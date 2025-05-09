Hafızayı geliştiren yöntem: Uyurken bunu yapmak beyin gücünü artırıyor

Yaşlandıkça artan hafıza kaybı ve bilişsel gerileme endişelerine karşı basit bir çözüm kapıda olabilir. Kaliforniya Üniversitesi'nde yürütülen yeni bir araştırma, uyku sırasında ortama hoş kokular yaymanın hafızayı önemli ölçüde güçlendirdiğini ortaya koydu.

Hafızayı geliştiren yöntem: Uyurken bunu yapmak beyin gücünü artırıyor - 1

Bilim insanları, 60 ila 85 yaşları arasındaki 43 sağlıklı yetişkini iki gruba ayırdı. Katılımcılardan biri, her gece yatmadan önce odalarına doğal yağlar içeren bir koku difüzörü yerleştirdi. Diğer grup ise çok hafif, neredeyse algılanamayan kokulara maruz bırakıldı. Deney altı ay sürdü ve sonuçlar oldukça dikkat çekiciydi: Güçlü kokularla uyuyan katılımcıların hafızasında %226 oranında iyileşme gözlendi.

DÜNYA HABERLERİ

Hafızayı geliştiren yöntem: Uyurken bunu yapmak beyin gücünü artırıyor - 2

Araştırmacılar, bu etkinin nedenini beynin uyku sırasında anıları pekiştirme süreciyle açıklıyor. Özellikle derin uyku evrelerinde (yavaş dalga uykusu), beyin gün içinde edinilen bilgileri süzüyor ve uzun vadeli hafızaya aktarıyor. Hoş kokular bu evreyi derinleştirerek öğrenme ve hafıza süreçlerini destekliyor.

Hafızayı geliştiren yöntem: Uyurken bunu yapmak beyin gücünü artırıyor - 3

Koku duyusunun, beynin hafıza ve duygularla ilişkili limbik sistemine doğrudan bağlı olması da bu yöntemin etkili olmasında rol oynuyor. Diğer duyular talamus üzerinden sinyal iletirken, koku doğrudan hafızayı etkileyen beyin bölgelerine ulaşıyor.


Hafızayı geliştiren yöntem: Uyurken bunu yapmak beyin gücünü artırıyor - 4

Hafıza testlerinin yanı sıra yapılan beyin taramalarında da gelişmeler görüldü. Özellikle hafıza ve öğrenmede kilit rol oynayan sol "unsinat fasikülüs" bölgesinde işlev artışı kaydedildi.

Hafızayı geliştiren yöntem: Uyurken bunu yapmak beyin gücünü artırıyor - 5

Uzmanlar, bu yöntemin Alzheimer ve diğer nörolojik hastalıkların riskini azaltmada da faydalı olabileceğine dikkat çekiyor. Üstelik bu teknik, yaşam tarzı değişikliği gerektirmeden, sadece uyurken uygulanabiliyor.

Kısacası, yatmadan önce odanıza hoş bir koku eklemek, sabahları daha keskin bir hafızayla uyanmanıza yardımcı olabilir.

DAHA FAZLA GÖSTER