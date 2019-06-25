Gürcistan'da protestolar devam ediyor
Anadolu Ajansı
Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenen 26. Ortodoks Parlamentolararası Genel Asamblesi toplantısına Rus milletvekili Sergei Gavrilov'un başkanlık etmesine tepki olarak 3 gün önce başlayan protestolar devam ediyor.
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1Tiflis'te 20 Haziran'da düzenlenen 26. Ortodoks Parlamentolararası Genel Asamblesi'nin oturumuna, Rusya heyetindeki Rusya Devlet Duması milletvekili Sergei Gavrilov'un başkanlık yapmasına tepkiyle başlayan protestolar Tiflis'te önce parlamentonun daha sonra ise hükümet binası karşısında sürdürüldü.
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Yaklaşık 5 saat süren protestoda göstericiler, 21 Haziran'da parlamento binası karşısında protestocuların dağıtılması sırasında çok sayıda vatandaşın yaralanmasından İçişleri Bakanını sorumlu tutarak istifa taleplerini yineledi.
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Polis tarafından gözaltına alınanların serbest bırakılması taleplerini de bir kez daha aktaran göstericiler, talepleri yerine getirilmediği sürece protestoların devam edeceğini kaydetti.
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4Protestoların süreceğinin anlaşılması üzerine Meclis Başkanı İrakli Kobakhidze 21 Haziran'da istifa ettiğini duyurmuştu. Kobakhidze Azerbaycan'daki resmi temaslarını durdurarak acil ülkesine dönmüştü.
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PUTİN'DEN GÜRCİSTAN YASAĞIRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gürcistan’da düzenlenen Rusya karşıtı protestoların ardından Rus hava yolu şirketlerinin Gürcistan’a uçmasını geçici olarak yasaklayan kararnameyi imzaladı.
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Putin tarafından imzalanan kararnameye göre, Rus hava yolu şirketlerinin Gürcistan'a uçması 8 Temmuz itibarıyla geçici olarak yasaklandı.
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