Halk arasında "Tavşan ateşi" olarak biliniyor: Vaka sayısı artınca acil önlem çağrısı yapıldı

ABD'de son yıllarda "tavşan ateşi" olarak bilinen nadir bir enfeksiyon hastalığı olan tularemi vakalarının yüzde 50’den fazla arttığı bildirildi. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), 2011-2022 yılları arasında yıllık vaka sayısında, 2001-2010 dönemine kıyasla yüzde 56’lık bir artış yaşandığını açıkladı.

Halk arasında "Tavşan ateşi" olarak biliniyor: Vaka sayısı artınca acil önlem çağrısı yapıldı - 1

Kulak burun boğaz hastalıklarına benzerliği ile dikkat çeken ve halk arasında 'Tavşan Ateşi' olarak bilinen "Tularemi Hastalığı" vakalarında ABD'de ciddi artış var

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Halk arasında "Tavşan ateşi" olarak biliniyor: Vaka sayısı artınca acil önlem çağrısı yapıldı - 2

CDC'nin Morbidite ve Mortalite Haftalık Raporu'nda yer alan verilere göre, bu dönemde 2.400’den fazla tularemi vakası tespit edildi. Vakaların en çok 5-9 yaş arası çocuklar, yaşlı erkekler arasında görüldüğü belirtildi.

Halk arasında "Tavşan ateşi" olarak biliniyor: Vaka sayısı artınca acil önlem çağrısı yapıldı - 3

Hastalık, 47 eyalette rapor edilmiş olsa da vakaların yarısından fazlasının Arkansas, Kansas, Missouri ve Oklahoma gibi dört eyaletten geldiği ifade edildi. Yetkililer, bu artışın laboratuvar testlerindeki gelişmeler veya raporlama sıklığındaki artış nedeniyle gerçekleşmiş olabileceğini belirtti.

Halk arasında "Tavşan ateşi" olarak biliniyor: Vaka sayısı artınca acil önlem çağrısı yapıldı - 4

YILLIK ORTALAMA 205 VAKA 

Her ne kadar vaka sayıları düşük seviyelerde kalmaya devam etse de, 2011-2022 yılları arasında yılda ortalama 205 tularemi vakası görüldü. Hastalığın belirtilerinin çoğunlukla Mayıs ve Eylül aylarında ortaya çıktığı bildirildi.

Halk arasında "Tavşan ateşi" olarak biliniyor: Vaka sayısı artınca acil önlem çağrısı yapıldı - 5

"TAVŞAN ATEŞİ" HAKKINDA: TULAREMİ NEDİR?

Tularemi, francisella tularensis bakterisinin neden olduğu ve kemirgenler, tavşanlar gibi küçük memelilerden insanlara bulaşabilen ateşli bir zoonotik hastalık olarak tanımlanıyor.

Halk arasında "Tavşan ateşi" olarak biliniyor: Vaka sayısı artınca acil önlem çağrısı yapıldı - 6

Hastalık; ateş, deri ülserleri, zatürre ve lenf düğümlerinde şişlik gibi belirtilerle kendini gösterebilir.

Halk arasında "Tavşan ateşi" olarak biliniyor: Vaka sayısı artınca acil önlem çağrısı yapıldı - 7

Tularemi aşısı ABD genelinde yaygın olarak mevcut değilken, hastalık genellikle antibiyotiklerle tedavi edilebiliyor. Ancak tedavi edilmediği durumlarda ölüm oranı yüzde 24'e kadar çıkabiliyor.

Sağlık uzmanları, halkı tularemiye karşı dikkatli olmaya ve potansiyel risk faktörlerine karşı önlem almaya çağırıyor.

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