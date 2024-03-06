Haiti'de iç savaş tehdidi: Çeteler başbakanın istifasını istiyor

Haiti'nin başkenti Pot-au-Prince'i kasıp kavuran şiddetin arkasındaki çete lideri Jimmy "Barbecue" Chérizier, Haiti başbakanı Ariel Henry'nin istifa etmemesi halinde "iç savaş" çıkacağı konusunda uyardı.

Haiti'de iç savaş tehdidi: Çeteler başbakanın istifasını istiyor - 1

Haitili çete lideri Jimmy "Barbecue" Chérizier, Başbakan Ariel Henry istifa etmezse "iç savaş" çıkacağı konusunda tehditte bulundu.

Çete üyelerinin Başbakan Henry'nin yurt dışından dönmesini engellemek için başkentin havaalanını ele geçirmeye çalıştığı bildirildi.

Ülkenin ulusal hapishanesinde çıkan isyanla huzursuzluk diğer şehirlere de yayıldı.

Binlerce kişi şiddet nedeniyle yerinden edildi. Yaklaşık 4 bin mahkum hapishaneden firar etti.

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Haiti'de iç savaş tehdidi: Çeteler başbakanın istifasını istiyor - 2

"İÇ SAVAŞ DOĞRUDAN SOYKIRIMA YOL AÇACAK"

Güçlü çete ittifakına liderlik eden "Barbecue" yaptığı açıklamada, "Eğer Ariel Henry istifa etmezse doğrudan soykırıma yol açacak bir iç savaşa doğru gideceğiz" dedi.

Çete üyeleri polis karakollarına ve ülkenin iki ana hapishanesine düzenledikleri saldırılar da dahil olmak üzere bir şiddet dalgası başlattı.

Haiti'de iç savaş tehdidi: Çeteler başbakanın istifasını istiyor - 3

Haiti yıllardır çete şiddetinden zarar görüyor. Ancak Başbakan Henry geçen hafta Kenya'yı ziyaret ederken çete lideri Barbecue şiddeti tırmandırdı.

Başbakan Henry, Kenya'nın Haiti'deki şiddeti bastırmak için çok uluslu bir polis operasyonuna öncülük etmesi konusunda bir anlaşma yapmayı hedefliyordu.

Haiti'de iç savaş tehdidi: Çeteler başbakanın istifasını istiyor - 4

Şiddetin patlak vermesinden bu yana başbakan kamuoyuna konuşmadı.

Sadece bakanlarından birinin yokluğunda ilan ettiği olağanüstü hal ilanını sosyal medya hesabında paylaştı.

Haiti medyası, Başbakan Henry'nin artık ülkeye dönüş için alternatif yollar aradığını bildiriyor.

Haiti'de iç savaş tehdidi: Çeteler başbakanın istifasını istiyor - 5

SEÇİLMİŞ YETKİLİLERİN EKSİKLİĞİNİ ÇETELER DOLDURUYOR

Çete lideri Barbecue'nun uzun vadeli hedeflerinin ne olduğu belli değil ancak Haitilileri "birleşmeye" çağırdı.

Gazetecilere konuşan çete lideri mermi geçirmez bir yelek giyerek, "Ya Haiti hepimiz için bir cennet haline gelir ya da hepimiz için bir cehennem haline gelir" dedi.

Haiti'de 2016 yılından bu yana seçim yapılmadı. Seçilmiş yetkililerin eksikliğinin yarattığı boşluk, sermayenin yaklaşık yüzde 80'ini kontrol ettiği tahmin edilen çeteler tarafından dolduruluyor.

Fidye için adam kaçırma olayları yaygınlaşıyor ve birçok okul ve hastane güvenlik eksikliği nedeniyle kapanmak zorunda kalıyor.

Haiti'de iç savaş tehdidi: Çeteler başbakanın istifasını istiyor - 6

BM GÜVENLİK KONSEYİ TOPLANACAK

Tıbbi yardım kuruluşu Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), çeşitli bölgelerdeki gezici kliniklerini geçici olarak askıya almak zorunda kaldığını söyledi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, şiddeti tartışmak üzere bugün acil bir toplantı düzenleyeceğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler'e göre çatışmalar nedeniyle yaklaşık 15 bin kişi yerinden edildi.

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