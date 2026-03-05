Haç, kılıç, kafir. ABD'nin Savaş Bakanı Hegseth'in dövmeleri ne anlama geliyor?

ABD Savunma ya da son birkaç aydır olan ismiyle Savaş Bakanlığı koltuğunda oturan Pete Hegseth, geçmişi ve görüşleriyle ABD'de tartışma konusu olan biri. Hegseth'in dövmeleri ise kimi zaman kendisinden daha çok konuşuluyor. Hatta öyle ki, Ulusal Muhafızlar'da görev yaptığı sırada bir dövmesi ekstrem bulunmuş ve görev yapacağı dönemin yeni seçilen başkanı Joe Biden'ın yemin töreninde yer alamamıştı. Peki bu dövmeler ne ve ne anlama geliyorlar?

Hegseth'in dövmelerinin çoğunluğu sağ kolunda yer alıyor. Ön kolu ABD Bağımsızlık Savaşı dönemine atıfla dolu olan Hegseth'in buradaki dövmelerinden biri, ünlü “We the People” , “Biz halk” anlamına gelen ABD Anayasası'nın açılış cümlesi. Diğeri ise MDCCLXXV. Roma rakamlarıyla 1775 yazan dövme ABD Bağımsızlık Savaşı'nın başlangıcına bir referans olarak yer alıyor.