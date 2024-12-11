Halk sağlığı alarmda! Çok sayıda ölümcül virüs kayboldu, biyogüvenlik riski taşıyor
Avustralya’nın Queensland eyaletindeki bir halk sağlığı laboratuvarından çok sayıda ölümcül virüs örneğinin kaybolduğu açıklandı. Kayıp listesinde Hendra, Lyssavirus ve Hantavirus gibi ciddi biyogüvenlik riski taşıyan virüslerin bulunması nedeniyle ülkede panik yaşanmaya başladı. Queensland Halk Sağlığı Viroloji Laboratuvarı'ndan kaybolan toplamda 323 adet virüs örneğinin izine rastlanamıyor.
Queensland Halk Sağlığı Viroloji Laboratuvarı'ndan kaybolan toplamda 323 adet virüs örneğinin izine rastlanamıyor.