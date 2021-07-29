Halk, oksijen sırasındayken başından vuruluyor: Myanmar, Covid-19'un süper yayıcısı konumunda

ntv.com.tr - Reuters 29.07.2021 - 14:54 | Son Güncelleme : 29.07.2021 - 15:10
Myanmar'da Cunta karşıtı protestoların ön saflarında yer alan ve devlet hastanelerinde çalışmayı reddeden doktorlar, sürekli askeri şiddet veya tutuklama tehdidiyle karşı karşıya kaldıkları için hastaları gizlice tedavi etmek zorunda kalıyor.
Myanmar'daki insan hakları durumuyla ilgili konuşan BM özel raportörü Tom Andrews, Myanmar'daki kesin vaka ve ölüm sayısının belirsiz olduğunu söyledi. Gazetecilerin ve doktorların hedef alınması nedeniyle kriz hakkında doğru bilgi edinmenin imkansız olduğunu belirten Andrews, “Salgının çok hızlı ve endişe verici bir şekilde yükseldiğini biliyoruz” dedi.
Bununla birlikte, cunta tarafından kontrol edilen Sağlık ve Spor Bakanlığı’na göre, 1 Haziran'dan bu yana Myanmar’da 4 bin 629 kişi Covid-19’dan öldü. Ancak, uzmanlar bu rakamların çok daha yüksek olduğunu düşünüyor.
Bağımsız bir yayın kuruluşu olan Irrawaddy haber sitesinin bildirdiğine göre, askeri kontrollü medya tarafından yapılan açıklamada, Myanmar'ın en büyük şehri Yangon'daki mezarlıklarda ölümlerle başa çıkmak için 10 yeni krematoryum inşa edileceği duyuruldu.
Andrews, "Yangon'da insanların üç tür şekilde sıraya girdiğini görmek yaygındır. Birincisi ATM, ikincisi oksijen tedariki, üçüncüsü ise krematoryum ve morglardaki sıralar. İkincisi özellikle çok tehlikeli, çünkü insanlar Myanmar güçleri tarafından oksijen için bekledikleri sırada kelimenin tam anlamıyla vuruluyor” dedi.
Diğer taraftan, ülke genelinde ciddi bir oksijen, tıbbi ekipman ve ilaç sıkıntısı var. Evlerin dışında insanlar yiyecek veya ilaca ihtiyaçları olduğunu belirtmek için sarı ve beyaz bayraklar asarken, sosyal medya yardım ve ölüm bildirimleriyle dolup taşıyor. Ordu oksijen kaynaklarına el koymakla suçlanıyor. Çünkü hükümet, insanların tank sakladığını iddia ederek tedarikçilere halka satış yapmamalarını emretti.
Andrews, Myanmar'ın komşuları da dahil olmak üzere uluslararası hükümetlerin hızlı hareket etmesi gerektiğini, aksi takdirde sınırlarında kontrolsüz bir salgının sonuçlarını göreceklerini söyledi.
Andrews, "Myanmar, Delta bibi varyantlarla birilikte son derece ölümcül bir Covid-19 süper yayıcısı haline geliyor. Bu, bölge ve dünya için çok tehlikeli bir durum. Covid-19’un milliyetlere, sınırlara, ideolojilere veya siyasi partilere saygı duymadığı bir gerçektir. Fırsat eşitliği katilidir. Bu, Myanmar'ın süper yayıcı bir devlet haline gelmesinin bir sonucu olarak daha da büyük acılara maruz kalan bir bölge yaratacak" diye konuştu.
Andrews, dünya nüfusunun yaklaşık üçte birinin Myanmar'a komşu ülkelerde yaşadığını da sözlerine ekledi.
Şubat ayında Güvenlik Konseyi, sağlık çalışanlarının Covid aşılarını güvenli bir şekilde sağlayabilmesi için çatışma yaşanan tüm eyaletlerde ateşkes talep eden bir kararı kabul etti. Andrews, kararın Myanmar kriziyle ilgili olarak şimdi yeniden onaylanması gerektiğini söyledi. Bu, uluslararası kuruluşların daha fazla yardım sağlamasının önünü açmaya yardımcı olabilir.
Geçen hafta, askeri yetkililerin Yangon'da tıbbi gönüllüleri tuzağa düşürmek için tedaviye ihtiyacı olan Covid-19 hastaları gibi davrandıkları bildirildi. Bağımsız yayın kuruluşu Myanmar Now tarafından hazırlanan bir rapora göre, yardıma giden üç doktor daha sonra tutuklandı. Toplamda, corona virüsün yayıldığı Yangon'daki Insein hapishanesi de dahil olmak üzere en az 5 bin 630 kişi gözaltı tesislerinde tutuluyor.
Son olarak Andrews, Myanmar'da insanlığa karşı suçların işlendiğine dair önemli kanıtlar olduğunu söyledi:
“Cunta devlet televizyonuna çıkıp insanlara sokağa çıkmayın (protesto için) yoksa kurşuna dizilirsiniz diyor. Sonra aniden tüm bu insanlar kafalarından vuruluyor. Myanmar halkı, uluslararası toplumun Myanmar'da olup bitenlerle ilgilendiğine dair umudunu yitiriyor."