Haiti'de çete şiddeti: 2024 yılında 5 bin 601 kişi öldü

SAYI BİNDEN FAZLA ARTTI

BM İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Liz Throssell, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında, İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'ün Haiti'deki duruma ilişkin açıklamasını paylaştı.

Türk, "Geçen yıl Haiti'de çete şiddeti sonucu en az 5 bin 601 kişi öldürüldü. Bu sayı, 2023'teki toplam cinayet sayısına göre binden fazla artış anlamına geliyor. Ayrıca bu dönemde ülke genelinde 2 bin 212 kişi yaralandı, 1494 kişi ise kaçırıldı." ifadelerini kullandı.