler, parlamento binasına havai fişekle saldırdı.
Gürcistan'da Başbakan İrakli Kobakhidze hükümetinin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerini 2028 yılına kadar askıya alma kararına karşı düzenlenen protestolar 4’üncü günde devam ediyor. Başkent Tiflis'teki parlamento binası önünde toplanan protestocular, parlamento binasına havai fişek ve taşla saldırı düzenledi. Güvenlik güçleri, protestocuları dağıtmak için parlamento binasının içinden tazyikli su sıktı.