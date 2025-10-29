Haftada bir kez yemek bunamayı önlüyor: Hafıza için muhteşem besin
Japonya’da yapılan yeni bir araştırma, haftada yalnızca bir kez peynir yemenin bile bunama riskini azaltabileceğini ortaya koydu.
Yaklaşık 8 bin katılımcıyla yürütülen çalışmada, gönüllülerin yarısı hiç peynir tüketmezken, diğer yarısı haftada en az bir kez peynir yedi. Üç yıl süren takip sonunda, peynir tüketenlerde bunama görülme olasılığının, peynir yemeyenlere göre yüzde 24 daha düşük olduğu saptandı.
DailyMail'de yer alan habere göre; Araştırmada, peynir yiyen grubun yüzde 3,39’unda bunama gelişirken, peynir yemeyen grubun yüzde 4,45’inde hastalık görüldü.