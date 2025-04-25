Haftada 4 kez tüketenler dikkat: Meğer kanser riskini artırıyormuş
Bilim insanları, haftada sadece dört kez tavuk tüketmenin, mide-bağırsak kanserlerinden ölüm riskini önemli ölçüde artırabileceği konusunda uyarıyor. Üstelik bu riskin, kırmızı etten daha fazla olabileceği ortaya çıktı. Tavuk, dünya çapında yaygın olarak tüketilen ve genellikle sağlıklı bir alternatif olarak öne çıkan bir et türü olmasına rağmen, yeni yapılan bir araştırma, bu etin sağlık üzerindeki etkilerini sorguluyor.
Kırmızı etin, bağırsak kanseri gibi kanser türlerinin gelişimine yol açtığı daha önceki çalışmalarda kanıtlanmıştı. Cancer Research UK verilerine göre, İngiltere’deki bağırsak kanserlerinin %21’i ve tüm kanser vakalarının yüzde 3’ü kırmızı et ve işlenmiş et tüketiminden kaynaklanıyor. Ancak İtalyan bilim insanlarının gerçekleştirdiği yeni bir araştırma, tavuk eti tüketiminin de sağlık açısından ciddi riskler taşıyabileceğini gösterdi.