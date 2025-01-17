Hafız Esad'dan beri yasaktı: Şam'da ikinci el eşya satışı başladı!

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesiyle Hafız Esad döneminde getirilen ikinci el eşya satış yasağı kalktı. Seyyar satıcılar ve vatandaşlar, başkent Şam'ın işlek caddelerinde yeniden satış yapmaya başladı. Esad döneminde seyyar satıcılığa izin verilmediğini, bu nedenle hapis cezası aldıklarını ifade eden vatandaşlar, normalleşmeden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Hafız Esad'dan beri yasaktı: Şam'da ikinci el eşya satışı başladı! - 1

SURİYE'DE SOKAKLARA RENK GELDİ

Suriye’de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesiyle normalleşme süreci devam ediyor.

Rejim döneminde sessizliğe bürünen cadde ve sokaklarda hareketlilik yaşanıyor.

DÜNYA HABERLERİ

Hafız Esad'dan beri yasaktı: Şam'da ikinci el eşya satışı başladı! - 2

REJİM DEVRİLDİ, YASAK KALKTI

Hafız Esad döneminde getirilen ikinci el eşya satış yasağı, rejimin devrilmesiyle kalktı. Başkent Şam'da artan seyyar satıcı sayısı dikkat çekti.

Hafız Esad'dan beri yasaktı: Şam'da ikinci el eşya satışı başladı! - 3

SURİYELİLER DURUMDAN MEMNUN

Suriye'nin devrik lideri Esad döneminde seyyar satıcılığa izin verilmediğini, bu nedenle hapis cezası aldıklarını ifade eden vatandaşlar, normalleşmeden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Hafız Esad'dan beri yasaktı: Şam'da ikinci el eşya satışı başladı! - 4

"FİYATLARA İNANAMIYORUZ"

Esad döneminde ikinci el eşya satmanın cezasının hapis olduğu aktarılıyor.

Hafız Esad döneminden beri ikinci el eşya satmanın yasak olduğunu belirten Ömer Al Ali, “Rejim, ikinci el eşyanın Suriye'ye girişini yasaklamıştı. Bahaneleri ise hastalık olacağıydı. Suriye’de üretilen plastik terliği bize 20 dolara satarlardı. Şimdi ise botları 1 dolara satın alıyoruz. Fiyatların bu kadar ucuz olduğuna inanamadım. Ben 6 çift ayakkabı aldım.” dedi.

Hafız Esad'dan beri yasaktı: Şam'da ikinci el eşya satışı başladı! - 5

"DEVE BİR LİRAYDI AMA BİR LİRAMIZ YOKTU"

Ülkelerinin daha da gelişeceğini düşündüğünü söyleyen Muhammed Al Masri ise, “Şimdi her şey daha güzel oldu. Daha önceden bunlar yasaktı. Bu sattığımız botlar 30 dolardı. Şimdi ise insanlar akın akın ikinci el ayakkabı satın alıyor. İlerleyen zamanlarda Suriye daha da ucuzlayacak ve güzelleşecek. Eskiden deve bir liraydı ama elimizde bir lira yoktu.” ifadelerini kullandı.

Hafız Esad'dan beri yasaktı: Şam'da ikinci el eşya satışı başladı! - 6
Hafız Esad'dan beri yasaktı: Şam'da ikinci el eşya satışı başladı! - 7
Hafız Esad'dan beri yasaktı: Şam'da ikinci el eşya satışı başladı! - 8
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