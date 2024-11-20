Haiti'de halk isyanda: Çete üyelerini diri diri yaktılar!

ÇETE SAVAŞLARI BÜYÜYOR

Ulusal Polis Sözcüsü Lionel Lazarre, basına yaptığı açıklamada, çete üyelerinin bazı bölgeleri kendi kontrollerine almaya çalıştığını ancak güvenlik güçlerinin buna müsaade etmediğini duyurdu.

Yerel basına göre, sivil halk yaralı olanlar dahil 20 çete üyesini ateşe verdi.