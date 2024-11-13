Halka açık alanda kurşuna dizerek idam ettiler: İnsanlara bu "etkinliğe" katılma çağrısı yaptılar

KIRBAÇ CEZASI YAYGIN

Başta kırbaçlama olmak üzere bedensel cezalar Taliban yönetimi altında yaygın ve bunlar hırsızlık, zina ve alkol tüketimi gibi suçlar için uygulanıyor.

Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Af Örgütü gibi hak grupları Taliban hükümetinin bedensel cezaları ve ölüm cezasını kullanmasına tepki gösteriyor.