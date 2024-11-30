AB kararı Gürcistan'ı karıştırdı: Protesto gösterilerine polisten sert müdahale

CUMHURBAŞKANI ZURABİŞVİLİ'DEN POLİSİN MÜDAHALESİNE TEPKİ

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ise X hesabından yaptığı açıklamada, polisin barışçıl gösterilere orantısız güçle müdahale ettiğini kaydetti.

Zurabişvili mesajında, "Bir kez daha, Rus tarzı baskıyı anımsatan, Gürcü halkına ve medyasına yönelik vahşi ve orantısız saldırılara tanık oluyoruz." ifadesini kullandı.