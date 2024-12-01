Gürcistan'da sokaklar durulmuyor | Cumhurbaşkanı: Hükümet meşru değil

Gürcistan'da hükümet karşıtı protesto gösterilerinde yine binlerce kişi toplandı. Parlamento çevresinde polis ve göstericiler arasında çatışma çıktı. Aralık'ta görevi bırakması gereken Gürcistan Cumhurbaşkanı, "Yeni hükümet seçilene kadar görevde kalmaya devam edeceğim." dedi.

Gürcistan'da sokaklar durulmuyor | Cumhurbaşkanı: Hükümet meşru değil - 1

Gürcistan'da hükümet karşıtı protesto gösterileri 3. gecesinde de devam etti. 

Başbakan İraki Kobakhidze’nin AB katılım müzakerelerini 2028’e kadar askıya alması kararını eleştiren göstericiler, 28 Kasım'da başlattıkları eylemlerini bugün de başkent Tiflis'te sürdürdü. 

Parlamento binası çevresinde ateş yakan göstericiler, hükümet karşıtı slogan atıldı. 

Fırlatılan havai fişekler nedeniyle parlamento binasının bir bölümünde küçük çaplı yangın çıktı.

DÜNYA HABERLERİ

Gürcistan'da sokaklar durulmuyor | Cumhurbaşkanı: Hükümet meşru değil - 2

Göstericiler, ülkenin en zengini ve iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin kurucusu Bidzina Ivanishvili'nin kuklasını yaktı.

Gürcistan'da sokaklar durulmuyor | Cumhurbaşkanı: Hükümet meşru değil - 3

Polis göz yaşartıcı gaz, biber gaz ve tazyikli su ile müdahale ederken göstericiler hem parlamento binasına doğru hem de polislerin üzerine farklı eşyalar fırlatarak karşılık verdi.

Bazı göstericiler ise piroteknik ve molotof kokteyli atmaya başlayınca polis parlamentonun önündeki caddeyi kontrolü altına aldı.

Binanın önünde geri çekilen göstericiler Tiflis’in Şota Rustaveli caddesinde barikat kurdu.

Gürcistan'da sokaklar durulmuyor | Cumhurbaşkanı: Hükümet meşru değil - 4

Ekimdeki seçimin galibi İraklı Kobakhidze, Avrupa Birliği yanlısı protestocuların devrim yapmaya çalıştığını iddia etti.

Gürcistan'da sokaklar durulmuyor | Cumhurbaşkanı: Hükümet meşru değil - 5

Cumhurbaşkanı Salome Zourabichvili, Ekim'de seçilen hükümetin meşru olmadığını savundu.

Zourabichvili, "Şu anda ülkede meşru bir hükümet yoktur. Dolayısıyla gayrimeşru bir parlamento yeni bir cumhurbaşkanı seçemez. Yemin töreni de yapılacak. Görevim meşru parlamento seçilene kadar devam edecek." dedi. 

Zourabichvili, sokaktaki protestocuların Gürcistan'ı Avrupa Birliği yoluna sokacak bir hükümet ve seçim talep ettiğini belirtti.

Gürcistan'da sokaklar durulmuyor | Cumhurbaşkanı: Hükümet meşru değil - 6

İktidardaki Gürcü Hayali Partisi, ekimde sandıktan birinci çıktı. Ancak muhalefet bu sonucu reddetti.

Gürcistan'da Cumhurbaşkanı ilk kez 300 kişilik seçim kurulu tarafından seçilecek.

Parlamento Başkanı, bu seçimin 15 Aralık'ta yapılacağını açıklamıştı.

Gürcistan'da sokaklar durulmuyor | Cumhurbaşkanı: Hükümet meşru değil - 7
Gürcistan'da sokaklar durulmuyor | Cumhurbaşkanı: Hükümet meşru değil - 8
Gürcistan'da sokaklar durulmuyor | Cumhurbaşkanı: Hükümet meşru değil - 9
Gürcistan'da sokaklar durulmuyor | Cumhurbaşkanı: Hükümet meşru değil - 10
Gürcistan'da sokaklar durulmuyor | Cumhurbaşkanı: Hükümet meşru değil - 11
Gürcistan'da sokaklar durulmuyor | Cumhurbaşkanı: Hükümet meşru değil - 12
Gürcistan'da sokaklar durulmuyor | Cumhurbaşkanı: Hükümet meşru değil - 13
Gürcistan'da sokaklar durulmuyor | Cumhurbaşkanı: Hükümet meşru değil - 14
Gürcistan'da sokaklar durulmuyor | Cumhurbaşkanı: Hükümet meşru değil - 15
Gürcistan'da sokaklar durulmuyor | Cumhurbaşkanı: Hükümet meşru değil - 16
Gürcistan'da sokaklar durulmuyor | Cumhurbaşkanı: Hükümet meşru değil - 17
Gürcistan'da sokaklar durulmuyor | Cumhurbaşkanı: Hükümet meşru değil - 18
Gürcistan'da sokaklar durulmuyor | Cumhurbaşkanı: Hükümet meşru değil - 19
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