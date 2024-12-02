Gürcistan’da protestoların bilançosu: 113 polis yaralı, 224 gösterici gözaltında

"GÜRCİSTAN PROTESTO EDİYOR"

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Gürcistan protesto ediyor. Gözaltına alınan göstericilerin büyük bir kısmında baş ve yüz bölgesinde yaralanmalar, kırılmış yüz kemikleri, hasar görmüş göz bebekleri ve açık yaralar var. Hukukçuların belirttiğine göre, gözaltı sırasında ve sonrasında sistematik olarak darp edildiler.” ifadelerini kullandı.