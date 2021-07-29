Halk, oksijen sırasındayken başından vuruluyor: Myanmar, Covid-19'un süper yayıcısı konumunda

Myanmar, Şubat ayındaki askeri darbenin yol açtığı derin bir siyasi ve ekonomik krizin üzerine, şimdiye kadar görülen en şiddetli Covid-19 salgınıyla mücadele ediyor. Ülke genelinde ciddi bir tıbbi ekipman ve ilaç sıkıntısı yaşanırken, insanların cunta rejimi tarafından oksijen sırasındayken başlarından vuruluğu belirtiliyor. Birleşmiş Milletler (BM), dünya nüfusunun üçte birinin Myanmar'ın komşusu olduğunu belirterek, ülkenin süper yayıcı bir konumda olduğu konusunda uyardı ve acil ateşkes çağrısında bulundu.

ntv.com.tr - Reuters 29.07.2021 - 14:54 | Son Güncelleme : 29.07.2021 - 15:10

Halk, oksijen sırasındayken başından vuruluyor: Myanmar, Covid-19'un süper yayıcısı konumunda - 1

DOKTORLAR HASTALARI GİZLİCE TEDAVİ EDİYOR

Myanmar'da Cunta karşıtı protestoların ön saflarında yer alan ve devlet hastanelerinde çalışmayı reddeden doktorlar, sürekli askeri şiddet veya tutuklama tehdidiyle karşı karşıya kaldıkları için hastaları gizlice tedavi etmek zorunda kalıyor.

Halk, oksijen sırasındayken başından vuruluyor: Myanmar, Covid-19'un süper yayıcısı konumunda - 2

Myanmar'daki insan hakları durumuyla ilgili  konuşan BM özel raportörü Tom Andrews, Myanmar'daki kesin vaka ve ölüm sayısının belirsiz olduğunu söyledi. Gazetecilerin ve doktorların hedef alınması nedeniyle  kriz hakkında doğru bilgi edinmenin imkansız olduğunu belirten Andrews, “Salgının çok hızlı ve endişe verici bir şekilde yükseldiğini biliyoruz” dedi.

Halk, oksijen sırasındayken başından vuruluyor: Myanmar, Covid-19'un süper yayıcısı konumunda - 3

GERÇEK RAKAMLAR ÇOK DAHA YÜKSEK

Bununla birlikte, cunta tarafından kontrol edilen Sağlık ve Spor Bakanlığı’na göre, 1 Haziran'dan bu yana Myanmar’da 4 bin 629 kişi Covid-19’dan öldü. Ancak, uzmanlar bu rakamların çok daha yüksek olduğunu düşünüyor.

Halk, oksijen sırasındayken başından vuruluyor: Myanmar, Covid-19'un süper yayıcısı konumunda - 4

10 YENİ KREMATORYUM İNŞA EDİLECEK

Bağımsız bir yayın kuruluşu olan Irrawaddy haber sitesinin bildirdiğine göre, askeri kontrollü medya tarafından yapılan açıklamada, Myanmar'ın en büyük şehri Yangon'daki mezarlıklarda ölümlerle başa çıkmak için 10 yeni krematoryum inşa edileceği duyuruldu.

Halk, oksijen sırasındayken başından vuruluyor: Myanmar, Covid-19'un süper yayıcısı konumunda - 5

"İNSANLAR OKSİJEN SIRASINDA BAŞLARINDAN VURULUYOR"

Andrews, "Yangon'da insanların üç tür şekilde sıraya girdiğini görmek yaygındır. Birincisi ATM, ikincisi oksijen tedariki, üçüncüsü ise krematoryum ve morglardaki sıralar.  İkincisi özellikle çok tehlikeli, çünkü insanlar Myanmar güçleri tarafından oksijen için bekledikleri sırada kelimenin tam anlamıyla vuruluyor” dedi.

Halk, oksijen sırasındayken başından vuruluyor: Myanmar, Covid-19'un süper yayıcısı konumunda - 6

Diğer taraftan, ülke genelinde ciddi bir oksijen, tıbbi ekipman ve ilaç sıkıntısı var. Evlerin dışında insanlar yiyecek veya ilaca ihtiyaçları olduğunu belirtmek için sarı ve beyaz bayraklar asarken, sosyal medya yardım ve ölüm bildirimleriyle dolup taşıyor. Ordu oksijen kaynaklarına el koymakla suçlanıyor. Çünkü hükümet, insanların tank sakladığını iddia ederek tedarikçilere halka satış yapmamalarını emretti.

