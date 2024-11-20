Haiti'de halk isyanda: Çete üyelerini diri diri yaktılar!

Haiti'de polisle çatışmaya giren çete üyesi 28 kişi öldürüldü. Yerel basına göre, sivil halk da yaralı olanlar dahil olmak üzere 20 çete üyesini ateşe verdi. Çatışmalar nedeniyle okullar, iş yerleri ve kamu binaları hizmet vermezken, halk korkudan evlerinden çıkamadı.

Haiti'de halk isyanda: Çete üyelerini diri diri yaktılar! - 1

28 ÇETE ÜYESİ ÖLDÜRÜLDÜ

Haiti'de başkent Port-au-Prince'ye bağlı Nazon, Lalue, Chirst Roi ve Bois Verna bölgelerinde kontrolü ele geçirmek isteyen çete üyeleri ile polis arasında çatışma çıktı.

Saatlerce süren çatışmada 28 çete üyesi hayatını kaybetti.

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Haiti'de halk isyanda: Çete üyelerini diri diri yaktılar! - 2

ÇETE SAVAŞLARI BÜYÜYOR

Ulusal Polis Sözcüsü Lionel Lazarre, basına yaptığı açıklamada, çete üyelerinin bazı bölgeleri kendi kontrollerine almaya çalıştığını ancak güvenlik güçlerinin buna müsaade etmediğini duyurdu.

Yerel basına göre, sivil halk yaralı olanlar dahil 20 çete üyesini ateşe verdi.

Haiti'de halk isyanda: Çete üyelerini diri diri yaktılar! - 3

HALK EVE HAPSOLDU

Çatışmalar nedeniyle okullar, iş yerleri ve kamu binaları hizmet vermezken, halk korkudan evlerinden çıkamadı.

Sosyal medyada yer alan bazı paylaşımlarda, silahlı çetelerin yeniden saldırıyla geçmek için geniş çaplı hazırlık yaptığı bildirildi.

Haiti'de halk isyanda: Çete üyelerini diri diri yaktılar! - 4

Birleşmiş Milletler Karayipler Ülkesi Entegre Ofisi'ne (BINUH) göre, yalnızca geçen temmuz ve eylül ayları arasında Haiti'de şiddet ve çetelerle mücadele sonucunda en az bin 223 kişi hayatını kaybetti, 522 kişi yaralandı.

Haiti'de halk isyanda: Çete üyelerini diri diri yaktılar! - 5
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