Hafızayı geliştiren yöntem: Uyurken bunu yapmak beyin gücünü artırıyor

Bilim insanları, 60 ila 85 yaşları arasındaki 43 sağlıklı yetişkini iki gruba ayırdı. Katılımcılardan biri, her gece yatmadan önce odalarına doğal yağlar içeren bir koku difüzörü yerleştirdi. Diğer grup ise çok hafif, neredeyse algılanamayan kokulara maruz bırakıldı. Deney altı ay sürdü ve sonuçlar oldukça dikkat çekiciydi: Güçlü kokularla uyuyan katılımcıların hafızasında %226 oranında iyileşme gözlendi.