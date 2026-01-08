Halep'te kontrol sağlandı, ateşkes ilan edildi

08.01.2026 10:44

Son Güncelleme: 09.01.2026 07:20

AA, İHA, AFP

Suriye'de PKK-SDG'nin, Halep'te sivil yerleşimler ile Suriye ordusuna düzenlediği saldırılardan sonra Suriye Ordusu'nun başlattığı operasyon sona ermek üzere. Suriye Ordusu Halep'te Şeyh Maksut ve Eşrefiyye bölgelerinde belirlenen SDG-PKK hedeflerini vurdu. Suriye Savunma Bakanlığı, üç mahallede kontrolün sağlanmasının ardından, saat 03.00 itibarıyla ateşkes ilan edildiğini duyurdu.

07:16
PKK-SDG ELEMANLARI FİRAR ETTİ, TESLİM OLUYORLAR
Halep Valisi Azzam el-Gharib, Şeyh Maksoud ve Aşrafiye mahallelerinde çok sayıda SDF üyesinin firar ettiğini ve başka bir grubun da kaçtığını doğrulayarak, bunu "bu bölgelerde önemli bir saha değişikliğinin habercisi" olarak değerlendirdi.Al-Gharib, "İç Güvenlik Güçleri, söz konusu mahallelere konuşlanmaya hazırlanıyor ve bu bölgelerin tam güvenliğinin sağlanması ve yerinden edilmiş sakinlerin evlerine güvenli bir şekilde dönmelerinin sağlanması için hazırlık yapıyor" dedi.
04:00
BAKANLIK SAAT 09.00'A KADAR SÜRE VERDİ
Suriye Savunma Bakanlığı, PKK/YPG'ye bağlı silahlı gruplara bölgeyi terk etme çağrısı da yaptı. Yetkililer, PKK/YPG'ye bölgeyi terk etmeleri için sabah 09.00'a kadar süre verildiğini ve silahlı grupların Suriye'nin kuzeydoğusuna çekilmesi için mekanizma kurulacağını da duyurdu. Bakanlık, ülkenin kuzeydoğu bölgesine gidecek militanlara güvenli koridor açılacağı ve askerlerin refakat edeceği de ifade etti. Ayrılan militanların yanlarında sadece şahsi hafif silahlarını taşımalarına izin verilecek.
03:30
SAVUNMA BAKANLIĞI DUYURDU: ATEŞKES İLAN EDİLDİ
Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre Suriye Savunma Bakanlığı, Halep’teki Eşrefiye, Şeyh Maksud ve Beni Zeid mahallelerinde kontrolün sağlanmasının ardından saat 03.00 itibarıyla geçici ateşkes ilan edildiğini duyurdu. Bakanlığın yazılı açıklamasında, “Yeni bir askeri tırmanışı önlemek amacıyla Halep’teki Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd mahalleleri çevresinde, yerel saatle 03.00'ten itibaren geçerli olmak üzere ateşkes ilan edildi” ifadelerine yer verildi.
02:30
ÖZEL GÖREV GÜCÜ BİRİMLERİ ARAMA YAPIYOR
Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlı Özel Görev Gücü Birimleri de Eşrefiyye'de arama tarama faaliyetlerine başladı. Halep Valisi Azzam el-Garib, Halep Valiliği İç Güvenlik Komutanı Albay Muhammed Abdulgani ve İçişleri Bakan Yardımcısı Tümgeneral Abdulkadir Tahhan, mahallede inceleme yaptı.
23:15
6 MAHALLEDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
Halep Valiliği İç Güvenlik Komutanlığı ise, sivillerin güvenliğini sağlamak amacıyla, Eşrefiyye, Şeyh Maksud, Beni Zeyd, Süryan, Hüllük ve Meydan mahallelerinde ikinci duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan etti.
21:23
EŞREFİYYE MAHALLESİ BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINDA
Suriye ordusu birlikleri Halep kent merkezinde terör örgütü PKK/YPG’nin işgalindeki mahallelerden Eşrefiyye'yi büyük ölçüde kontrol altına aldı. Askeri birlikler güney, batı ve kuzey yönlerinden girerek mahalleyi büyük ölçüde ele geçirdi. Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlı Özel Görev Gücü Birimleri de mahalleye giriş yaptı. Terör örgütü ile ordu birlikleri arasındaki çatışmalar mahallenin bazı kesimlerinde ve Şeyh Maksud Mahallesi hattında sürüyor.
20:25
NTV HALEP'TE ÇATIŞMALARI GÖRÜNTÜLEDİ
Suriye'nin Halep kentinde çatışmalar sürüyor.NTV ekibinden Özden Erkuş ve kameraman Burak Akcan bölgede yayındayken, bir drone şüphesiyle silahlar ateşlendi. O anlar canlı yayında NTV kamerasına yansıdı.
18:27
SURİYE ORDUSU, SDG HEDEFLERİNİ VURUYOR
Suriye ordusu, SDG adını kullanan PKK/YPG'nin Halep'te işgalinde tuttuğu Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerindeki mevzilerine operasyonlarını sürdürüyor.Suriye ordusu, önceden belirlenen ve sivillerin uzak durmasının istendiği PKK/YPG hedeflerini havan atışlarıyla hedef alıyor.
