Gürcistan'da sokaklar durulmuyor | Cumhurbaşkanı: Hükümet meşru değil

Cumhurbaşkanı Salome Zourabichvili, Ekim'de seçilen hükümetin meşru olmadığını savundu.



Zourabichvili, "Şu anda ülkede meşru bir hükümet yoktur. Dolayısıyla gayrimeşru bir parlamento yeni bir cumhurbaşkanı seçemez. Yemin töreni de yapılacak. Görevim meşru parlamento seçilene kadar devam edecek." dedi.



Zourabichvili, sokaktaki protestocuların Gürcistan'ı Avrupa Birliği yoluna sokacak bir hükümet ve seçim talep ettiğini belirtti.