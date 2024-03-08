Haiti'de şiddet durulmuyor: Olağanüstü hal bir ay uzatıldı

ÇETE LİDERİNDEN TEHDİT

Hapishaneden binlerce mahkumun kaçmasına yol açan çete elebaşlarından "Barbecue" lakaplı Jimmy Cherizier, Başbakan Henry'nin istifa etmemesi durumunda, "Haiti, ya herkes için cennet ya da herkes için cehennem olur." ifadesini kullanmıştı.