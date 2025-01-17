Hafız Esad'dan beri yasaktı: Şam'da ikinci el eşya satışı başladı!

"DEVE BİR LİRAYDI AMA BİR LİRAMIZ YOKTU"

Ülkelerinin daha da gelişeceğini düşündüğünü söyleyen Muhammed Al Masri ise, “Şimdi her şey daha güzel oldu. Daha önceden bunlar yasaktı. Bu sattığımız botlar 30 dolardı. Şimdi ise insanlar akın akın ikinci el ayakkabı satın alıyor. İlerleyen zamanlarda Suriye daha da ucuzlayacak ve güzelleşecek. Eskiden deve bir liraydı ama elimizde bir lira yoktu.” ifadelerini kullandı.