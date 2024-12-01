Halep Üniversitesi Hastanesi'ne hava saldırısı: 9 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
Rus savaş uçakları, Suriye'de Halep kent merkezindeki Halep Üniversite Hastanesi'ne hava saldırısı gerçekleştirdi. İlk belirlemelere göre saldırı sonucunda 9 kişinin öldüğü, 10 kişininse yaralandığı aktarıldı.
Suriye'de çatışmalar yoğunlaşırken Rusya hava kuvvetlerine ait uçakların Halep'i vurduğu aktarıldı.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, SU-24 tipi Rus savaş uçaklarının, Halep Üniversite Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.