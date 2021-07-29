Halk, oksijen sırasındayken başından vuruluyor: Myanmar, Covid-19'un süper yayıcısı konumunda

TÜM DÜNYA İÇİN SONUÇLARI OLACAK

Andrews, "Myanmar, Delta bibi varyantlarla birilikte son derece ölümcül bir Covid-19 süper yayıcısı haline geliyor. Bu, bölge ve dünya için çok tehlikeli bir durum. Covid-19’un milliyetlere, sınırlara, ideolojilere veya siyasi partilere saygı duymadığı bir gerçektir. Fırsat eşitliği katilidir. Bu, Myanmar'ın süper yayıcı bir devlet haline gelmesinin bir sonucu olarak daha da büyük acılara maruz kalan bir bölge yaratacak" diye konuştu.