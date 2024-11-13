Halka açık alanda kurşuna dizerek idam ettiler: İnsanlara bu "etkinliğe" katılma çağrısı yaptılar

Afganistan'da Taliban yönetimi, 2021'de yeniden iktidara gelmesinden bu yana altıncı halka açık idamı gerçekleştirdi. İnfazdan önceki akşam valilik, sosyal medya üzerinden yetkilileri ve halkı “bu etkinliğe katılmaya” çağırdı.

Halka açık alanda kurşuna dizerek idam ettiler: İnsanlara bu "etkinliğe" katılma çağrısı yaptılar - 1

Afganistan'ın doğusundaki Taliban yetkilileri, bir  stadyumda hüküm giymiş bir katili kurşuna dizerek idam etti.

AFP haber ajansına göre Taliban, iktidara gelmesinden bu yana altıncı halka açık infazını gerçekleştirdi.

DÜNYA HABERLERİ

Halka açık alanda kurşuna dizerek idam ettiler: İnsanlara bu "etkinliğe" katılma çağrısı yaptılar - 2

"ETKİNLİĞE" KATILMA ÇAĞRISI

Adamın, Paktia vilayetinin başkenti Gardez'de binlerce "seyircinin" önünde üç kurşunla vurulduğu bildirildi.

İnfazdan önceki akşam valilik sosyal medya üzerinden yetkilileri ve halkı “bu etkinliğe katılmaya” çağırdı.

Afganistan'ın yüksek mahkemesi idam edilen kişinin adını Muhammed Ayaz Asad olarak açıkladı.

Mahkemeden yapılan açıklamada, Habibullah Saif-ul-Qatal adlı başka bir kişiyi vurduğu için misilleme cezasına çarptırıldığını ve davasının “çok hassas bir şekilde ve defalarca incelendiği" belirtildi.

Halka açık alanda kurşuna dizerek idam ettiler: İnsanlara bu "etkinliğe" katılma çağrısı yaptılar - 3

ŞUBATTA ÜÇ İNFAZ

Taliban'ın 1996'dan 2001'e kadar süren ilk iktidarı sırasında halka açık infazlar yaygındı.

Ağustos 2021'de iktidara geri dönmelerinden bu yana ise daha az infaz gerçekleştirildi.

Şubat ayında bir hafta içinde halka açık üç infaz yapıldı.

Doğu Gazni'de iki kişi büyük bir kalabalığın önünde sırtlarından vurularak idam edildi, birkaç gün sonra da kuzeydeki Jowzjan vilayetinde benzer bir infaz gerçekleştirildi.

Halka açık alanda kurşuna dizerek idam ettiler: İnsanlara bu "etkinliğe" katılma çağrısı yaptılar - 4

KIRBAÇ CEZASI YAYGIN

Başta kırbaçlama olmak üzere bedensel cezalar Taliban yönetimi altında yaygın ve bunlar hırsızlık, zina ve alkol tüketimi gibi suçlar için uygulanıyor.

Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Af Örgütü gibi hak grupları Taliban hükümetinin bedensel cezaları ve ölüm cezasını kullanmasına tepki gösteriyor.

Halka açık alanda kurşuna dizerek idam ettiler: İnsanlara bu "etkinliğe" katılma çağrısı yaptılar - 5
DAHA FAZLA GÖSTER