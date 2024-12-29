Gürcistan’da siyasi kriz: Yeni cumhurbaşkanı göreve başladı

Gürcistan'da, 300 kişilik komisyon tarafından 14 Aralık'ta ülkenin 6. cumhurbaşkanı seçilen Mikheil Kavelaşvili, yemin ederek görevine başladı. Eski Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin, görevi Gürcistan'ın yeni cumhurbaşkanı olan Kavelaşvili'ye bugün devretmesi gerekiyor. Daha önce parlamento seçimini tanımadığını açıklayan Zurabişvili, devir işlemini yapmayacağını ifade etti. Gürcistan'da 28 Kasım'da başlayan AB yanlısı gösteriler 32 gündür devam ediyor.

Gürcistan’da siyasi kriz: Yeni cumhurbaşkanı göreve başladı - 1

GÖREVE RESMEN BAŞLADI

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Parlamento binasında düzenlenen törende yemin eden eski futbolcu ve milletvekilli Mikheil Kavelaşvili, böylece cumhurbaşkanlığı görevine resmen başlamış oldu.

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Gürcistan’da siyasi kriz: Yeni cumhurbaşkanı göreve başladı - 2

TÖRENDE KONUŞMA YAPTI

Törende konuşan Kavelaşvili, milli ve dini çıkarları koruyarak ülkenin kalkınması, refahı ve Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyonu yolunda etkili adımlar atarak ilerlemeye devam ettiklerini söyledi.

Gürcistan’da siyasi kriz: Yeni cumhurbaşkanı göreve başladı - 3

ESKİ CUMHURBAŞKANI GÖREVİ DEVRETMELİ

Eski Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin, görevi Gürcistan'ın yeni cumhurbaşkanı olan Kavelaşvili'ye bugün devretmesi gerekiyor.

Daha önce parlamento seçimini tanımadığını açıklayan Zurabişvili, devir işlemini yapmayacağını ifade etti.

Gürcistan’da siyasi kriz: Yeni cumhurbaşkanı göreve başladı - 4

"GÖREVİME DIŞARIDAN DEVAM EDECEĞİM"

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda basın toplantısını düzenleyen Zurabişvili, yeni seçilen Cumhurbaşkanı Kavelaşvili'yi meşru olarak tanımadığını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı boşaltacağını ancak görevine "dışarıdan" devam edeceğini kaydeden Zurabişvili, parlamento seçimlerinin yenilenmediği sürece kendisinin "meşru bir cumhurbaşkanı" olduğunu savundu.

Gürcistan’da siyasi kriz: Yeni cumhurbaşkanı göreve başladı - 5

Zurabişvili, konuşmasının ardından saraydan çıkarak kendisini bekleyen destekçileriyle buluştu.

Zurabişvili ve hükümet karşıtı göstericiler, parlamento seçiminin yenilenmesi talebiyle bir kez daha parlamento önüne yürüdü.

İktidardaki "Gürcü Hayali" Partisinin aday gösterdiği Kavelaşvili, 300 kişilik Seçim Kurulundan 224 "evet" oyu alarak cumhurbaşkanı seçilmişti.

Gürcistan’da siyasi kriz: Yeni cumhurbaşkanı göreve başladı - 6

GÜRCİSTAN'DA SON DURUM

AB, ABD ile Gürcistan'ın 5. Cumhurbaşkanı Zurabişvili ve muhalefet partileri, iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin seçildiği parlamento seçimlerini kabul etmiyor ve hükümetin, AB'ye katılım müzakerelerinin başlamasını askıya almasına tepki gösteriyor.

Gürcistan’da siyasi kriz: Yeni cumhurbaşkanı göreve başladı - 7

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze'nin hükümeti ise Batı'nın desteklediği bazı güçleri, Zurabişvili ve muhalefeti, "sokak eylemleri" ile hükümeti devirmeye çalışmakla suçluyor.

Gürcistan’da siyasi kriz: Yeni cumhurbaşkanı göreve başladı - 8

PROTESTOLAR 32 GÜNDÜR SÜRÜYOR

ABD ile bazı Avrupa ülkeleri, Gürcistan hükümeti yetkililerine yaptırımlar uyguladı.

Gürcistan'da 28 Kasım'da başlayan AB yanlısı gösteriler 32 gündür devam ediyor.

Gürcistan’da siyasi kriz: Yeni cumhurbaşkanı göreve başladı - 9
Gürcistan’da siyasi kriz: Yeni cumhurbaşkanı göreve başladı - 10
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