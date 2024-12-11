Halk sağlığı alarmda! Çok sayıda ölümcül virüs kayboldu, biyogüvenlik riski taşıyor

YETKİLİLER ÖNLEMLERİ ARTIRDI

Yetkililer, benzer bir olayın tekrarını önlemek için yeni önlemler aldıklarını açıkladı. Laboratuvar çalışanları için daha sıkı bir eğitim programı uygulanacak ve malzemelerin kaydı sistematik bir şekilde denetlenecek. Ayrıca, saklama ve imha prosedürleri öncelikli olarak yeniden düzenlenecek.