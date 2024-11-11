Hacker'lardan "kedili" tuzak! Google'da bu altı kelimeyi aratan virüs kapıyor

SEO ZEHİRLENMESİ NEDİR?

SEO zehirlenmesi, suçluların kontrol ettikleri WEB sitelerini sayfanın en üstüne taşımak için arama motoru sonuçlarını manipüle ettiği bir teknik.

Bilgisayar korsanları, kontrol ettikleri siteleri sayfanın en üstüne taşımak için arama sonuçlarını manipüle eder.

Tüketiciler arama motorlarındaki en iyi sonuçların güvenilir olduğunu varsaydıklarından, birçok kişi bu bağlantıları düşünmeden takip eder.

Kötü amaçlı siteye girdikten sonra, kullanıcılar kişisel bilgilerini vermeye veya cihazlarına kötü amaçlı yazılım indirmeye ikna edilir.

Alternatif olarak, bilgisayar korsanları banka veya hastane gibi güçlü bir kurumun ağlarına erişebilecekleri belirli yüksek değerli hedeflerin peşine düşebilir.

Bu saldırıyı bu kadar garip yapan şey, bu gruplardan hiçbirini hedef almıyor gibi görünmesi.