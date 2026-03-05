Haç, kılıç, kafir. ABD'nin Savaş Bakanı Hegseth'in dövmeleri ne anlama geliyor?
05.03.2026 13:48
Erdem Güzel
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth özellikle ABD'nin uluslararası müdahaleleri nedeniyle sık sık kamera karşısına geçen biri. Dövmeleri dikkat çeken Hegseth'in dövmeleri ne anlama geliyor?
DÖVMESİ BAŞINA BELA AÇTI
ABD Savunma ya da son birkaç aydır olan ismiyle Savaş Bakanlığı koltuğunda oturan Pete Hegseth, geçmişi ve görüşleriyle ABD'de tartışma konusu olan biri. Hegseth'in dövmeleri ise kimi zaman kendisinden daha çok konuşuluyor. Hatta öyle ki, Ulusal Muhafızlar'da görev yaptığı sırada bir dövmesi ekstrem bulunmuş ve görev yapacağı dönemin yeni seçilen başkanı Joe Biden'ın yemin töreninde yer alamamıştı. Peki bu dövmeler ne ve ne anlama geliyorlar?
Hegseth'in dövmelerinin çoğunluğu sağ kolunda yer alıyor. Ön kolu ABD Bağımsızlık Savaşı dönemine atıfla dolu olan Hegseth'in buradaki dövmelerinden biri, ünlü “We the People” , “Biz halk” anlamına gelen ABD Anayasası'nın açılış cümlesi. Diğeri ise MDCCLXXV. Roma rakamlarıyla 1775 yazan dövme ABD Bağımsızlık Savaşı'nın başlangıcına bir referans olarak yer alıyor.
SAĞ KOLUNDA "KAFİR" YAZIYOR
Bakan Hegseth'in kolunun içinde de “haç ve kılıç” kombinasyonu ile altında İbranice harfler bulunan dövme bir dövme yer alıyor. Hegseth bunun yaptırdığı ilk dövme olduğu söyleniyor. İbranice harflerle “Yeşua” yani Hz.İsa'nın adı sembolize ediliyor.
Pazusunda Latince “Deus Vult” yani Tanrı istiyor anlamına gelen ve özellikle Haçlı Seferleri ile özdeşleştirilen bir deyiş dövmesi bulunan Hegseth'in Haçlı Seferleri'ne özel bir ilgi duyduğu belirtiliyor. En dikkat çeken 2 dövmesinden biri de pazusunun altında yer alan Arapça “Kafir” dövmesi. Irak ve Afganistan Savaşları'nda aktif görev alan ve binbaşı rütbesine yükselen Hegseth'in bu dövmesi Müslümanlara karşı düşmanlık işareti olduğu gerekçesiyle eleştirilere yol açıyor.
KENDİSİNİN VE ABD'NİN GEÇMİŞİNE GÖNDERMELİ DÖVMELER
Savaş Bakanı Hegseth'in sağ kolunda yer alan dövmelerde yine askeri geçmişine ve Amerikan tarihine göndermeler taşıyor. Latince “Ne Desit Virtus” yani "Cesaretin başarısız olmasına izin verme" yazılı logo aslında Hegseth'in görev yaptığı 187. Piyade Alayı'nın arması.
Kolunda yer alan diğer dövme ise Amerikan tarihinde önemli bir yeri olan “Ya katıl ya da öl” sloganıyla birlikte Bağımsızlık Savaşı zamanında Benjamin Franklin tarafından da kullanılan yılan tasviri. Parçalara ayrılmış yılanın her parçası o dönem birer koloni olan eyaletleri temsil ediyor.
DİKKAT VE TEPKİ ÇEKEN DÖVME: KUDÜS HAÇI
Amerikan bayrağı ve tüfekli dövmesiyle sağ kolu dövme dolu olan Hegseth'in en dikkat çeken dövmesi ise göğsünde yer alan Kudüs Haçı.
Kudüs haçı, her biri bir İncil'i temsil eden dört küçük haçla çevrili büyük bir haçtan oluşuyor. Göğsünü kaplayan dövmedeki Kudüs Haçı'nın Birinci Haçlı Seferi'ne dayandığı ve bu haçın da Kudüs'te kurulan Haçlı krallığını temsil ettiği belirtiliyor. Haçlı Seferleri'ne yoğun ilgisi olduğu bilinen Hegseth'in bu dövmesi özellikle Batı ülkelerinde aşırı sağcıların popüler simgelerinden biri olduğu iddia ediliyor.
Pete Hegseth'in bu dövmesi, Ulusal Muhafızlar'da görev yaparken ona bir engel de teşkil etti. Hegseth, Kudüs haçı dövmesiyle ilgili endişeler nedeniyle 2021'de yemin edecek olan dönemin başkanı Joe Biden'ın göreve başlama töreni için Ulusal Muhafız görevinden uzaklaştırıldı.