Haftalardır kol ağrısı çekiyordu: 25 yaşındaki baba aniden öldü

25 yaşındaki 1 çocuk babası Callum Green, haftalar süren kol ağrısı şikayeti sonrası kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Uzmanlar, kalp krizi belirtilerinin günler öncesinden ortaya çıkabileceğini belirterek, erken müdahalenin önemini vurguladı.

Haftalardır kol ağrısı çekiyordu: 25 yaşındaki baba aniden öldü - 1

NationalWorld’ün haberine göre, Callum Green haftalardır kol ağrısı çekiyordu ancak bunun kalp kriziyle bir ilgisi olup olmadığı henüz netlik kazanmadı. Arkadaşları, 4 yaşında bir oğlu olan genç babanın kalp krizi geçirmesini büyük bir şok ve üzüntü ile karşıladı.

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Haftalardır kol ağrısı çekiyordu: 25 yaşındaki baba aniden öldü - 2

Kalp krizi sırasında özellikle sol kol ağrısı yaşanabilir çünkü kalp ile koldaki sinirler birbirine bağlıdır. Kalp yeterli kan alamadığında, ağrı göğüs yerine kolda hissedilebilir ve buna "yansıyan ağrı" denir. Bu ağrı, basınç veya ağırlık hissi yaratabilir ve genellikle omuzdan aşağı kola veya çeneye doğru yayılabilir.

Mayo Clinic uzmanları, kalp krizinin aniden gerçekleşebildiğini belirtse de, birçok kişide uyarı işaretlerinin bazen saatler, günler veya haftalar öncesinden görülebileceğini ifade ediyor.

Haftalardır kol ağrısı çekiyordu: 25 yaşındaki baba aniden öldü - 3

Kalp krizi, kalp kasına kan taşıyan koroner damarların bir tıkanıklık nedeniyle aniden kapanması sonucu meydana gelir. Bu tıkanıklık, genellikle damar içinde biriken kolesterol ve diğer maddelerin oluşturduğu plakların yırtılmasıyla başlar. Yırtılan plak, kan pıhtısına yol açar ve bu pıhtı damar yolunu tıkar. Kalbin oksijen ve besin maddeleri alamaması nedeniyle kalp kası hasar görmeye başlar, bu da kalp krizine zemin hazırlar.

Haftalardır kol ağrısı çekiyordu: 25 yaşındaki baba aniden öldü - 4

Uzmanlar, kalp krizinin yaygın görülen semptomlarını şu şekilde sıralıyor:

  • Göğüs ağrısı, göğüste baskı, ağırlık, sıkışma veya daralma hissi
  • Vücudun diğer bölgelerinde ağrı (Göğüsten kollarınıza, çenenize, boynunuza, sırtınıza ve karnınıza yayılabilir)
  • Baş dönmesi veya sersemlik hissi
  • Terleme
  • Nefes darlığı
  • Bulantı veya kusma
  • Bunaltıcı kaygı hissi 
  • Öksürük veya hırıltı
Haftalardır kol ağrısı çekiyordu: 25 yaşındaki baba aniden öldü - 5

Kalp krizinde erken müdahale çok önemlidir. Kalp krizi geçiren bir kişinin hemen tıbbi yardım alması gerekir. Tedavi, kan pıhtısını çözmeye yönelik ilaçlar, balon anjiyoplasti veya damar açma gibi cerrahi müdahaleleri içerebilir.

Kalp krizine yol açan risk faktörleri arasında yüksek kolesterol, hipertansiyon, sigara kullanımı, obezite, hareketsiz yaşam tarzı ve genetik yatkınlık gibi etkenler bulunur.

Haftalardır kol ağrısı çekiyordu: 25 yaşındaki baba aniden öldü - 6

Kalp krizi sonrası tedavi ve yaşam tarzı değişiklikleri, ikinci bir krizin önlenmesine yardımcı olabilir. Bu süreç; diyet değişiklikleri, düzenli egzersiz, stres yönetimi ve gerekirse ilaç tedavisiyle desteklenebilir.

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