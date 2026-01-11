Halep'te hayat normale dönüyor. YPG/SDG’nin karargaha dönüştürdüğü hastane görüntülendi

Terör örgütü YPG/SDG’den arındırılan son mahalle olan Şeyh Maksud’da karargah olarak kullanılan hastanede, lav silahı, roketatar, tüfek, el bombaları, hücum yelekleri ve çok sayıda mermi dikkati çekti. Buradan çekilen örgütün hastanenin tüm bölümlerini patlayıcılarla tuzakladığı belirtiliyor.

Örgütün hastanenin altında açtığı tüneller, bombalarla tuzaklandığı için bu alana girişlere Suriye güvenlik güçlerince henüz izin verilmiyor.