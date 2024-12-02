Gürcistan’da protestoların bilançosu: 113 polis yaralı, 224 gösterici gözaltında

Gürcü Hayali hükümetinin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerini 2028'e kadar askıya alma kararının ardından başkent Tiflis'te protestolar patlak verdi. Gürcistan İçişleri Bakanlığı, başlayan protestolarda, 113 polisin yaralandığını, 224 göstericinin de gözaltına alındığını bildirdi.

Gürcistan’da protestoların bilançosu: 113 polis yaralı, 224 gösterici gözaltında - 1

DÖRT GÜNDÜR DEVAM EDİYOR

Gürcistan’da Başbakan İrakli Kobakhidze'nin hükümetinin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerini 2028'e kadar askıya alma kararına karşı düzenlenen protestolar dört gündür devam ediyor.

Tiflis’teki parlamento binası önünde sabaha kadar süren protestolarda göstericiler, polisle çatışırken, çok sayıda kişi yaralandı veya gözaltına alındı

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Gürcistan’da protestoların bilançosu: 113 polis yaralı, 224 gösterici gözaltında - 2

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Olaylara ilişkin İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “1-2 Aralık tarihlerinde Parlamento yakınındaki Rustaveli Caddesi'nde yaşanan olayları kamuoyuna duyurmak istiyoruz. Dün gece protestoya katılanların hukuka aykırı ve şiddet içeren eylemleri sonucu 21 polis yaralandı. Bazılarının başından, yüzünden ve vücudundan yaralandığı bilgisini aldık” denildi.

Gürcistan’da protestoların bilançosu: 113 polis yaralı, 224 gösterici gözaltında - 3

TOPLAMDA 113 POLİS YARLANDI

Bakanlık dört gündür devam eden gösterilerin bilançosunu da aktararak, “Son dönemdeki gösteriler sırasında İçişleri Bakanlığı'na bağlı 113 polis yaralanırken, dördünün tedavisi sürüyor" ifadelerine yer verildi.

Gürcistan’da protestoların bilançosu: 113 polis yaralı, 224 gösterici gözaltında - 4

224 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanlığı, “Defalarca yapılan uyarılara rağmen eylemcilerden bazıları  provokatif eylemlerde bulundu. Şiddete başvuran grupların parlamento binasına ve altyapıya nasıl zarar verdiğini halk gördü." ifadelerine yer verdi.

Açıklmaya göre, Gürcistan Parlamentosu önünde dört gün boyunca düzenlenen protestolarda holiganlık, polise direnme ve itaatsizlik nedeniyle toplam 224 kişi gözaltına alındı.

Gürcistan’da protestoların bilançosu: 113 polis yaralı, 224 gösterici gözaltında - 5

BAŞBAKAN KABİNEYİ TOPLADI

Ülkesinde yaşananlara ilişkin bu gün sabah saatlerinde kabineyi toplayan Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, devam eden protestolardan muhalefet partilerinin liderlerini suçladı.

Gürcistan’da protestoların bilançosu: 113 polis yaralı, 224 gösterici gözaltında - 6

"GÜRCİSTAN PROTESTO EDİYOR"

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Gürcistan protesto ediyor. Gözaltına alınan göstericilerin büyük bir kısmında baş ve yüz bölgesinde yaralanmalar, kırılmış yüz kemikleri, hasar görmüş göz bebekleri ve açık yaralar var. Hukukçuların belirttiğine göre, gözaltı sırasında ve sonrasında sistematik olarak darp edildiler.” ifadelerini kullandı.

Gürcistan’da protestoların bilançosu: 113 polis yaralı, 224 gösterici gözaltında - 7

GÜRCİSTAN HÜKÜMETİNİN AB KARARI

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, 28 Kasım'da yaptığı açıklamada, 2028 yılının sonuna kadar AB ile müzakerelerin askıya alındığını ifade etmişti. Mart 2022'de AB üyeliği için başvuruda bulunan Gürcistan'a aday ülke statüsü, Aralık 2023'te verilmişti.

Gürcistan’da protestoların bilançosu: 113 polis yaralı, 224 gösterici gözaltında - 8

Ancak ülkede tartışmalara neden olan ve “Rus yasası” olarak görülen “Yabancı Etkinin Şeffaflığı Hakkında” yasasının geçtiğimiz 29 Mayıs'ta yürürlüğe girmesinin ardından Gürcistan'ın AB'ye katılım süreci temmuzda askıya alınmıştı.

Gürcistan’da protestoların bilançosu: 113 polis yaralı, 224 gösterici gözaltında - 9
Gürcistan’da protestoların bilançosu: 113 polis yaralı, 224 gösterici gözaltında - 10
Gürcistan’da protestoların bilançosu: 113 polis yaralı, 224 gösterici gözaltında - 11
Gürcistan’da protestoların bilançosu: 113 polis yaralı, 224 gösterici gözaltında - 12
Gürcistan’da protestoların bilançosu: 113 polis yaralı, 224 gösterici gözaltında - 13
Gürcistan’da protestoların bilançosu: 113 polis yaralı, 224 gösterici gözaltında - 14
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