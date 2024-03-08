Haiti'de şiddet durulmuyor: Olağanüstü hal bir ay uzatıldı
Haiti'de hapishaneden kaçan mahkumların yakalanması için 4 Mart'ta ilan edilen 72 saatlik olağanüstü halin (OHAL) süresi 1 ay uzatıldı. Geçtiğimiz günlerde çete lideri Jimmy "Barbecue" Chérizier, Haiti başbakanı Ariel Henry'nin istifa etmemesi halinde "iç savaş" çıkacağı konusunda uyardı.
Haitili çete lideri Jimmy "Barbecue" Chérizier, Başbakan Ariel Henry istifa etmezse "iç savaş" çıkacağı konusunda tehditte bulundu.
Bunun üzerine, hapishaneden kaçan mahkumların yakalanması için 4 Mart'ta ilan edilen 72 saatlik olağanüstü halin (OHAL) süresi 1 ay uzatıldı.