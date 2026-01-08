Halep'te kontrol sağlandı, ateşkes ilan edildi

PKK-SDG ELEMANLARI FİRAR ETTİ, TESLİM OLUYORLAR

Halep Valisi Azzam el-Gharib, Şeyh Maksoud ve Aşrafiye mahallelerinde çok sayıda SDF üyesinin firar ettiğini ve başka bir grubun da kaçtığını doğrulayarak, bunu "bu bölgelerde önemli bir saha değişikliğinin habercisi" olarak değerlendirdi.Al-Gharib, "İç Güvenlik Güçleri, söz konusu mahallelere konuşlanmaya hazırlanıyor ve bu bölgelerin tam güvenliğinin sağlanması ve yerinden edilmiş sakinlerin evlerine güvenli bir şekilde dönmelerinin sağlanması için hazırlık yapıyor" dedi.