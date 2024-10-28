Gürcistan'da seçim krizi: Rus yanlısı Gürcü Rüyası kazandı, AB destekçisi cumhurbaşkanı halkı sokağa çağırdı
Dördüncü kez iktidar için yarışan Gürcü Rüyası partisi, yüzde 54 oyla Gürcistan parlamento seçimlerinden zaferle çıktı. Seçim sonuçları, Rusya ile bağları sıkı olan Gürcü Rüyası'na karşı kaybeden Batı yanlısı muhalefet için darbe etkisi yarattı. Gürcü muhalefeti, seçimi "Avrupa ile Rusya arasında bir tercih" olarak nitelendiriyordu. Seçim sonuçlarını "Rus özel operasyonu" olarak nitelendiren muhalif Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, halkı sokağa çağırdı. (Haber: Derya Doğan)
Güney Kafkasya ülkesi Gürcistan'da dün yapılan parlamento seçimlerinin galibi iktidardaki Gürcü Rüyası partisi oldu.
Gürcistan Seçim Konseyi, oyların yüzde 54'ünü alan Gürcü Rüyası partisinin seçimi kazandığını açıkladı.
Konsey, oyların yüzde 99'undan fazlasının sayıldığını bildirdi.
Gürcü Rüyası dördüncü kez iktidara geldi.
Batı yanlısı Gürcüler, seçimleri Rusya ile bağları güçlendirmeye karşı Avrupa Birliği'yle entegrasyonu hızlandırmak arasında bir seçim olarak görüyordu.
Sonuçlar, seçimleri “anayasal darbe” olarak nitelendiren batı yanlısı muhalefetin Avrupa Birliği'ne katılma umutlarına darbe vurdu.
Avrupa Birliği'nin merkezi Brüksel, Gürcü Rüyası'nın politikalarını sert bir dille eleştirirken, seçimin Gürcistan'ın AB'ye katılma şansı üzerinde belirleyici bir rol oynayacağını belirtti.