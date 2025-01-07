Haiti'de çete şiddeti: 2024 yılında 5 bin 601 kişi öldü

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Haiti'de 2024 yılında çetelerin yol açtığı şiddet olaylarında 5 bin 601 kişinin öldüğünü bildirdi.

Haiti'de çete şiddeti: 2024 yılında 5 bin 601 kişi öldü - 1

SAYI BİNDEN FAZLA ARTTI

BM İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Liz Throssell, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında, İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'ün Haiti'deki duruma ilişkin açıklamasını paylaştı.

Türk, "Geçen yıl Haiti'de çete şiddeti sonucu en az 5 bin 601 kişi öldürüldü. Bu sayı, 2023'teki toplam cinayet sayısına göre binden fazla artış anlamına geliyor. Ayrıca bu dönemde ülke genelinde 2 bin 212 kişi yaralandı, 1494 kişi ise kaçırıldı." ifadelerini kullandı.

DÜNYA HABERLERİ

Haiti'de çete şiddeti: 2024 yılında 5 bin 601 kişi öldü - 2

LİNÇ VAKALARI BELGELENDİ

Bu rakamların tek başına Haiti'deki dehşeti yansıtamadığını ancak insanların maruz kaldığı şiddetin göstergesi olduğunu kaydeden Türk, geçen yıl çete üyelerinin ve çetelerle bağlantılı olduğu iddia edilen kişilere yönelik de 315 linç vakasını belgelediklerini belirtti.

Haiti'de çete şiddeti: 2024 yılında 5 bin 601 kişi öldü - 3

İNSAN HAKLARI İHLALLERİ, SUİSTİMALLER, YOLSUZLUK

Türk, "Haiti'de insan hakları ihlalleri, suistimaller ve yolsuzluğun uzun zamandır yaygın olduğu açık. Bunlar, ülkenin karşı karşıya olduğu çok boyutlu kriz, yerleşik ekonomik ve sosyal eşitsizliklerin temel sebeplerinden bazılarını oluşturuyor." ifadesini kullandı.

Haiti'de çete şiddeti: 2024 yılında 5 bin 601 kişi öldü - 4

"DENETİM MEKANİZMASI GÜÇLENDİRİLMELİ"

Bu sorunların giderilmesinin, yetkililerin çabası ve uluslararası toplumun desteğiyle mümkün olduğuna dikkati çeken Türk, insan hakları ihlallerine karıştığı bildirilen güvenlik güçlerinin sorumlu tutulması için denetim mekanizmasının güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Haiti'de çete şiddeti: 2024 yılında 5 bin 601 kişi öldü - 5

AMBARGO KARARINA UYMA ÇAĞRISI

Türk, BM Güvenlik Konseyi'nin ülkeye silah ve mühimmat tedarikini önlemek için hayati önem taşıyan ambargo kararına uyulması çağrısını yineledi.

Haiti'de çete şiddeti: 2024 yılında 5 bin 601 kişi öldü - 6

Haiti'ye gelen silahların genellikle suç çetelerinin eline geçerek şiddet olaylarında kullanıldığını ifade eden Türk, "Binlerce kişi ölüyor, yüz binlerce kişi yerinden ediliyor. Saldırılar nedeniyle okullar ve hastaneler gibi temel altyapı ile hizmetler bozuluyor ve yok ediliyor." bilgisini paylaştı.

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