Halep’te günlük yaşam hareketlendi! Üniversitede dersler yeniden başlayacak
Suriye’de, muhaliflerin kontrolü ele geçirmesinin ardından Halep’te sokaklar canlandı. Esnaf ve halk yeni dönemin gelecek adına kendilerin umutlandırdığını ifade ediyor. Halep Üniversitesi'ne yoğun talep olduğu belirtilirken, derslere de yeniden başlanacağı açıklandı.
Suriye’de 13 yılı aşkın süren iç savaşın sona ermesi ülkenin en büyük ikinci şehri olan Halep’te sevinçle karşılandı. Muhaliflerin kontrolü sağlaması Halep’te bulunanları mutlu etti.