Haftanın kareleri (25 Eylül-1 Ekim)

Corona virüs ile mücadele, doğa olayları, protestolar, Taliban sonrası Afganistan... Geçtiğimiz hafta dünyada neler yaşandı? İşte 26 Eylül-2 Ekim haftasına damga vuran fotoğraflar

ntv.com.tr - AFP 02.10.2021 - 07:11 | Son Güncelleme : 02.10.2021 - 07:16

Haftanın kareleri (25 Eylül-1 Ekim) - 1

HİNDİSTAN,

Gece yarısı hastane önünde kamp yapan insanlar, bir doz corona virüs aşısı için bekliyor...

33.8 milyon vakanın görüldüğü ülkede 448 bin kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. 

Haftanın kareleri (25 Eylül-1 Ekim) - 2

MEKSİKA

Meksika-ABD sınırındaki barınakta Haitili bir çocuk, meraklı ama tedirgin bakışlarla etrafında olan biteni anlamaya çalışıyor...
Haftanın kareleri (25 Eylül-1 Ekim) - 3

AFGANİSTAN

Taliban sonrası; erkeklerden ayrı sınıflarda eğitim gören Afgan kızları...
Haftanın kareleri (25 Eylül-1 Ekim) - 4

SENEGAL

Senegal'de Touba Camii'nde bir araya gelen yüzlerce kadın, her yıl geleneksel olarak düzenlen hac ibadetlerini yerine getiriyor.
Haftanın kareleri (25 Eylül-1 Ekim) - 5

FRANSA

Nice kentinde AFP objektifine yansıyan bir yıldırım, geceyi böyle aydınlattı.
Haftanın kareleri (25 Eylül-1 Ekim) - 6

TAYLAND

Hükümet karşıtı protestocular, corona virüs ile mücadelede yetersiz kalındığı gerekçesiyle Başbakan Prayut Chan-O-Cha'yu istifaya davet etti.
Haftanın kareleri (25 Eylül-1 Ekim) - 7

FİLİSTİN

Gazze'den bir günbatımı manzarası...
Haftanın kareleri (25 Eylül-1 Ekim) - 8

ETİYOPYA

Etiyopya Ortodoks bayramı 'Meskel' için bir araa gelen insanlar, devasa bir haç taşıyor.
Haftanın kareleri (25 Eylül-1 Ekim) - 9

BREZİLYA

Sao Paolo eyaletinde yaşananlar, dünyanın sonunu tasvir eden bir kıyamet filminden sahneler gibi görünse de son derece gerçek. 

Son yıllarda yaşanan orman yangınları ve aşırı kuraklık bölgedeki binaları yutan dev bir kum fırtınasına neden oldu. 

Haftanın kareleri (25 Eylül-1 Ekim) - 10

SRİ LANKA

Colombo kentindeki suni göldeki pelikanlar sosyalleşiyor...
Haftanın kareleri (25 Eylül-1 Ekim) - 11

İNGİLTERE

İngiliz aktör Daniel Craig, James Bond 007 serisinin yeni filmi "No Time to Die"ın prömiyerinde kırmızı halıda...
Haftanın kareleri (25 Eylül-1 Ekim) - 12

AFGANİSTAN

Taliban güçleri, başkent Kabil'deki bir lunaparkta eğlenirken...

Haftanın kareleri (25 Eylül-1 Ekim) - 13

EKVADOR

Guayaquil kentinde bir cezaevinde çıkan isyan sonrası 24 mahkum hayatını kaybederken, 48 kişi de yaralandı. Olaylar sırasında çatıya çıkan mahkumlar böyle görüntülendi.
Haftanın kareleri (25 Eylül-1 Ekim) - 14

TAYLAND

Tropik fırtınanın vurduğu ülkede durumu fırsata çevirmeye çalışan bir kişi, ağını sel suları altında kalan sokaklara atarak şansını denedi.
Haftanın kareleri (25 Eylül-1 Ekim) - 15

ŞİLİ

Bir güvenlik görevlisi, Peru'dan yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışanlara karşı nöbette...
Haftanın kareleri (25 Eylül-1 Ekim) - 16

AFGANİSTAN

Hırsızlıkla suçlanan bir adam, Taliban üyelerinin yanında, kendisi hakkında çıkacak kararı bekliyor.
Haftanın kareleri (25 Eylül-1 Ekim) - 17

ABD

Michelangelo'nun Vatikan'da bulunan Sistine Şapeli'ndeki ikonik eseri, New York'ta özel bir baskı tekniği kullanılarak aynı boyutlarda tekrar uygulandı.
Haftanın kareleri (25 Eylül-1 Ekim) - 18

ABD

Taliban güçlerinin yönetimi ele geçirmesinin ardından ABD'ye giden Afgan göçmen kızlar, bir futbol maçını izliyor.
Haftanın kareleri (25 Eylül-1 Ekim) - 19

HAWAİİ

Kilauea Yanardağı'ndaki patlamalar, ABD Jeoloji Araştırmaları biriminin objektifine böyle yansıdı.
Haftanın kareleri (25 Eylül-1 Ekim) - 20

FRANSA

Dişi panda Huan Huan, yavrusunu besledikten sonra onunla ilgilenirken...

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