Gürcistan’da protestoların bilançosu: 113 polis yaralı, 224 gösterici gözaltında
Gürcü Hayali hükümetinin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerini 2028'e kadar askıya alma kararının ardından başkent Tiflis'te protestolar patlak verdi. Gürcistan İçişleri Bakanlığı, başlayan protestolarda, 113 polisin yaralandığını, 224 göstericinin de gözaltına alındığını bildirdi.
DÖRT GÜNDÜR DEVAM EDİYOR
Gürcistan’da Başbakan İrakli Kobakhidze'nin hükümetinin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerini 2028'e kadar askıya alma kararına karşı düzenlenen protestolar dört gündür devam ediyor.
Tiflis’teki parlamento binası önünde sabaha kadar süren protestolarda göstericiler, polisle çatışırken, çok sayıda kişi yaralandı veya gözaltına alındı