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Haiti'de hükümet karşıtı protesto: 2 ölü, 5 yaralı

Karayipler ülkesi Haiti'de hükümet karşıtı protestolarda çıkan olaylar sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

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    Polis sözcüsü Michael-Ange Jeunes, Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin istifası talebiyle başkent Port-au-Prince'de düzenlenen protestolar sırasında, kim tarafından açıldığı henüz belli olmayan ateşte 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de yaralandığını belirtti.
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    Jeunes, 1 polis memurunun da atılan taş sonucu yaralandığı bilgisini verdi.
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    Göstericilerden bazılarının iki polis aracını ve iki binayı ateşe verdiğini belirten Jeunes, olaylar sırasında 12 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.
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    Göstericilerin araçlar ve büyük taşlarla yolları kapatması sonucu bazı şehirler arasında ulaşım aksadı.
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    Protestocuların lastik yaktığı ve yolları kapattığı gösteriler nedeniyle çok sayıda mağaza ve benzin istasyonu kapandı.
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    Polisin, devlet başkanlığı sarayının yakınlarına barikat kurduğunu ve bu barikatları aşmaya çalışan göstericilere karşı göz yaşartıcı gaz kullandığı ifade edildi.
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    Jacmel, Cap-Haitien, Saint-Marc ve Gonaives kentlerinde de benzer gösteriler düzenlendi.
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    Gösterilere siyasi partiler, dini gruplar ve topluluk örgütleri de dahil olmak üzere geniş çaplı bir katılım olduğu bilgisi paylaşıldı.
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    PETROCARİBE PROGRAMI YOLSUZLUK İDDİALARINA KARŞI PROTESTOLAR A

    PETROCARİBE PROGRAMI YOLSUZLUK İDDİALARINA KARŞI PROTESTOLAR A
    merika kıtasının en yoksul ülkelerinden Haiti'de 7 Şubat tarihinde başkent Port-au-Prince ve diğer şehirlerde binlerce kişi, Venezuela tarafından 2005'te hayata geçirilen Petrocaribe programının fonlarıyla ilgili yolsuzluk iddialarına tepki olarak protesto gösterilerine başlamıştı.
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    Yüksek enflasyon, yoksulluk ve yolsuzluğa tepki olarak başlayan hükümet karşıtı protestolara, son günlerde başta başkent Port-au-Prince'de olmak üzere yüz binlerce kişi katıldı.
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    ABD yanlısı olmakla suçlanan Devlet Başkanı Moise'ye tepki gösteren eylemciler, gösterilerde ABD bayraklarını ateşe vermişti.
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    Ülke medyasına yansıyan resmi olmayan bilgilere göre, gösterilerde şubat ayı sonu itibariyle en az 9 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtilmişti.
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    Gösterilerde 5 ABD vatandaşının da aralarında olduğu bir grup yabancı uyruklu da gözaltına alınmıştı.
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