Gürcistan'da sokaklar durulmuyor | Cumhurbaşkanı: Hükümet meşru değil
Gürcistan'da hükümet karşıtı protesto gösterilerinde yine binlerce kişi toplandı. Parlamento çevresinde polis ve göstericiler arasında çatışma çıktı. Aralık'ta görevi bırakması gereken Gürcistan Cumhurbaşkanı, "Yeni hükümet seçilene kadar görevde kalmaya devam edeceğim." dedi.
Gürcistan'da hükümet karşıtı protesto gösterileri 3. gecesinde de devam etti.
Başbakan İraki Kobakhidze’nin AB katılım müzakerelerini 2028’e kadar askıya alması kararını eleştiren göstericiler, 28 Kasım'da başlattıkları eylemlerini bugün de başkent Tiflis'te sürdürdü.
Parlamento binası çevresinde ateş yakan göstericiler, hükümet karşıtı slogan atıldı.
Fırlatılan havai fişekler nedeniyle parlamento binasının bir bölümünde küçük çaplı yangın çıktı.