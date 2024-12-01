Halep Üniversitesi Hastanesi'ne hava saldırısı: 9 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Rus savaş uçakları, Suriye'de Halep kent merkezindeki Halep Üniversite Hastanesi'ne hava saldırısı gerçekleştirdi. İlk belirlemelere göre saldırı sonucunda 9 kişinin öldüğü, 10 kişininse yaralandığı aktarıldı.

Halep Üniversitesi Hastanesi'ne hava saldırısı: 9 kişi öldü, 10 kişi yaralandı - 1

Suriye'de çatışmalar yoğunlaşırken Rusya hava kuvvetlerine ait uçakların Halep'i vurduğu aktarıldı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, SU-24 tipi Rus savaş uçaklarının, Halep Üniversite Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

DÜNYA HABERLERİ

Halep Üniversitesi Hastanesi'ne hava saldırısı: 9 kişi öldü, 10 kişi yaralandı - 2

HALEP VE İDLİB'DE SON DURUM

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esad rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

Halep Üniversitesi Hastanesi'ne hava saldırısı: 9 kişi öldü, 10 kişi yaralandı - 3

27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti.

Halep Üniversitesi Hastanesi'ne hava saldırısı: 9 kişi öldü, 10 kişi yaralandı - 4

Silahlı gruplar, 30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.

Halep Üniversitesi Hastanesi'ne hava saldırısı: 9 kişi öldü, 10 kişi yaralandı - 5
Halep Üniversitesi Hastanesi'ne hava saldırısı: 9 kişi öldü, 10 kişi yaralandı - 6
Halep Üniversitesi Hastanesi'ne hava saldırısı: 9 kişi öldü, 10 kişi yaralandı - 7
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