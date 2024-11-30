AB kararı Gürcistan'ı karıştırdı: Protesto gösterilerine polisten sert müdahale
Gürcistan'da hükümet karşı protestolar dinmedi. Avrupa Birliği'ne katılım müzakerelerinin askıya alınmasıyla halk sokağa döküldü. Başkent Tiflis'te güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışma çıktı. Yaralananlar ve gözaltına alınanlar oldu.
Gürcistan'ın başkent Tiflis'teki hükümet karşıtı gösteriler sürüyor.
Parlamento binasının önünde gece saatlerinde toplanan binlerce kişi ile polis arasında birkaç kez tartışma yaşandı.