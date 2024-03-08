Haiti'de şiddet durulmuyor: Olağanüstü hal bir ay uzatıldı

Haiti'de hapishaneden kaçan mahkumların yakalanması için 4 Mart'ta ilan edilen 72 saatlik olağanüstü halin (OHAL) süresi 1 ay uzatıldı. Geçtiğimiz günlerde çete lideri Jimmy "Barbecue" Chérizier, Haiti başbakanı Ariel Henry'nin istifa etmemesi halinde "iç savaş" çıkacağı konusunda uyardı.

Haiti'de şiddet durulmuyor: Olağanüstü hal bir ay uzatıldı - 1

Haitili çete lideri Jimmy "Barbecue" Chérizier, Başbakan Ariel Henry istifa etmezse "iç savaş" çıkacağı konusunda tehditte bulundu.

Bunun üzerine, hapishaneden kaçan mahkumların yakalanması için 4 Mart'ta ilan edilen 72 saatlik olağanüstü halin (OHAL) süresi 1 ay uzatıldı.

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Haiti'de şiddet durulmuyor: Olağanüstü hal bir ay uzatıldı - 2

Başkent Port-au-Prince caddelerinde geniş güvenlik önlemleri alan polis, çete üyelerinin bulunduğu mekanlara baskınlar düzenliyor.

Çatışmalar sebebiyle kentin birçok noktasından silah sesleri duyuldu.

Haiti'de şiddet durulmuyor: Olağanüstü hal bir ay uzatıldı - 3

BAŞBAKAN ÜLKEYE DÖNEMİYOR

Öte yandan, ülkedeki çete şiddetinin devam etmesi nedeniyle 5 Mart'tan bu yana Porto Riko'da bekleyişini sürdüren Haiti Başbakanı Henry'nin ülkeye dönüş tarihi henüz netlik kazanmadı.

Haiti'de şiddet durulmuyor: Olağanüstü hal bir ay uzatıldı - 4

ÇETE LİDERİNDEN TEHDİT

Hapishaneden binlerce mahkumun kaçmasına yol açan çete elebaşlarından "Barbecue" lakaplı Jimmy Cherizier, Başbakan Henry'nin istifa etmemesi durumunda, "Haiti, ya herkes için cennet ya da herkes için cehennem olur." ifadesini kullanmıştı.

Haiti'de şiddet durulmuyor: Olağanüstü hal bir ay uzatıldı - 5

4 BİN MAHKUM FİRAR ETTİ

Henry'nin istifasını talep eden silahlı çeteler, Port-au Prince ile Croix des Bouquets bölgesi yakınlarında bulunan 2 hapishaneye 2 ve 3 Mart'ta silahlı saldırılar düzenleyerek güvenlik güçleriyle çatışmıştı. Çatışmalar esnasında yaklaşık 4 bin mahkum hapishaneden firar etmiş, 12 kişi yaşamını yitirmişti.

Haiti'de şiddet durulmuyor: Olağanüstü hal bir ay uzatıldı - 6

Hükümet, 4 Mart'ta, hapishaneden kaçan suçluların yakalanması için 72 saatlik OHAL ilan edildiğini ve belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurmuştu.

Haiti'de şiddet durulmuyor: Olağanüstü hal bir ay uzatıldı - 7

Cherizier'in çetesi, birçok kez Başbakan Henry'nin ülkeye dönmesini engellemek için başkentteki havalimanını ele geçirmeye çalışmıştı.

Henry, söz konusu çete saldırıları sırasında, Haiti'ye Kenya liderliğinde çok uluslu bir güvenlik gücü gönderilmesini değerlendirmek için Nairobi'de bulunuyordu.

Haiti'de şiddet durulmuyor: Olağanüstü hal bir ay uzatıldı - 8
Haiti'de şiddet durulmuyor: Olağanüstü hal bir ay uzatıldı - 9
Haiti'de şiddet durulmuyor: Olağanüstü hal bir ay uzatıldı - 10
Haiti'de şiddet durulmuyor: Olağanüstü hal bir ay uzatıldı - 11
Haiti'de şiddet durulmuyor: Olağanüstü hal bir ay uzatıldı - 12
Haiti'de şiddet durulmuyor: Olağanüstü hal bir ay uzatıldı - 13
Haiti'de şiddet durulmuyor: Olağanüstü hal bir ay uzatıldı - 14
Haiti'de şiddet durulmuyor: Olağanüstü hal bir ay uzatıldı - 15
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