16:17
SANA: 7 ÖLÜ VAR
Suriye Haber Ajansı SANA, SDG-PKK saldırılarından ölen sivillerin sayısının 7'ye, yaralı sayısının da 52'ye yükseldiğini açıkladı.
15:45
TOPÇU ATIŞIYLA SALDIRI
Suriye Haber Ajansı, PKK-SDG'nin bölgedeki bir kasabayı topçu ateşiyle hedef aldığını bildirdi.Ajans ayrıca, "SDG'nin Süleyman el-Halabi mahallesindeki Halep Su İdaresi'ni ağır makineli tüfeklerle hedef aldığını" belirtti.Ajans, "SDG'nin Halep Üniversitesi'ndeki öğrenci yurtlarını topçu ateşiyle hedef aldığına" yönelik haber geçti.
14:51
SURİYE ORDUSU BOMBARDIMAN YAPIYOR
Suriye Haber Ajansı SANA, Suriye Ordusu'nun Halep'te Şeyh Maksut ve Eşrefiye bölgelerinde belirlenen SDG-PKK hedeflerini vurmaya başladığını söyledi.
14:45
AB'DEN İTİDAL ÇAĞRISI
Suriye Ordusu'nun SDG-PKK operasyonuna dair Avrupa Birliği'nden tepki geldi. AB sözcüsü Anouar El Anouni operasyona ilişkin itidal çağrısında bulundu. "Taraflar barışçıl ve diplomatik çözüm bulmalı" dedi.AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın bu hafta Şam'a resmi ziyarette bulunması bekleniyor.
14:40
DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN: SDG UZLAŞMAK İSTEMİYOR
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan operasyona ilişkin konuştu. Fidan, "SDG uzlaşmak istemiyor. SDG'nin teröre ve ayrılıkçılığa artık veda etmesi gerekmektedir. Bölgemizin barışa ve refaha her zamankinden daha fazla ihtiyaç vardır. Türkiye, bölgede barışın ve istikrarın garantisi olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.Bakan Fidan ayrıca şunları söyledi: "Türkiye olarak temennimiz, Suriye'ye istikrar getirecek bir mutabakata varılmasıdır. Öte yandan, Halep'te sivil halka yönelik gerçekleştirilen saldırılar, SDG'nin gerçek niyetiyle ilgili endişeleri ne yazık ki haklı çıkarmış ve barış çabaları konusunda karamsar bir tabloya yol açmıştır."
14:32
SURİYE SAĞLIK BAKANLIĞI: 5 ÖLÜ VAR
Suriye Sağlık Bakanlığı, SDG-PKK saldırılarından ölenlerin sayısının 5, yaralı sayısını da 33 olarak açıkladı.
14:20
OPERASYON BAŞLADI
Suriye ordusu, Halep kent merkezinde terör örgütü PKK/YPG’ye yönelik nokta operasyonlara başladı.
14:06
SURİYE ORDUSU SDG HEDEFLERİNİ PAYLAŞTI
Suriye Haber Ajansı SANA'ya göre Suriye Ordusu SDG'ye ait hedef alacağı lokasyonları haritayla beraber paylaştı. Bölge sakinlerine güvenlikleri için o lokasyonlardan uzak durmaları gerektiği bildirildi.
13:44
SİVİLLERİN BÖLGEDEN AYRILMASINI ENGELLEDİLER
Terör örgütü PKK/YPG, işgali altındaki Halep'in Eşrefiye Mahallesi'nde "kontrol noktası" kurarak sivillerin bölgeden ayrılmasını engellerken insani geçiş noktasına da saldırı düzenledi. Edinilen bilgilere göre terör örgütü PKK/YPG, Halep'in Eşrefiye Mahallesi'ndeki Selahaddin Cami yakınında "kontrol noktası" kurdu.Terör örgütü mensuplarının bu noktayla sivillerin Eşrefiye Mahallesi'nden ayrılarak Halep'in güvenli bölgelerine geçişini engellediğ belirtildi. Ayrıca SDG güçlerinin sivillerin bölgeden ayrılmasını engellemek için açılan insani koridora saldırı düzenlediği bildirildi.Halep'in Süryan Mahallesi'ndeki insani koridora terör örgütünce havan atışı yapıldı. Suriye Haber Ajansı SANA, havan atışında 2 kişinin yaralandığını ifade etti.
13:30
SURİYE ORDUSU'NUN VERDİĞİ SAAT DOLDU
Halep'te PKK/YPG mevzilerine operasyon başlatacağını duyuran Suriye Ordusu'nun sabah verdiği müddet 13.30 itibariyle doldu.
13:18
TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ: "SDG'NİN ENTEGRASYONUNUN SAĞLANMASI LAZIM"
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Suriye'de yükselen tansiyon hakkında konuştu. Kurtulmuş, "10 Mart Mutabakatı çerçevesinde özellikle SDG'nin bir an evvel Suriye'nin yeni yönetimine entegrasyonunun sağlanması lazım" ifadelerini kullandı.
12:17
TAHLİYE İÇİN İNSANİ GEÇİTLER YENİDEN AÇILDI
