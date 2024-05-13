Gürcistan'da "yabancı etkinin şeffaflığı" protestoları devam ediyor
Göstericiler, "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısını protesto ediyor. Tasarının yasaya dönüşmesi için toplamda 3 kez parlamentodan onay alması gerekiyor. İlk iki oylamada parlamentodan onay alan tasarının son oylaması için meclis bugün ve yarın toplanacak. Protestocularsa hükümetten tasarıyı geri çekmesini talep ediyor. Tasarı, fonlarının yüzde 20'sinden fazlasını ülke dışından alan kuruluşların "Yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" olarak kayıt yaptırmalarını zorunlu kılıyor.
Gürcistan'da, hükümetin parlamentoya sunduğu "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısı karşıtı protestolar sürüyor.