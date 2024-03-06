Haiti'de iç savaş tehdidi: Çeteler başbakanın istifasını istiyor

SEÇİLMİŞ YETKİLİLERİN EKSİKLİĞİNİ ÇETELER DOLDURUYOR

Çete lideri Barbecue'nun uzun vadeli hedeflerinin ne olduğu belli değil ancak Haitilileri "birleşmeye" çağırdı.

Gazetecilere konuşan çete lideri mermi geçirmez bir yelek giyerek, "Ya Haiti hepimiz için bir cennet haline gelir ya da hepimiz için bir cehennem haline gelir" dedi.

Haiti'de 2016 yılından bu yana seçim yapılmadı. Seçilmiş yetkililerin eksikliğinin yarattığı boşluk, sermayenin yaklaşık yüzde 80'ini kontrol ettiği tahmin edilen çeteler tarafından dolduruluyor.

Fidye için adam kaçırma olayları yaygınlaşıyor ve birçok okul ve hastane güvenlik eksikliği nedeniyle kapanmak zorunda kalıyor.