Suriye’de Halep Valiliği, SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG’nin işgali altındaki Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde sivillerin çıkışının engellenmesi üzerine güvenli bölgelere tahliyeyi sağlamak amacıyla iki insani geçidin yeniden açıldığını bildirdi.Sivillerin güvenli bölgelere tahliyesinin sağlanması amacıyla Suriye ordusu ile koordinasyon kurulduğu ve bu kapsamda iki insani geçidin yeniden açıldığı belirtildi. 13.00'a kadar sürecek tahliye için yapılan açıklamada Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinden ayrılmak isteyen sivillerin, bölge halkınca bilinen El-Avarid ve Zuhur Caddesi üzerindeki geçitleri kullanarak Halep kentindeki güvenli bölgelere geçebileceği kaydedildi.
12:01
MSB: "YARDIM TALEP EDİLİRSE GEREKLİ DESTEĞİ SAĞLARIZ"
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ordusunun YPG'ye karşı başlatacağı operasyonlara ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada operasyonun tamamıyla Suriye Ordusu tarafından gerçekleştirildiği belirtildi. "Suriye’nin güvenliği bizim güvenliğimizdir. Türkiye, Suriye’de yaşanan gelişmeleri yakından takip etmektedir. Ülkemiz, “Tek Devlet, Tek Ordu” ilkesi doğrultusunda Suriye’nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde, terör örgütleriyle mücadelesini desteklemektedir." ifadeleri kullanıldı.Açıklamada ayrıca Suriye’nin yardım talep etmesi halinde Türkiye'nin gerekli desteği sağlayacağı belirtildi.
11:59
SURİYE ORDUSU: OPERASYONA BAŞLAYACAĞIZ
Suriye Ordusu, Halep'te terör örgütü PKK/YPG işgalindeki Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerinde saat 13.30’da SDG mevzilerine operasyon başlatacağını duyurdu.
11:40
İSRAİL'DEN "OPERASYON TEHLİKELİ" MESAJI
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Suriye yönetiminin Halep kentinde terör örgütü PKK/YPG’ye karşı başlatmayı planladığı askeri operasyonun tehlikeli olduğunu iddia etti.Saar, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, PKK/YPG’nin saldırılarının ardından Suriye yönetiminin Halep’te başlatacağını duyurduğu operasyon için “üzücü ve tehlikeli” ifadelerini kullandı.
11:35
HALEP'TE 3 MAHALLEDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
Suriye Ordusu, Halep'te terör örgütü PKK/YPG işgalindeki Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerinde saat 13.30’dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. Halktan PKK/YPG'ye ait tüm noktalardan uzak durmaları istendi.
11:26
HALEP'TE İHA EKBİNE ATEŞ AÇILDI
Halep'in Eşrefiye ve Şeyh Maksut mahallelerinde kontrol noktasında çekim yapan İhlas Haber Ajansı (İHA)'nın canlı yayın ekibine terör örgütü SDG'den ateş açıldığı ifade edildi. Görev yapan 3 gazeteci yara almazken canlı yayın aracı isabet aldı.
10:17
SDG'DEN SALDIRI
Yerel kaynaklar SDG'nin çatışmaları devam ettirdiğini aktarırken Halep'in Leyramun ve Şeyh Najjar bölgelerine bombardıman düzenlendiği belirtildi.
Halep'te Suriye Ordusu ve SDG adı altında terör örgütü PKK/YPG geçtiğimiz salı gününden beri çatışıyor. SDG'nin saldırılarında beşi sivil toplamda 6 kişinin öldüğü belirtiliyor. Bölge sakinleri tahliye edilmeye çalışırken insani koşulların giderek kötüleştiği kaydedildi.

 

Suriye ordusu, PKK/YPG ile temas hatlarına onlarca tank ve zırhlı personel taşıyıcı ile takviye asker sevk ederken, terör örgütüne ait mevzilere misillemede bulunuyor.

 

Halep Valisi Azzam el Garip okulları ve üniversiteleri tatil ederken, tahliye edilen bölge sakinlerinin durumunun incelenmesi gerektiğini söyledi.

 

SURİYE ORDUSU: SDG MEVZİLERİ MEŞRU HEDEF 

 

Suriye Ordusu 7 Ocak'ta yaptığı açıklamada SDG'nin çatışmayı tırmandırması ve saldırıları dolayısıyla mevzilerinin meşru hedef olduğunu ilan etmişti.

 

10 Mart 2025'te Suriye yeni rejim ve SDG bir anlaşmaya varmış ve bu anlaşmada SDG'nin Suriye güçlerine entegrasyonuna karar verilmişti. Ancak Suriyeli yetkililer anlaşmayı takip eden aylarda SDG'nin anlaşmadaki maddelere uymak için herhangi bir efor sarfetmediklerini öne sürdü.