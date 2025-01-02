Halk arasında "Tavşan ateşi" olarak biliniyor: Vaka sayısı artınca acil önlem çağrısı yapıldı

Hastalık, 47 eyalette rapor edilmiş olsa da vakaların yarısından fazlasının Arkansas, Kansas, Missouri ve Oklahoma gibi dört eyaletten geldiği ifade edildi. Yetkililer, bu artışın laboratuvar testlerindeki gelişmeler veya raporlama sıklığındaki artış nedeniyle gerçekleşmiş olabileceğini belirtti.