Halk ellerinde demir kafeslerle avlamaya çıktı. Bayılan, ölen sokakta; binlercesi toplandı

Normal şartlarda iguanaların taşınması için resmi izin gerekiyor ancak yetkililer soğuk hava dalgasından etkilenen türden kurtulmak için soğuk günleri fırsat olarak gördü. Florida Yaban Hayatı Koruma Komisyonu (FWC) İcra Direktörü Roger Young, "İstilacı bir tür olan yeşil iguanalar, Florida'nın çevresi ve ekonomisi üzerinde olumsuz etkilere sahiptir" dedi.

Yetkililer, insanların mülklerinde, parklarda veya vahşi doğada karşılaştıkları canlı ancak soğuktan etkilenmiş iguanaları taşımalarına izin veren iki günlük geçici bir kararname yayınladı.