Halk, oksijen sırasındayken başından vuruluyor: Myanmar, Covid-19'un süper yayıcısı konumunda - 7

Andrews, Myanmar'ın komşuları da dahil olmak üzere uluslararası hükümetlerin hızlı hareket etmesi gerektiğini, aksi takdirde sınırlarında kontrolsüz bir salgının sonuçlarını göreceklerini söyledi.

Halk, oksijen sırasındayken başından vuruluyor: Myanmar, Covid-19'un süper yayıcısı konumunda - 8

TÜM DÜNYA İÇİN SONUÇLARI OLACAK

Andrews, "Myanmar, Delta bibi varyantlarla birilikte son derece ölümcül bir Covid-19 süper yayıcısı haline geliyor. Bu, bölge ve dünya için çok tehlikeli bir durum. Covid-19’un milliyetlere, sınırlara, ideolojilere veya siyasi partilere saygı duymadığı bir gerçektir. Fırsat eşitliği katilidir. Bu, Myanmar'ın süper yayıcı bir devlet haline gelmesinin bir sonucu olarak daha da büyük acılara maruz kalan bir bölge yaratacak" diye konuştu.

Halk, oksijen sırasındayken başından vuruluyor: Myanmar, Covid-19'un süper yayıcısı konumunda - 9

DÜNYA NÜFUSUNUN YAKLAŞIK 3'TE BİRİ

Andrews, dünya nüfusunun yaklaşık üçte birinin Myanmar'a komşu ülkelerde yaşadığını da sözlerine ekledi. 

Halk, oksijen sırasındayken başından vuruluyor: Myanmar, Covid-19'un süper yayıcısı konumunda - 10

Şubat ayında Güvenlik Konseyi, sağlık çalışanlarının Covid aşılarını güvenli bir şekilde sağlayabilmesi için çatışma yaşanan tüm eyaletlerde ateşkes talep eden bir kararı kabul etti. Andrews, kararın Myanmar kriziyle ilgili olarak şimdi yeniden onaylanması gerektiğini söyledi. Bu, uluslararası kuruluşların daha fazla yardım sağlamasının önünü açmaya yardımcı olabilir.

Halk, oksijen sırasındayken başından vuruluyor: Myanmar, Covid-19'un süper yayıcısı konumunda - 11

ORDU 260 SAĞLIK TESİSİNE SALDIRI DÜZENLEDİ

Öte yandan, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi'ne göre, cunta güçleri sağlık personeline ve tesislere 260 saldırı düzenleyerek en az 18 kişiyi öldürdü. Ordu en az 67 sağlık çalışanını hapiste tutuyor ve 600 sağlık görevlisi için daha tutuklama emri çıkardı.
Halk, oksijen sırasındayken başından vuruluyor: Myanmar, Covid-19'un süper yayıcısı konumunda - 12

Geçen hafta, askeri yetkililerin Yangon'da tıbbi gönüllüleri tuzağa düşürmek için tedaviye ihtiyacı olan Covid-19  hastaları gibi davrandıkları bildirildi. Bağımsız yayın kuruluşu Myanmar Now tarafından hazırlanan bir rapora göre, yardıma giden üç doktor daha sonra tutuklandı. Toplamda, corona virüsün yayıldığı Yangon'daki Insein hapishanesi de dahil olmak üzere en az 5 bin 630 kişi gözaltı tesislerinde tutuluyor. 

Halk, oksijen sırasındayken başından vuruluyor: Myanmar, Covid-19'un süper yayıcısı konumunda - 13

"MYANMAR, UMUDUNU KAYBETTİ"

Son olarak Andrews, Myanmar'da insanlığa karşı suçların işlendiğine dair önemli kanıtlar olduğunu söyledi:

“Cunta devlet televizyonuna çıkıp insanlara sokağa çıkmayın (protesto için) yoksa kurşuna dizilirsiniz diyor. Sonra aniden tüm bu insanlar kafalarından vuruluyor. Myanmar halkı, uluslararası toplumun Myanmar'da olup bitenlerle ilgilendiğine dair umudunu yitiriyor." 

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