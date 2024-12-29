H1-B vizesi nedir, nasıl alınır? H1-B vizesini kimler alabilir?

H1-B VİZESİ NASIL ALINIR?

İlk olarak H1-B Kurası için online başvuruda bulunmanız gerekir. Seçilmeniz durumunda ise,



- Sponsor olacak işveren ya da kurum Çalışma Bakanlığına (DOL) başvuruda bulunur. Bunun için "Labor Condition Application" (LCA) adında özel bir başvuru bulunmaktadır. Şartların karşılanması durumunda başvuru onaylanır.



- Sponsor, USCIS'e Amerika'ya gelebilmenize olanak sağlayan bir dilekçe gönderir. (Form I-129) Başvuruya LCA'nın eklenmiş olması gerekir.



- Başvurunun USCIS tarafından onaylanmasının ardından H1-B vizesi için büyükelçilik ya da konsolosluğa başvurabilirsiniz.



Tüm süreç yolunda gittiği durumda vizeniz onaylanmış olur.