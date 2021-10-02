Haftanın kareleri (25 Eylül-1 Ekim)
Corona virüs ile mücadele, doğa olayları, protestolar, Taliban sonrası Afganistan... Geçtiğimiz hafta dünyada neler yaşandı? İşte 26 Eylül-2 Ekim haftasına damga vuran fotoğraflar
ntv.com.tr - AFP
02.10.2021 - 07:11
| Son Güncelleme : 02.10.2021 - 07:16
HİNDİSTAN,
Gece yarısı hastane önünde kamp yapan insanlar, bir doz corona virüs aşısı için bekliyor...
33.8 milyon vakanın görüldüğü ülkede 448 bin kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
MEKSİKA
Meksika-ABD sınırındaki barınakta Haitili bir çocuk, meraklı ama tedirgin bakışlarla etrafında olan biteni anlamaya çalışıyor...
AFGANİSTAN
Taliban sonrası; erkeklerden ayrı sınıflarda eğitim gören Afgan kızları...
SENEGAL
Senegal'de Touba Camii'nde bir araya gelen yüzlerce kadın, her yıl geleneksel olarak düzenlen hac ibadetlerini yerine getiriyor.
FRANSA
Nice kentinde AFP objektifine yansıyan bir yıldırım, geceyi böyle aydınlattı.
TAYLAND
Hükümet karşıtı protestocular, corona virüs ile mücadelede yetersiz kalındığı gerekçesiyle Başbakan Prayut Chan-O-Cha'yu istifaya davet etti.
FİLİSTİN
Gazze'den bir günbatımı manzarası...
ETİYOPYA
Etiyopya Ortodoks bayramı 'Meskel' için bir araa gelen insanlar, devasa bir haç taşıyor.
BREZİLYA
Sao Paolo eyaletinde yaşananlar, dünyanın sonunu tasvir eden bir kıyamet filminden sahneler gibi görünse de son derece gerçek.
Son yıllarda yaşanan orman yangınları ve aşırı kuraklık bölgedeki binaları yutan dev bir kum fırtınasına neden oldu.
SRİ LANKA
Colombo kentindeki suni göldeki pelikanlar sosyalleşiyor...
İNGİLTERE
İngiliz aktör Daniel Craig, James Bond 007 serisinin yeni filmi "No Time to Die"ın prömiyerinde kırmızı halıda...
AFGANİSTAN
Taliban güçleri, başkent Kabil'deki bir lunaparkta eğlenirken...
EKVADOR
Guayaquil kentinde bir cezaevinde çıkan isyan sonrası 24 mahkum hayatını kaybederken, 48 kişi de yaralandı. Olaylar sırasında çatıya çıkan mahkumlar böyle görüntülendi.
TAYLAND
Tropik fırtınanın vurduğu ülkede durumu fırsata çevirmeye çalışan bir kişi, ağını sel suları altında kalan sokaklara atarak şansını denedi.
ŞİLİ
Bir güvenlik görevlisi, Peru'dan yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışanlara karşı nöbette...
AFGANİSTAN
Hırsızlıkla suçlanan bir adam, Taliban üyelerinin yanında, kendisi hakkında çıkacak kararı bekliyor.
ABD
Michelangelo'nun Vatikan'da bulunan Sistine Şapeli'ndeki ikonik eseri, New York'ta özel bir baskı tekniği kullanılarak aynı boyutlarda tekrar uygulandı.
ABD
Taliban güçlerinin yönetimi ele geçirmesinin ardından ABD'ye giden Afgan göçmen kızlar, bir futbol maçını izliyor.
HAWAİİ
Kilauea Yanardağı'ndaki patlamalar, ABD Jeoloji Araştırmaları biriminin objektifine böyle yansıdı.
FRANSA
Dişi panda Huan Huan, yavrusunu besledikten sonra onunla ilgilenirken...