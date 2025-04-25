Haftada 4 kez tüketenler dikkat: Meğer kanser riskini artırıyormuş

ERKEKLERDE DAHA YÜKSEK RİSK

Araştırma ayrıca, haftada 300 gramdan fazla tavuk eti tüketen erkeklerin, daha az tüketenlere göre mide-bağırsak kanserinden ölüm riskinin iki kat daha fazla olduğunu ortaya koydu. Bu durumu açıklamak için bazı teoriler geliştirilse de, tavuk eti tüketiminin kanser riskini nasıl artırdığı konusunda kesin bir açıklama bulunabilmiş değil.



Araştırmacılar, tavuk etinin aşırı pişirilmesinin, kanserojen özellik taşıyan mutajenlerin salınımını artırabileceğinden şüpheleniyorlar. Ayrıca, tavukların yetiştirilme ve beslenme yöntemlerinin de kanser riskine katkıda bulunabileceği öne sürülüyor. Daha önceki çalışmalar, tavuk eti tüketmenin insanları, tavuk yeminde bulunan kanserojen böcek ilaçları ve hormonlarla karşı karşıya bırakabileceğini savunmuştu.





