Haiti'de iç savaş tehdidi: Çeteler başbakanın istifasını istiyor
Haiti'nin başkenti Pot-au-Prince'i kasıp kavuran şiddetin arkasındaki çete lideri Jimmy "Barbecue" Chérizier, Haiti başbakanı Ariel Henry'nin istifa etmemesi halinde "iç savaş" çıkacağı konusunda uyardı.
Haitili çete lideri Jimmy "Barbecue" Chérizier, Başbakan Ariel Henry istifa etmezse "iç savaş" çıkacağı konusunda tehditte bulundu.
Çete üyelerinin Başbakan Henry'nin yurt dışından dönmesini engellemek için başkentin havaalanını ele geçirmeye çalıştığı bildirildi.
Ülkenin ulusal hapishanesinde çıkan isyanla huzursuzluk diğer şehirlere de yayıldı.
Binlerce kişi şiddet nedeniyle yerinden edildi. Yaklaşık 4 bin mahkum hapishaneden firar etti.