Hacker'lardan "kedili" tuzak! Google'da bu altı kelimeyi aratan virüs kapıyor
Bir siber güvenlik firması özellikle kedilere ilgi duyan kullanıcıları hedef alan yeni bir hack (kişisel veya kurumsal verilere yetkisiz erişim sağlamak) saldırısına karşı uyarıda bulundu. "SEO zehirlenmesi" yöntemiyle Google sonuçlarında üst sıralara çıkmayı amaçlayan hacker'lar'ın Google'da aratıldığında kullanıcıları zararlı yazılımlara yönlendiren o altı kelimesi..
Bilgisayar korsanları belirli bir Google aramasının sonuçlarını ele geçirmek için karmaşık bir araç seti kullandı.