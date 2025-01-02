Halk arasında "Tavşan ateşi" olarak biliniyor: Vaka sayısı artınca acil önlem çağrısı yapıldı
ABD'de son yıllarda "tavşan ateşi" olarak bilinen nadir bir enfeksiyon hastalığı olan tularemi vakalarının yüzde 50’den fazla arttığı bildirildi. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), 2011-2022 yılları arasında yıllık vaka sayısında, 2001-2010 dönemine kıyasla yüzde 56’lık bir artış yaşandığını açıkladı.
Kulak burun boğaz hastalıklarına benzerliği ile dikkat çeken ve halk arasında 'Tavşan Ateşi' olarak bilinen "Tularemi Hastalığı" vakalarında ABD'de ciddi artış var