Hafız Esad'dan beri yasaktı: Şam'da ikinci el eşya satışı başladı!
Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesiyle Hafız Esad döneminde getirilen ikinci el eşya satış yasağı kalktı. Seyyar satıcılar ve vatandaşlar, başkent Şam'ın işlek caddelerinde yeniden satış yapmaya başladı. Esad döneminde seyyar satıcılığa izin verilmediğini, bu nedenle hapis cezası aldıklarını ifade eden vatandaşlar, normalleşmeden duydukları memnuniyeti dile getirdi.
SURİYE'DE SOKAKLARA RENK GELDİ
Suriye’de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesiyle normalleşme süreci devam ediyor.
Rejim döneminde sessizliğe bürünen cadde ve sokaklarda hareketlilik yaşanıyor.