Halep’te günlük yaşam hareketlendi! Üniversitede dersler yeniden başlayacak

Suriye’de, muhaliflerin kontrolü ele geçirmesinin ardından Halep’te sokaklar canlandı. Esnaf ve halk yeni dönemin gelecek adına kendilerin umutlandırdığını ifade ediyor. Halep Üniversitesi'ne yoğun talep olduğu belirtilirken, derslere de yeniden başlanacağı açıklandı.

Halep’te günlük yaşam hareketlendi! Üniversitede dersler yeniden başlayacak - 1

Suriye’de 13 yılı aşkın süren iç savaşın sona ermesi ülkenin en büyük ikinci şehri olan Halep’te sevinçle karşılandı. Muhaliflerin kontrolü sağlaması Halep’te bulunanları mutlu etti.

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Halep’te günlük yaşam hareketlendi! Üniversitede dersler yeniden başlayacak - 2

Beşar Esad’ın ülkeyi terk etmesinin ardından Halep’teki kamu binaları ve caddelerde bulunan Suriye rejimini temsil eden bayrak ve Beşar Esad’ın fotoğrafları tek tek kaldırıldı. Yeni dönemin başlamasıyla kutlamalar yapılan Halep’te siviller rahat şekilde sokaklarda dolaşarak, günlük yaşamlarını sürdürüyor.

Halep’te günlük yaşam hareketlendi! Üniversitede dersler yeniden başlayacak - 3

Tüm iş yerlerinin açık olduğu kentte Suriye Lirası ve Türk Lirası kullanılarak alışveriş yapılırken, esnaf ve halk yeni dönemin gelecek adına kendilerin umutlandırdığını ifade ediyor.

Halep’te günlük yaşam hareketlendi! Üniversitede dersler yeniden başlayacak - 4

Trafiğin de yoğun olduğu Halep’te halk, Esad döneminde endişe içerisinde gelecek adına umutsuz olduklarını söyledi.

Halep’te günlük yaşam hareketlendi! Üniversitede dersler yeniden başlayacak - 5

HALEP ÜNİVERSİTESİ’NE BÜYÜK TALEP

Öte yandan Halep Üniversitesin de yaşanan çatışmalar nedeniyle eğitime ara verildi. Muhaliflerin kontrolü sağlamasının ardından toplanan üniversite senatosu, farklı bölgelerden gelen öğrencilerin yaptırdığı kayıtların kabul edilmesi için görüş alışverişi yaptı.

Halep’te günlük yaşam hareketlendi! Üniversitede dersler yeniden başlayacak - 6

Üniversiteye çok fazla talep olduğunu anlatan akademisyenler, öğrencilerin kabulü ve eksiklerin giderilmesi ile gelecek hafta tüm fakültelerde derslere yeniden başlanacağını açıkladı.

Halep’te günlük yaşam hareketlendi! Üniversitede dersler yeniden başlayacak - 7
Halep’te günlük yaşam hareketlendi! Üniversitede dersler yeniden başlayacak - 8
Halep’te günlük yaşam hareketlendi! Üniversitede dersler yeniden başlayacak - 9
Halep’te günlük yaşam hareketlendi! Üniversitede dersler yeniden başlayacak - 10
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