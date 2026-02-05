Halk ellerinde demir kafeslerle avlamaya çıktı. Bayılan, ölen sokakta; binlercesi toplandı
05.02.2026 14:36
Son Güncelleme: 05.02.2026 15:01
NTV - Haber Merkezi
ABD’nin Florida eyaletini etkisi altına alan soğuk hava dalgası, istilacı iguanaları vurdu. Donarak bayılan iguanalar sokaklarda görülürken, yetkililerin geçici izniyle avcılar ve vatandaşlar binlerce iguanayı sokaktan toplamaya başladı.
İGUANALAR DONUYOR
WLRN'de yer alan haberde Florida'yı etkisi altına alan soğuk hava dalgası kimi vatandaşlara zor anlar yaşatırken en çok da hayvanları etkiledi. Soğuk hava dalgasıyla beraber donan iguanalar şehrin her tarafında görüntülendi.
Soğuk hava dalgasının etkisiyle vücut ısıları düşen iguanaların bazıları bayılmış halde bazıları da ölmüş halde bulundu. İguanların kendi vücut ısılarını düzen yapıları bulunmuyor. Bu durum da hava sıcaklıkları 40 derecenin altına düştüğünde bayılmalarına ya da ölmelerine sebep oluyor.
YETKİLİLERDEN HALKA ÇAĞRI
Normal şartlarda iguanaların taşınması için resmi izin gerekiyor ancak yetkililer soğuk hava dalgasından etkilenen türden kurtulmak için soğuk günleri fırsat olarak gördü. Florida Yaban Hayatı Koruma Komisyonu (FWC) İcra Direktörü Roger Young, "İstilacı bir tür olan yeşil iguanalar, Florida'nın çevresi ve ekonomisi üzerinde olumsuz etkilere sahiptir" dedi.
Yetkililer, insanların mülklerinde, parklarda veya vahşi doğada karşılaştıkları canlı ancak soğuktan etkilenmiş iguanaları taşımalarına izin veren iki günlük geçici bir kararname yayınladı.
AVCILAR VE HALK SOKAKTA
Halk ellerinde demir kafeslerle birlikte soğuk havada iguana avlıyor. İstilacı türlerden kurtulmayı fırsat bulan halk ve avcılar yoğun bir şekilde iguanaların bulabileceği yerlerde arama yapıyor.
5 binden fazla iguana yakalanıp yetkililere teslim edildi. Ancak soğuk hava dalgası bazı iguanaların ortadan kalkmasına yardımcı olsa da, Güney Florida'daki istilacı iguana popülasyonu sorununu çözmek için yeterli olmayacağı düşünülüyor.
DÜNYANIN İLK İGUANA BATTANİYESİ
İguanalarla mücadele eden halkın yanında iguanaları çok seven bir grupta bulunuyor. Floridalı sosyal medya fenomeni istilacı iguanaların altında uyumaya çalıştığına dair bir şaka videosu paylaştı. Sosyal medya fenomeni soğuktan etkilenmiş yüzlerce iguanayı üzerine aldı. Bu görüntüleri sosyal medya hesabında “ Dünyanın ilk iguana battaniyesi” şeklinde paylaştı.