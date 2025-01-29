Haftalardır kol ağrısı çekiyordu: 25 yaşındaki baba aniden öldü

Kalp krizi sırasında özellikle sol kol ağrısı yaşanabilir çünkü kalp ile koldaki sinirler birbirine bağlıdır. Kalp yeterli kan alamadığında, ağrı göğüs yerine kolda hissedilebilir ve buna "yansıyan ağrı" denir. Bu ağrı, basınç veya ağırlık hissi yaratabilir ve genellikle omuzdan aşağı kola veya çeneye doğru yayılabilir.

Mayo Clinic uzmanları, kalp krizinin aniden gerçekleşebildiğini belirtse de, birçok kişide uyarı işaretlerinin bazen saatler, günler veya haftalar öncesinden görülebileceğini ifade ediyor.