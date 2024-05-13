Gürcistan'da "yabancı etkinin şeffaflığı" protestoları devam ediyor

Göstericiler, "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısını protesto ediyor. Tasarının yasaya dönüşmesi için toplamda 3 kez parlamentodan onay alması gerekiyor. İlk iki oylamada parlamentodan onay alan tasarının son oylaması için meclis bugün ve yarın toplanacak. Protestocularsa hükümetten tasarıyı geri çekmesini talep ediyor. Tasarı, fonlarının yüzde 20'sinden fazlasını ülke dışından alan kuruluşların "Yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" olarak kayıt yaptırmalarını zorunlu kılıyor.

Gürcistan'da "yabancı etkinin şeffaflığı" protestoları devam ediyor - 1

Gürcistan'da, hükümetin parlamentoya sunduğu "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısı karşıtı protestolar sürüyor.

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Gürcistan'da "yabancı etkinin şeffaflığı" protestoları devam ediyor - 2

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin parlamentoya nisanda sunduğu "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısı karşıtı gösteriler bu gece de devam etti.

Gürcistan'da "yabancı etkinin şeffaflığı" protestoları devam ediyor - 3

Parlamento binası önünde gece yarısına doğru toplanan göstericiler, yasa karşıtı sloganlar attı.

Gürcistan'da "yabancı etkinin şeffaflığı" protestoları devam ediyor - 4

Ellerinde, Gürcistan ile Avrupa Birliği (AB) bayraklarını taşıyan göstericiler hükümeti parlamentodan tasarıyı çekmeye yönelik çağrılarını yineledi.

Gürcistan'da "yabancı etkinin şeffaflığı" protestoları devam ediyor - 5

Göstericiler, parlamentoda iki onaydan geçen yasa tasarısı için pazartesi hukuk komitesinin düzenleneceğini bildirdi.

Gürcistan'da "yabancı etkinin şeffaflığı" protestoları devam ediyor - 6

Yasayı destekleyen milletvekillilerin Parlamento binasına girmelerini engellemek için sabaha kadar burada kalmaya karar verdiklerini bildiren göstericiler, bugün düzenledikleri gösteriye, "Gürcistan için geceyi geçirelim" adını verdi.

Gürcistan'da "yabancı etkinin şeffaflığı" protestoları devam ediyor - 7

HÜKÜMET, TARTIŞMALI TASARIYI YASALLAŞTIRMAKTA KARARLI

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze de yasa tasarısının onaylama süreci ile ilgili akşam saatlerinde konuşma yapmıştı.

Gürcistan'da "yabancı etkinin şeffaflığı" protestoları devam ediyor - 8

Kobakhidze, sosyolojik araştırmalara göre Gürcistan nüfusunun yüzde 80'inden fazlasının sivil toplum kuruluşlarının şeffaflığını, yüzde 60'ından fazlasının ise tasarıyı doğrudan desteklediğini ifade etmişti.

Gürcistan'da "yabancı etkinin şeffaflığı" protestoları devam ediyor - 9

Başbakan Kobakhidze, hükümet olarak, toplumun büyük çoğunluğunun desteklediği tasarının üçüncü ve nihai oylamadan geçmesi için parlamentoda 13-14 Mayıs'ta oturum ve oylamanın yapılacağını duyurmuştu.

Gürcistan'da "yabancı etkinin şeffaflığı" protestoları devam ediyor - 10

Konuşmasında ayrıca, yasa tasarısına karşı devam eden gösterilere de değinen Kobakhidze, bazı göstericilerin pazartesi ve salı günlerinde şiddet eylemleri planladığını kaydetmişti.

Gürcistan'da "yabancı etkinin şeffaflığı" protestoları devam ediyor - 11

Gürcistan'ın egemen ve bağımsız bir devlet olduğunu kaydeden Kobakhidze, olası şiddet eylemlerine polisin karşılık vereceğini vurgulamıştı.

Gürcistan'da "yabancı etkinin şeffaflığı" protestoları devam ediyor - 12

"YASAYI VETO EDECEĞİM"

Kobakhidze'nin ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişviliise, yasa tasarısına karşı olduğunu yinelemişti.

Gürcistan'da "yabancı etkinin şeffaflığı" protestoları devam ediyor - 13

Yasa tasarısını bir "Rus yasası" olarak nitelendiren Zurabişvili, tasarının bir yasa olarak kabul edilmesi durumunda veto edeceğini belirtmişti.

Gürcistan'da "yabancı etkinin şeffaflığı" protestoları devam ediyor - 14

GÖSTERİLER BİR AYDIR SÜRÜYOR 

Gürcistan'da, "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısı karşıtı protestolar, yaklaşık bir aydır devam ediyor.

Gürcistan'da "yabancı etkinin şeffaflığı" protestoları devam ediyor - 15

İçişleri Bakanlığı güçleri, 1 ve 2 Mayıs'taki gösteriler sırasında parlamento binasının kapılarını kuşatmaya çalışan ve binanın önünde barikat kuran göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahalede bulunmuştu.

Gürcistan'da "yabancı etkinin şeffaflığı" protestoları devam ediyor - 16

YASA TASARISI İKİ ONAYDAN GEÇTİ

Parlamentoda 17 Nisan'da birinci ve 1 Mayıs'ta ikinci oylamadan geçen tasarının yasalaşması için parlamentoda 3 kez onaylanması gerekiyor.

Gürcistan'da iktidar partisi Parlamentoda, Cumhurbaşkanının kullanacağı veto kararını aşacak çoğunluğa sahip.

Gürcistan'da "yabancı etkinin şeffaflığı" protestoları devam ediyor - 17

Yasa tasarısında "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" tanımı kullanılıyor

Hükümetin bu yıl parlamentoya tekrar sunduğu tasarı, fonlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından alan Gürcistan'da kurulan kuruluşların "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" olarak kaydolmalarını veya para cezalarıyla karşı karşıya kalmalarını öngörüyor.

Tasarıya göre, söz konusu kuruluşların kayıt işlemleri Gürcistan Adalet Bakanlığınca kontrol edilecek.

Gürcistan'da "yabancı etkinin şeffaflığı" protestoları devam ediyor - 18

GEÇEN YIL DA GÖSTERİLERE NEDEN OLMUŞTU

İktidardaki Gürcü Hayali Partisi, "yabancı etkinin şeffaflığı" yasa tasarısını ilk olarak Mart 2023'te parlamentoya sunmuştu.

Tasarı, fonlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından alan Gürcü kuruluşların "yabancı ajan" olarak kaydolmalarını veya para cezalarıyla karşı karşıya kalmalarını öngörüyordu.

Gürcistan'da "yabancı etkinin şeffaflığı" protestoları devam ediyor - 19

Muhalifler ve Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, yasa tasarısının Rusya'nın talimatıyla hazırlandığını ileri sürerek, iptal edilmesini istemişti.

Muhalifler, tasarının iptal edilmesi için gösteriler başlatırken, parlamentoda milletvekilleri arasında kavgalar çıkmış, Tiflis sokaklarında protestolar düzenlenmişti.

Gösterilerin büyümesi üzerine Gürcü Hayali Partisi, parlamentoda ön onay alan yasa tasarısını geri çekmişti.

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