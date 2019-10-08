Haiti'de hükümet karşıtı protestolar şiddet olaylarına sahne oluyor

1 Başkent Port-au-Prince'de, Devlet Başkanı Moise'nin istifası talebiyle sokaklara çıkan ve Ulusal Saray'ın önü dahil kentin çeşitli bölgelerinde toplanan muhalefet destekçileri ile polis arasında arbede yaşandı.

2 Protestoculardan bazıları caddelere kurdukları barikatları ateşe verirken, bazıları da etrafa taş ve tuğla fırlattı. Polis ise göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Bazı protestocular, hükmet karşıtı yürüyüş güzergahındaki dükkanlara zarar vermeye çalıştı.

3 Göstericilerden 26 yaşındaki teknisyen James Jozil, "Jovenel Moise gitmeli çünkü kimse okula gidemiyor, insanlar aç." dedi. Muhalefet liderleri ve destekçileri, ülkede artan enflasyona, kamuda yolsuzluğa, gıda malzemeleri gibi temel ihtiyaç maddelerinin azalmasına ve başkentte birçok benzin istasyonunun kapanmasına neden olan akaryakıt sıkıntısına tepki gösteriyor.

4 Protestocular, önceki hükümetteki üst düzey yetkililerin, Venezuela destekli bir petrol yardım programından elde edilen gelirlerde yolsuzluk yaptığı yönündeki iddialarla ilgili daha derinlemesine soruşturma yapılmasını da talep ediyor.

5 İNSAN HAKLARI ÖRGÜTÜNDEN 17 KİŞİ ÖLDÜ AÇIKLAMASI Miami Herald gazetesinin haberine göre, Haiti'nin önde gelen insan hakları örgütünün hazırladığı raporda, ülkede 16-30 Eylül arasında, hükümet karşıtı protestolarda 17 kişinin öldüğü, aralarında gazetecilerin de olduğu 187 kişinin yaralandığı kaydedildi.

6 "Ulusal İnsan Hakları Savunma Ağı" adlı örgütün raporunda, gösteriler sırasında göz yaşartıcı gazın amacı dışında kullanılmasına ve polisin göstericilere karşı sert müdahalesine yönelik soruşturma başlatılması çağrısında bulunuldu.

7 Gösteriler sırasında maskeli polisin görev yapmasının eleştirildiği raporda, ayrıca, hükümetin, gösterileri bastırmak için bazı kişileri kiraladığı ve bu kişilerin polis memuru olmadığının ortaya çıktığı ileri sürüldü.

8 BM HAİTİ ADALET DESTEK MİSYONU'NDAN HÜKÜMETE ÇAĞRI Birleşmiş Milletler Haiti Adalet Destek Misyonundan (MINUJUSTH) yapılan açıklamada, ülkede uzun süredir yaşanan siyasi krizden derin endişe duyulduğu belirtildi.

9 Hükümeti, okulların, hastanelerin ve acil durum hizmetlerinin normal işleyişini sağlamaya ve savunmasız halka ulaşmaya yardımcı olmaya çağıran MINUJUSTH açıklamasında, "Misyon, demokratik standartlara ve insan hakları ilkelerine uygun olarak, mevcut durumu çözmek ve halkın sıkıntısını hafifletmek için yalnızca Haiti'li aktörlerin geliştirebileceği barışçıl çözümleri desteklemeye hazır." ifadesi kullanıldı.

10 Geçen ayki protestolarda kamu binaları ve iş yerleri tahrip edilmişti. Port-au-Prince'deki gecekondu mahallesi Cite Soleil'de geçen ay yüzlerce gösterici, polis özel harekat birimine ait karakolu baskı düzenleyip, eşyalara ve mühimmata zarar vermişti.

11 Göstericiler, Cite Soleil'de ABD'li şirketlere ait bir araç kiralama ve kargo şubesini de kundaklamıştı. Öte yandan Port-au-Prince'in güneyindeki sahil şehri Jacmel'deki göstericilerin, mahkeme binasını ateşe verdiği bildirilmişti.

12 Moise, 25 Eylül'de yüksek enflasyon, işsizlik ve yolsuzluk iddialarına tepki gösteren halkın protestolarına sahne olan ülkede huzursuzluğa son verilmesi için "birlik" çağrısında bulunmuştu. Televizyondan yayımlanan konuşmasında Moise, muhaliflerden, yönetiminin Haiti'nin karşı karşıya kaldığı sorunları çözmesine yardımcı olmasını istemişti.

13 MOİSE'YE KARŞI PROTESTOLAR Haiti'de, 7 Şubat'ta başkent Port-au-Prince ve diğer şehirlerde binlerce kişi, Venezuela hükümetinin 2005'te başlattığı petrol yardım programı "Petrocaribe" fonlarıyla ilgili yolsuzluk iddialarına tepki olarak protesto gösterilerine başlamıştı.

14 Yüksek enflasyon, işsizlik, yoksulluk ve yolsuzluğa tepki olarak başlayan hükümet karşıtı protestolara, başta başkent Port-au-Prince'de olmak üzere yüz binlerce kişi katılmıştı. "ABD yanlısı olmakla" suçlanan Devlet Başkanı Moise'ye tepki gösteren eylemciler, gösterilerde ABD bayraklarını ateşe vermişti.

15 Ülke medyasına yansıyan resmi olmayan bilgilerde, gösterilerde şubat sonu itibarıyla en az 9 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin ise yaralandığı kaydedilmişti.

16 Moise'nin istifası talebiyle başkent Port-au-Prince'de haziranda düzenlenen protestolarda, kim tarafından açıldığı belli olmayan ateşte, 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

17 Nüfusun yüzde 60'ının yoksulluk sınırının altında yaşadığı Haiti'de, geçen yıl düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde 8 kişi yaşamını yitirmişti.

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