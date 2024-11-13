Halka açık alanda kurşuna dizerek idam ettiler: İnsanlara bu "etkinliğe" katılma çağrısı yaptılar
Afganistan'da Taliban yönetimi, 2021'de yeniden iktidara gelmesinden bu yana altıncı halka açık idamı gerçekleştirdi. İnfazdan önceki akşam valilik, sosyal medya üzerinden yetkilileri ve halkı “bu etkinliğe katılmaya” çağırdı.
Afganistan'ın doğusundaki Taliban yetkilileri, bir stadyumda hüküm giymiş bir katili kurşuna dizerek idam etti.
AFP haber ajansına göre Taliban, iktidara gelmesinden bu yana altıncı halka açık infazını gerçekleştirdi.