Gürcistan'da sokaklar karıştı: "Avrupa Birliği'ne dilenerek girmeyeceğiz"
Gürcistan Başbakanı Kobakhidze'nin, Avrupa Birliği'ne katılım müzakerelerinin 2028'e kadar askıya alınmasına yönelik kararı, muhalifleri sokağa döktü. Parlamento binasına girmeye çalışan AB yanlıları polisle çatıştı. Kobakhidze, "Avrupa Birliği'ne dilenerek, tek ayak üzerinde durarak girmeyeceğiz. Onurlu bir şekilde, düzgün bir demokratik sistemle, güçlü bir ekonomiyle gireceğiz" dedi.
Gürcistan'da muhalifler, Başbakan İrakli Kobakhidze'nin Avrupa Birliği müzakerelerine dair aldığı kararı protesto ediyor.
Polis, parlamento binasının girişlerini kuşatmaya çalışan göstericilere müdahalede bulundu.
Bazı göstericiler parlamentonun ön kapısını korumak için kurulan çelik bariyerine vurarak zarar vermeye çalışırken, binanın bir tarafını kuşatmaya çalışan göstericiler ile polis arasında çatışmalar yaşandı.
Gürcistan İçişleri Bakanlığı'na bağlı güvenlik güçleri, göstericilere karşı tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullandı.