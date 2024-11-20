Haiti'de halk isyanda: Çete üyelerini diri diri yaktılar!
Haiti'de polisle çatışmaya giren çete üyesi 28 kişi öldürüldü. Yerel basına göre, sivil halk da yaralı olanlar dahil olmak üzere 20 çete üyesini ateşe verdi. Çatışmalar nedeniyle okullar, iş yerleri ve kamu binaları hizmet vermezken, halk korkudan evlerinden çıkamadı.
28 ÇETE ÜYESİ ÖLDÜRÜLDÜ
Haiti'de başkent Port-au-Prince'ye bağlı Nazon, Lalue, Chirst Roi ve Bois Verna bölgelerinde kontrolü ele geçirmek isteyen çete üyeleri ile polis arasında çatışma çıktı.
Saatlerce süren çatışmada 28 çete üyesi hayatını kaybetti.