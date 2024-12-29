H1-B vizesi nedir, nasıl alınır? H1-B vizesini kimler alabilir?
H1-B vizesi, Amerika Birleşik Devletlerine (ABD) gidebilmek için çalışma vizesi almaya çalışan vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Trump, ABD'ye H1-B vizesiyle yabancı işçi alınımına destek vereceğini kamuoyuna duyurmasının ardından, H1-B vizesinin nasıl alınacağı merak edilmeye başladı. Peki, H1-B vizesi nedir, nasıl alınır? H1-B vizesini kimler alabilir?
H1-B, ABD'de vatandaş olmayan vasıflı yabancı işçilere genellikle üç yıllık bir süre için verilen ve sahibine bu sürenin sonunda yeşil karta başvurma yolunu açan bir çalışma vizesi türüdür. Peki,