Hafızayı geliştiren yöntem: Uyurken bunu yapmak beyin gücünü artırıyor
Yaşlandıkça artan hafıza kaybı ve bilişsel gerileme endişelerine karşı basit bir çözüm kapıda olabilir. Kaliforniya Üniversitesi'nde yürütülen yeni bir araştırma, uyku sırasında ortama hoş kokular yaymanın hafızayı önemli ölçüde güçlendirdiğini ortaya koydu.
Bilim insanları, 60 ila 85 yaşları arasındaki 43 sağlıklı yetişkini iki gruba ayırdı. Katılımcılardan biri, her gece yatmadan önce odalarına doğal yağlar içeren bir koku difüzörü yerleştirdi. Diğer grup ise çok hafif, neredeyse algılanamayan kokulara maruz bırakıldı. Deney altı ay sürdü ve sonuçlar oldukça dikkat çekiciydi: Güçlü kokularla uyuyan katılımcıların hafızasında %226 oranında iyileşme gözlendi.