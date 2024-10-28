Gürcistan'da seçim krizi: Rus yanlısı Gürcü Rüyası kazandı, AB destekçisi cumhurbaşkanı halkı sokağa çağırdı

"HALK, PARLAK BİR GELECEĞİ SEÇTİ"

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, parlamento seçimlerinde, iktidar partisi olarak etkileyici bir zafer elde ettiklerini söyledi.

Başbakan, Gürcü Rüyası partisinin Tiflis merkez ofisinde yaptığı açıklamada, "Ülkemizde barışı korumanın kaderinin belirlendiği, ülkemiz açısından çok önemli bir seçimdi. Sonuçta Gürcü halkı tek alternatifi tercih etti, barışı ve ülkenin kalkınmasını, ülke için parlak bir geleceği seçti. ifadelerini kullandı.

En fazla oyu alan muhalefet partisinden, beş kat daha fazla oy aldıklarını söyleyen Kobakhidze, "Zaferimiz çok etkileyici. İkinci sıradaki partiyle yüzde 43 farkımız var" diye konuştu.