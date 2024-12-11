Halk sağlığı alarmda! Çok sayıda ölümcül virüs kayboldu, biyogüvenlik riski taşıyor

Avustralya’nın Queensland eyaletindeki bir halk sağlığı laboratuvarından çok sayıda ölümcül virüs örneğinin kaybolduğu açıklandı. Kayıp listesinde Hendra, Lyssavirus ve Hantavirus gibi ciddi biyogüvenlik riski taşıyan virüslerin bulunması nedeniyle ülkede panik yaşanmaya başladı. Queensland Halk Sağlığı Viroloji Laboratuvarı'ndan kaybolan toplamda 323 adet virüs örneğinin izine rastlanamıyor.

Halk sağlığı alarmda! Çok sayıda ölümcül virüs kayboldu, biyogüvenlik riski taşıyor - 1

Queensland Halk Sağlığı Viroloji Laboratuvarı'ndan kaybolan toplamda 323 adet virüs örneğinin izine rastlanamıyor.

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Halk sağlığı alarmda! Çok sayıda ölümcül virüs kayboldu, biyogüvenlik riski taşıyor - 2

BİYOGÜVENLİK İHLALİ

Queensland Sağlık Bakanı Tim Nicholls, bu durumu "ciddi bir biyogüvenlik protokolü ihlali" olarak nitelendirdi. Konuyla ilgili bağlatılan soruşturma, emekli Yüksek Mahkeme Yargıcısı Martin Daubney liderliğinde yürütülecek.

Daily Mail'in aktardığı bilgiye göre; Virus Tanımlama Laboratuvarı'nın eski başkanı Julian Druce da soruşturmayı desteklemek üzere görevlendirildi.

Soruşturma kapsamında, laboratuvar prosedürleri ve personel eğitim sistemleri detaylı bir incelemeye tabi tutulacak.

Halk sağlığı alarmda! Çok sayıda ölümcül virüs kayboldu, biyogüvenlik riski taşıyor - 3

YETKİLİLER ÖNLEMLERİ ARTIRDI

Yetkililer, benzer bir olayın tekrarını önlemek için yeni önlemler aldıklarını açıkladı. Laboratuvar çalışanları için daha sıkı bir eğitim programı uygulanacak ve malzemelerin kaydı sistematik bir şekilde denetlenecek. Ayrıca, saklama ve imha prosedürleri öncelikli olarak yeniden düzenlenecek.

Halk sağlığı alarmda! Çok sayıda ölümcül virüs kayboldu, biyogüvenlik riski taşıyor - 4

KAYIP VİRÜSLER HALK İÇİN TEHDİT Mİ?

Queensland Baş Sağlık Yetkilisi Dr. John Gerrard, kayıp örneklerin halk sağlığı için düşük bir risk taşıdığını belirtti. Dr. Gerrard, "Bu virüsler düşük sıcaklıklı bir dondurucu dışında saklandığında kısa sürede etkisini kaybeder," diyerek kamuoyuna güvence verdi.

Ayrıca kayıp örneklerin büyük ihtimalle laboratuvar rutinleri kapsamında otoklavlama yöntemiyle imha edilmiş ancak bu işlemin kayıtlara geçmemiş olabileceğini vurguladı.

Halk sağlığı alarmda! Çok sayıda ölümcül virüs kayboldu, biyogüvenlik riski taşıyor - 5

SON 5 YILDIR RASTLANMADI

Dr. Gerrard, Queensland'de son beş yılda Hendra veya Lyssavirus enfeksiyonuna rastlanmadığını ve Hantavirus'un Avustralya'da insanlarda hiç görülmediğini söyledi.

Bu bilgiler, olayın kamuoyunda yol açabileceği endişeyi azaltmak amacıyla paylaşıldı.

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