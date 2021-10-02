Haftanın kareleri (25 Eylül-1 Ekim)

BREZİLYA

Sao Paolo eyaletinde yaşananlar, dünyanın sonunu tasvir eden bir kıyamet filminden sahneler gibi görünse de son derece gerçek.

Son yıllarda yaşanan orman yangınları ve aşırı kuraklık bölgedeki binaları yutan dev bir kum fırtınasına neden oldu.