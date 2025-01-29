Haftalardır kol ağrısı çekiyordu: 25 yaşındaki baba aniden öldü
25 yaşındaki 1 çocuk babası Callum Green, haftalar süren kol ağrısı şikayeti sonrası kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Uzmanlar, kalp krizi belirtilerinin günler öncesinden ortaya çıkabileceğini belirterek, erken müdahalenin önemini vurguladı.
NationalWorld’ün haberine göre, Callum Green haftalardır kol ağrısı çekiyordu ancak bunun kalp kriziyle bir ilgisi olup olmadığı henüz netlik kazanmadı. Arkadaşları, 4 yaşında bir oğlu olan genç babanın kalp krizi geçirmesini büyük bir şok ve üzüntü ile karşıladı.