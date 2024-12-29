Gürcistan’da siyasi kriz: Yeni cumhurbaşkanı göreve başladı
Gürcistan'da, 300 kişilik komisyon tarafından 14 Aralık'ta ülkenin 6. cumhurbaşkanı seçilen Mikheil Kavelaşvili, yemin ederek görevine başladı. Eski Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin, görevi Gürcistan'ın yeni cumhurbaşkanı olan Kavelaşvili'ye bugün devretmesi gerekiyor. Daha önce parlamento seçimini tanımadığını açıklayan Zurabişvili, devir işlemini yapmayacağını ifade etti. Gürcistan'da 28 Kasım'da başlayan AB yanlısı gösteriler 32 gündür devam ediyor.
GÖREVE RESMEN BAŞLADI
Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Parlamento binasında düzenlenen törende yemin eden eski futbolcu ve milletvekilli Mikheil Kavelaşvili, böylece cumhurbaşkanlığı görevine resmen başlamış oldu.